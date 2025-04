TVB Region Hall-Wattens

Sommerurlaub im Herzen Tirols

Bild-Infos

Download

Hall in Tirol (ots)

Die Ferienregion Hall-Wattens liegt zwischen Karwendel und Tuxer Alpen und verbindet alpine Natur mit der historischen Altstadt von Hall in Tirol. Besonders im Sommer lädt die Region zum Wandern, Biken und Entspannen ein.

Der Bergsagen-Weitwanderweg führt in fünf Etappen durch Dörfer, Wälder und vorbei an Kraftorten. Die Wanderung ist aufgrund der Mittelgebirgslage auch für Weitwandereinsteiger bestens geeignet und die Sagen entlang des Weges lassen die alten Geschichten der Berge wieder aufleben.

Neu ist der Bettelwurf-Bikepark in Gnadenwald – ideal für Familien, Anfänger und Fortgeschrittene. Er bietet spannende Trails, Übungsbereiche, Sprungelemente und Pump-Tracks.

Die Altstadt von Hall in Tirol zählt zu den schönsten Österreichs. Hall ist eine pulsierende Kleinstadt voller Lebensfreude, in der man abwechslungsreiche Einkaufsmöglichkeiten, Märkte und außergewöhnliche Kulinarik zwischen geschichtsträchtigen Mauern erleben kann. Ein weiteres Highlight ist die 55 Meter lange Zirbenbank am Schartenkogel auf 2.311 Metern. Nach einer einstündigen Wanderung erwartet Gäste ein spektakulärer Panoramablick über das Inntal und die umliegenden Gebirge von der Bank, auf der bis zu 100 Personen Platz haben.

Original-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuell