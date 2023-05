Wahlnachtbericht zur 21. Bremer Bürgerschaft jetzt online

Berlin (ots) - Vom 12. bis zum 14. Mai 2023 wird die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit 15 gewerkschaftlichen Kooperationspartnern aus der Region die 5. Konferenz Gewerkschaftliche Erneuerung an der Ruhr-Universität in Bochum abhalten. Es werden mehr als 1.500 Teilnehmende zu der Konferenz erwartet, in deren Mittelpunkt ...

mehr