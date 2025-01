TESSLOFF VERLAG, Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG

"Deine Stimme zählt": Was ist Was Demokratie zur Bundestagswahl

Nürnberg (ots)

Was im Januar 2024 mit einer kostenlosen Informationsbroschüre begonnen hat, geht nun im Rahmen einer Demokratie-Offensive in die nächste Runde: Im Kindersachbuchverlag Tessloff ist das Buch "WAS IST WAS Demokratie" erschienen, das Kinder über Meinungsfreiheit, Grundrechte und politische Prozesse informiert. Das Motto: "Deine Stimme zählt!". Das Ziel: Kinder für die Demokratie zu begeistern und ihnen aufzuzeigen, an welchen Stellen es auch in ihrem Alltag Möglichkeiten zur Mitbestimmung gibt.

Denn bereits in der Schule wählen Kinder ihre Klassensprecher und werden so - wie an vielen anderen Stellen auch - an unsere Demokratie herangeführt. Der WAS IST WAS Band "Demokratie. Deine Stimme zählt" unterstützt Heranwachsende, sich dieses komplexe Thema zu erschließen und die Bedeutung unserer freiheitlichen Staatsform zu entdecken.

Auf 48 Seiten finden Kinder ab acht Jahren Antworten auf Fragen wie: Was ist Demokratie? Was machen Abgeordnete bei der Arbeit? Was bedeutet Meinungsfreiheit? Der lange Weg zum Frauenwahlrecht wird von Autorin Andrea Weller-Essers ebenso erläutert wie die Gewaltenteilung und die Aufgaben der Europäischen Union. Eine der Kernbotschaften des Titels: "Aktiv mitmachen ist ein wichtiger Baustein der Demokratie. Denn sie lebt davon, dass möglichst viele Menschen sich einbringen und für demokratische Werte einstehen."

Neben dem Buch und der Broschüre sind mittlerweile unter dem Motto "Gemeinsam für alle" weitere Demokratie-Angebote für Kinder und Familien entstanden. So gibt es eine Podcast-Folge, ein Event-Quiz sowie durch eine Kooperation mit dem Bildungs-Start-up DigitalSchoolStory ein innovatives Social-Media-Projekts für Schulen. Darüber hinaus veröffentlicht der Verlag in Kürze weiteres Infomaterial zur Demokratiebildung für Schulen.

Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin und Verlegerin bei Tessloff, fasst zusammen: "Es liegt uns am Herzen, dass Kinder auch in Zukunft freiheitlich aufwachsen und selbstwirksam handeln können. Zudem merken wir, dass insbesondere Familien aktuell einen großen Informationsbedarf zu diesem Thema haben." Weitere Informationen zur Demokratie-Offensive: https://www.tessloff.com/Demokratie.html

Sowohl Tessloff-Verlegerin Katja Meinecke-Meurer als auch die Autorin Andrea Weller-Essers stehen gerne im Vorfeld der Bundestagswahl und darüber hinaus für Statements, Interviews oder Gastbeiträge zum Thema "Demokratiebildung für Kinder und Familien" zur Verfügung.

