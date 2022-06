Radio TEDDY

Radio TEDDY erhält Comenius EduMedia-Siegel für Skill für interaktive Nachrichten

Potsdam (ots)

Radio TEDDY - das Kinder- und Familienradio - hat am Donnerstag, den 23.06.2022 von der Gesellschaft für Pädagogik und Information e. V. (GPI), im Chamäleon Theater in den Hackischen Höfen in Berlin, das Comenius EduMedia-Siegel in der Kategorie "Spielbasierte digitale Bildungsmedien IT-, Kommunikations- und Medienbildung" für seinen innovativen Alexa Smart Speaker Skill erhalten. Fast 200 Einreichnungen aus Deutschland und ganz Europa wurden von der international besetzten Jury begutachtet.

Die täglich von Radio TEDDY produzierte Nachrichtensendung, ist nicht nur kindgerecht aufbereitet, sondern auch interaktiv. Mit Hilfe des Alexa Smart Speaker Skills kann die Sendung nach dem Befehl "Alexa, frage TEDDY NEWS nach ..." angehalten und sich der gewünschte Begriff erklärt werden lassen. Nach einer ca. 20-sekündigen für Kinder verständlichen Erklärung des Begriffes, springt das Programm wieder in die Nachrichtensendung zurück. Ob "Klimawandel", "Bundesliga" oder "Dinosaurier" - die bereits im Audio-Lexikon hinterlegten verfügbaren Begriffe werden kontinuierlich tagesaktuell, durch erfahrene Nachrichtenredakteure von Radio TEDDY, in Kooperation mit Pädagogen, erweitert. Das durch Amazon als "sicherer Kinder Skill" zertifizierte Angebot ist auf allen Alexa Smart Speakern abrufbar.

"Wir sind besonders stolz auf die Verleihung des Awards - zum siebten Mal. Die innovative Smart Speaker-Technologie macht es möglich, dass wir die Nachrichten noch kindgerechter gestalten können. Es ist eine große Anerkennung sowie Bestätigung unserer Arbeit. Besonderer Dank gilt der Landesanstalt für Medien NRW, die diese Audio-Innovation im Rahmen einer Ausschreibung des Journalismus Lab NRW gefördert hat.", so Geschäftsführerin Katrin Helmschrott.

