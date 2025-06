Der neue PEUGEOT E-208 GTi: mehr Fahrspaß, mehr GTi

Peugeot Deutschland GmbH

Heute hat PEUGEOT auf der legendären Rennstrecke der 24 Stunden von Le Mans den neuen PEUGEOT E-208 GTi(1) vorgestellt. Alain Favey, CEO von PEUGEOT, Jean-Marc Finot, CEO von Stellantis Motorsport und Matthias Hossann, Designchef von PEUGEOT, waren zusammen mit Paul Di Resta, offizieller Fahrer des Teams PEUGEOT TotalEnergies, Teil dieses außergewöhnlichen Ereignisses in der PEUGEOT Fan-Zone für Medien und Fans gleichermaßen. Das GTi-Label kehrt auf einem der erfolgreichsten Fahrzeuge im B-Segment, dem PEUGEOT E-208, zurück. Der PEUGEOT E-208 GTi steht für Fahrspaß und bietet mit 206 kW (280 PS) und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,7 Sekunden eine der besten Leistungen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge mit Schrägheck.

Vor vierzig Jahren hat PEUGEOT mit der Einführung des PEUGEOT 205 GTi Automobilgeschichte geschrieben. In seiner 1,6-Liter-Version (1984) und später in der 1,9-Liter-Version (1986) war der 205 GTi der Wegbereiter für ein neues Konzept der kleinen sportlichen Schräghecklimousine, das außergewöhnliche Leistungen und Fahrspaß mit einem sportlichen, aber dezenten Design und einer einzigartigen Vielseitigkeit verbindet.

Im Laufe von vier Jahrzehnten hat das Label PEUGEOT GTi die Geschichte der Sportwagen mit mehreren Serienmodellen geprägt, die für ihre Leistungen und dynamischen Qualitäten bekannt sind - 306, 206 (UK), 207 (UK), 205 - und die Geschichte des Motorsports mit zahlreichen Siegen, insbesondere bei Rallyes und Rally Raids. GTi ist nicht nur ein Emblem, sondern eine Auszeichnung, die die Exzellenz einiger der kultigsten Modelle von PEUGEOT bestätigt.

Heute schreibt PEUGEOT die GTi-Legende weiter, indem es die DNA dieses Emblems auf unterhaltsame, moderne und selbstbewusste Weise neu interpretiert. Der neue PEUGEOT E-208 GTi ist der erste 100 Prozent elektrische GTi. Er ist der Ausdruck zeitgemäßen und nachhaltigen Fahrvergnügens und verbindet einzigartige und klassenführende Leistung im B-Segment mit außergewöhnlicher Alltagstauglichkeit.

Mit dem PEUGEOT E-208 GTi beginnt eine neue Ära sportlicher Elektromobilität. Noch dynamischer, noch präziser - PEUGEOT nimmt den Fahrspaß ernster denn je. Der E-208 GTi verkörpert den Geist des klassischen GTi in einer zeitgemäßen, vollelektrischen Form und hebt das GTi-Erlebnis auf ein neues Level.

Eleganz, Einfallsreichtum, Elan: Der Ausdruck französischer Ausstrahlung

Der neue PEUGEOT E-208 GTi ist das Ergebnis der Arbeit der Ingenieurteams von PEUGEOT Sport und den Designteams von PEUGEOT. Er bietet die besten Leistungen in seiner Kategorie, Eleganz sowie Bescheidenheit und ist ein sympathisches und schlichtes Fahrzeug.

Die GTi-DNA im Herzen des PEUGEOT E-208 GTi

Mutige Linien

Wie alle GTis seit 40 Jahren zeichnet sich der PEUGEOT E-208 GTi zunächst durch seinen starken Auftritt auf der Straße aus, dank einer um 30 mm abgesenkten Karosserie und einer um 56 mm vorne und 27 mm hinten verbreiterten Spur.

Die großen 18-Zoll-Räder (45,7 cm) mit dem Schriftzug "PEUGEOT GTi" tragen zur kraftvollen Erscheinung bei. Ihre gelochte Struktur ist eine Anspielung auf die kultigen "Loch"-Räder des PEUGEOT 205 GTi. Bei einem GTi dient das Design auch der Leistung: Die Löcher tragen zur Optimierung der Bremsenkühlung bei.

Ikonisches und dezentes Außendesign

Die Radkästen sind ein weiterer Treffpunkt zwischen Ästhetik und Effizienz. Sie wurden verbreitert, um das größere Fahrwerk aufzunehmen, und mit einer eleganten und sportlichen roten Linie hervorgehoben - eine weitere Anspielung auf den PEUGEOT 205 GTi. Ihr unterer Teil ist verbreitert, um die Reifen freizugeben, was dazu beiträgt, den sportlichen Stil des Fahrzeugs zu betonen ohne es zu übertreiben.

Das Design der unteren Teile der Front- und Heckpartie unterstreicht die sportliche Haltung des PEUGEOT E-208 GTi. Am unteren Ende des vorderen Stoßfängers wurde ein Spoiler angebracht. Der spezielle aerodynamische Diffusor unter dem hinteren Stoßfänger, in den eine neue kleine LED-Nebelscheinwerfereinheit integriert ist, wurde für mehr Eleganz und Dezentheit in glänzendem Schwarz getönt.

