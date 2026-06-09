DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Schwimmabzeichentage starten am Wochenende: Bundesweite Aktion lädt zum Schwimm-Check ein

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Bad Nenndorf (ots)

Die Badesaison hat begonnen und mit ihr zieht es wieder viele Menschen an Seen, Flüsse und in Freibäder. Doch wie sicher ist das eigene Schwimmvermögen tatsächlich? Die Schwimmabzeichentage vom 13. bis 21. Juni bieten die Gelegenheit, genau das zu überprüfen. Bundesweit beteiligen sich knapp 500 Vereine und Badbetreiber und bieten die Abnahme von Seepferdchen- und Schwimmabzeichen an. Erfahrene Prüferinnen und Prüfer begleiten die Teilnehmer und bewerten die Leistungen direkt vor Ort.

"Sicher schwimmen zu können, bedeutet mehr, als sich nur über Wasser zu halten. Es geht darum, die Ausdauer zu haben, auch längere Strecken zu meistern, und sich auch in ungewohnten Situationen problemlos orientieren zu können", sagt der Präsident des Bundesverbandes zur Förderung der Schwimmausbildung (BFS), Christian Landsberg.

Das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze steht für grundlegende Sicherheit im Wasser. Die Schwimmabzeichen Silber und Gold bauen darauf auf und stellen höhere Anforderungen an Ausdauer, Technik und Sicherheit. Das Seepferdchen bildet für viele Kinder den Einstieg in das Schwimmenlernen und vermittelt wichtige Grundlagen für den sicheren Aufenthalt im Wasser.

Die Aktion wird von den örtlichen Vereinen und Gliederungen der BFS-Mitgliedsverbände getragen. Dazu zählen der Arbeiter-Samariter-Bund, der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes, der Deutsche Schwimm-Verband und der Verband Deutscher Sporttaucher. Auch Bäderbetriebe selbst beteiligen sich als Veranstalter.

Jetzt Veranstaltungen finden und mitmachen

In wenigen Tagen startet die bundesweite Aktionswoche. Wer teilnehmen möchte, findet auf der Internetseite schwimmabzeichentage.de eine Übersicht aller registrierten Veranstaltungen. Dort können Interessierte nach Angeboten in ihrer Nähe suchen und sich über die Anforderungen der einzelnen Schwimmabzeichen informieren. Im vergangenen Jahr nahmen die Prüferinnen und Prüfer mehr als 16.000 Schwimmabzeichen ab. Die Partner der Aktion hoffen, auch in diesem Jahr wieder viele Menschen für einen Schwimm-Check zu gewinnen und damit einen Beitrag zu mehr Sicherheit im Wasser zu leisten.

Über die DLRG

Die DLRG als private Wasserrettungsorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Hierfür klären ihre ehrenamtlich Aktiven über Wassergefahren auf, bringen Menschen das Schwimmen bei und bilden sie im Rettungsschwimmen aus. Zudem wachen über 50.000 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer jährlich 2,6 Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Sie engagieren sich darüber hinaus in der örtlichen Gefahrenabwehr und bilden Einheiten der rund 80 DLRG Wasserrettungszüge für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Die DLRG zählt derzeit über 640.000 Mitglieder. Mehr als 1,3 Millionen Förderinnen und Förderer unterstützen die lebensrettende Arbeit mit Spenden. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

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