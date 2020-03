Radio TEDDY

Radio TEDDY bei europaweiter Radioinitiative mit dabei: "You'll Never Walk Alone" - ein Song für die Familien

"Zusammenhalt, Mitgefühl und Solidarität - dafür steht Radio TEDDY seit 15 Jahren. Wenn Europa jetzt in diesen schwierigen Zeiten zusammensteht, dann ist Radio TEDDY selbstverständlich mit seinen treuen Fans dabei!", so Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann zur Corona-Initiative des niederländischen 3FM-Radiomoderators Sandor Hoogendoorn von BNNVARA den Song "You'll Never Walk Alone" europaweit am Freitag, 20.03.2020, 8:45 Uhr (MEZ) auf allen Radiostationen zu spielen.

Der Song von Gerry & The Pacemakers beschreibt wie kaum ein anderer den Zusammenhalt in der Familie. Eigentlich als Hymne für die große Fußball-Familie weltweit bekannt, vermittelt er in diesen besonderen Zeiten vor allem die Botschaften: Niemand ist allein, und lasst uns gemeinsam vertrauensvoll in die Zukunft blicken!

Damit alle Kinder und Eltern Text und Anliegen besser verstehen, werden die Radio TEDDY Morgenshow-Moderatoren Cristina und Tobi "You'll Never Walk Alone" gegen 8:40 Uhr übersetzen und quasi den Kinder auf Augenhöhe erklären. Danach startet der Song und wird allein von Radio TEDDY deutschlandweit über 87 Sendetürme - von der Nord- und Ostseeküste bis an den Bodensee - ausgestrahlt. Technisch erreicht Radio TEDDY damit mehr als 40 Millionen Menschen.

Radio TEDDY ist über UKW in den Bundesländern Berlin/Brandenburg, Bremen/Bremerhaven, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Thüringen zu hören. Empfangbar auch über DAB+ im Großraum Berlin, in Baden-Württemberg und Bayern sowie deutschlandweit über die TEDDY-App, auf www.radioteddy.de oder via Smart Speaker wie bspw. Alexa.

