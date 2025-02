PLANAT GmbH

Planat auf der Zuliefermesse Z: ERP ist der Schlüssel zur Digitalisierung im produzierenden Mittelstand

Stuttgart/Leipzig (ots)

Gemeinsam mit den Mitausstellern Werkzeugbau Winkelmühle, Optima und Karl Naumann auf der Messe Z (Halle 4, Stand E21)

Planat, einer der führenden Hersteller von ERP-Software für den produzierenden Mittelstand, ist auf der diesjährigen Zuliefermesse Z in Leipzig in Halle 4 (Stand E21) präsent. Das Unternehmen präsentiert dort vom 11. bis 14. März die aktuelle Version seines ERP-Systems FEPA, das seit über 40 Jahren zum Standard in der mittelständischen Fertigungsindustrie gehört. Mitaussteller in Leipzig sind Werkzeugbau Winkelmühle, Optima und Karl Naumann. "Wir zeigen anhand konkreter Anwendungsfälle auf, wie Enterprise Resource Planning als Basis der Digitalisierung in der Fertigung eine Schlüsselrolle für die Produktivität, Effizienz und letztendlich Wettbewerbsfähigkeit spielt", sagt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat.

ERP spielt Schlüsselrolle für die Fertigungsindustrie

Die Z ist eine der führenden internationalen Zuliefermessen in Europa. Alle zwei Jahre ist sie Plattform für Zulieferer der unteren und mittleren Produktionsstufen sowie für industrielle Dienstleister. Parallel findet auf dem Leipziger Messegelände die Intec (Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik) statt. Gemeinsam deckt das Messeduo Z und Intec die komplette Wertschöpfungskette rund um die Fertigung ab. ERP spielt dabei eine Schlüsselrolle, wie der aktuelle Report "ERP-Herausforderungen" von Planat ausweist. Für die Studie waren 196 mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe unterschiedlicher Firmengrößen zu ihrer ERP-Strategie befragt worden.

Demnach stufen mehr als drei Viertel (76 Prozent) der kontaktierten Fertigungsunternehmen das ERP-System als "sehr wichtig" und weitere 18 Prozent als "wichtig" für eine generelle Digitalisierung im Mittelstand ein. Als weitere Schlüsselsysteme insbesondere für das produzierende Gewerbe wurden in der Umfrage DMS (Dokumentenmanagementsystem, 73 Prozent) und CRM (Customer Relationship Management, 71 Prozent) sowie BI (Business Intelligence, 41 Prozent) genannt (Mehrfachnennungen waren erwünscht). Ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg liegt in den täglichen Entscheidungsprozessen auf Grundlage aktueller Informationen aus allen Bereichen, von Einkauf über Produktion und Logistik bis zum Vertrieb.

Planat-Geschäftsführer Christian Biebl erklärt dazu: "Je genauer die Planung in einem Unternehmen abläuft und je weniger Ad-Hoc-Entscheidungen getroffen werden müssen, desto besser kann die Kostenkontrolle sein. Das betrifft nicht nur Materialien, sondern auch die Arbeitsvorbereitung, die Maschineneinrichtung und -auslastung sowie viele weitere Aspekte, die den Erfolg beeinflussen. Daher wird es für Mittelständler mit Altsystemen und heterogenen IT-Landschaften höchste Zeit, den Wechsel auf ein zeitgemäßes ERP-System zu vollziehen. Nur mit einer umfassenden und modernen ERP-Software, die zahlreiche Unternehmensbereiche abdeckt, kann der produzierende Mittelstand in Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit weiter aufrechterhalten und sogar stärken.

Mittelstand bevorzugt erfahrene ERP-Anbieter

Bei der Modernisierung oder Neueinführung eines ERP-Systems greift der produzierende Mittelstand am liebsten auf einen erfahrenen Anbieter mit Spezialisierung auf Fertigungsbetriebe zurück, hat die Studie zutage gefördert. Planat ist hierfür das beste Beispiel. Das Stuttgarter Unternehmen bietet seit 1981 die skalierbare ERP-Standardsoftware FEPA "Made in Germany" für die mittelständische Fertigungsindustrie an. Erst kürzlich hatte die unabhängige Trovarit-Studie "ERP in der Praxis" gezeigt, dass Planat von seinen Kunden deutlich besser als der Branchendurchschnitt bewertet wird.

Unternehmen, die mit weniger guten oder veralteten ERP-Systemen oder isolierten Lösungen arbeiten - die oft keinen aktuellen Überblick über die Unternehmensleistung bieten - sollten sich ein modernes ERP-System zulegen. FEPA bietet einen umfassenden ERP-Standard, der sich nahtlos in Produktionsunternehmen integrieren lässt und durch branchenspezifische Module weiter angepasst werden kann. Optionale Add-ons helfen dabei, das System und die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens optimal abzustimmen.

Vollumfängliche Unterstützung für die Kunden

Planat verfolgt dabei einen Lösungsansatz, der die vollumfängliche Unterstützung der Firmenkunden in den Mittelpunkt stellt. So nimmt das Unternehmen nicht nur alle gewünschten kundenspezifischen Anpassungen an seiner ERP-Software vor, sondern kümmert sich weit darüberhinausgehend auch um die Implementierung gemeinsam mit dem Kunden und seinen Schlüsselanwendern, bis alles rund läuft. "Kundenzufriedenheit ist unser wichtigstes Unternehmensziel", stellt Christian Biebl klar. Er führt aus: "Viele FEPA-Kunden nutzen über Jahre und Jahrzehnte ihre eigenen Funktionen, die sie einst mit uns gemeinsam entwickelt haben. Wir gewährleisten, dass alle diese firmenspezifischen Funktionalitäten Release- und Update-sicher sind, also über alle Aktualisierungen von FEPA hinweg für den Kunden unverändert erhalten bleiben. Das schafft langfristige Investitionssicherheit."

Die PLANAT GmbH (www.PLANAT.de) bietet mit der skalierbaren ERP-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative, modulare Softwarekonzept ergänzt PLANAT seit 1981 durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichen Support.