Der PEUGEOT E-208 GTi erhält eine exklusive, leuchtend rote Karosseriefarbe, die eine Anspielung auf die ikonische rote Lackierung ist, die bei den ersten PEUGEOT 205 GTi beliebt war.

Eine faszinierende und inspirierende Atmosphäre im Innenraum

Die ikonische rote Farbe des PEUGEOT GTi bringt ihre Dynamik und Energie auch in den Innenraum des E-208 GTi.

Der leuchtend rote Boden, die Fußmatten und Sicherheitsgurte des PEUGEOT E-208 GTi, wie auch die des PEUGEOT 205 GTi, schaffen sofort eine sportliche Atmosphäre im Innenraum.

Das sportlich-elegante Design der spezifischen Vordersitze mit integrierten Kopfstützen ist eine Hommage an das Design der Sitze des PEUGEOT 205 GTi 1.9 mit einer zentralen roten Zierleiste, die sich über den Sitz und die Rückenlehne erstreckt. Das rote Netz auf der rechten Seite der Sitze erinnert an das des PEUGEOT 205 GTi 1.6.

Das kompakte Lenkrad, ein Schlüsselelement des PEUGEOT Fahrvergnügens, ist mit perforiertem rotem Leder in Kombination mit Alcantara® und einem zentralen, ebenfalls roten Emblem versehen.

Der PEUGEOT E-208 GTi unterstreicht die Eleganz des ursprünglichen PEUGEOT E-208.

Eine kompakte und dynamische Silhouette

Der dynamische Stil des PEUGEOT E-208, eines der Schlüsselelemente für den Erfolg des Modells, erleichterte den Designteams des PEUGEOT E-208 GTi die Arbeit. Die kompakte Karosserie des PEUGEOT E-208 mit ihren großzügigen Reifenabständen und kurzen Überhängen war eine ideale Basis, deren Wirkung beim PEUGEOT E-208 GTi durch die Tieferlegung des Fahrzeugs und die Verbreiterung des Fahrwerks noch verstärkt wird.

Eine charakteristische Lichtsignatur

Der PEUGEOT E-208 GTi verfügt über die charakteristische Lichtsignatur mit den drei Krallen, die alle PEUGEOT 208 auszeichnet und einen spektakulären Lichteffekt erzeugt. Vorne wird der markante Effekt der drei in den Stoßfänger integrierten leuchtenden Krallen durch den Einsatz von drei unabhängigen optischen Modulen in der Lichtfunktion der Full-LED-Scheinwerfer fortgesetzt. Am Heck verstärken die drei horizontalen Krallen, die aus drei eleganten LED-Linien bestehen, den Auftritt des Fahrzeugs zusätzlich.

Besonders raffinierte Verarbeitung

Wie alle PEUGEOT GTis verbindet auch der PEUGEOT E-208 GTi Sportlichkeit und Eleganz. Die Raffinesse im GTi-Stil kommt durch kleine rote Farbtupfer zum Ausdruck, die mit Finesse, aber auch mit Leidenschaft auf verschiedenen Elementen des PEUGEOT E-208 GTi angebracht wurden: im Kühlergrill, um die PEUGEOT Embleme herum, in den Scheinwerfern, an den Radkästen, an den vorderen Bremssätteln, unter dem Heckspoiler oder an den Nähten, die sich über das Armaturenbrett ziehen.

Französisches "savoir-faire", französische Exzellenz

Entworfen von den Designteams von PEUGEOT Sport und PEUGEOT

Der PEUGEOT E-208 GTi wurde vollständig von den Teams von PEUGEOT Sport in Satory (in der Nähe von Paris) in Zusammenarbeit mit den PEUGEOT Designteams in Vélizy, ebenfalls in der Nähe von Paris, entwickelt. Die Ingenieurinnen und Ingenieure von PEUGEOT Sport haben mit ihrer einzigartigen Erfahrung im Rennsport keine Kompromisse in Bezug auf Effizienz und Leistung gemacht. Das Ergebnis ist überzeugend: Der PEUGEOT E-208 GTi ist das kraftvollste und leistungsstärkste Modell im B-Segment.

Der E-208 GTi ist das erste vollelektrische Fahrzeug, das von PEUGEOT Sport entwickelt wurde.

Die Erfahrungen, die das Team in der World Endurance Championship (WEC) mit den PEUGEOT 9X8 Hybriden in der Hypercar-Kategorie gesammelt hat, waren wertvoll für die Konstruktion des PEUGEOT E-208 GTi, insbesondere für die Optimierung des Thermomanagements und der Energierückgewinnung. Die Ingenieurteams von PEUGEOT Sport arbeiteten auch intensiv am Fahrwerk und den Bremsen des PEUGEOT E-208 GTi. Es ist kein Zufall, dass der PEUGEOT E-208 GTi im Herzen des französischen und internationalen Motorsports, bei einem der größten Sportereignisse des Jahres, den 24 Stunden von Le Mans, vorgestellt wird. Das Know-how von der Rennstrecke wird auf die Straße übertragen.

Elektromotor "Made in France"

Der leistungsstarke Elektromotor des PEUGEOT E-208 GTi wird im ostfranzösischen Trémery hergestellt, einem Werk, das traditionell auf die Herstellung von Motoren spezialisiert war und sich nun im Rahmen des Joint Ventures Emotors von Stellantis und Nidec Leroy-Somer auf elektrische Antriebe spezialisiert hat.

Eine Teamleistung mit französischen Partnern

PEUGEOT hat für den PEUGEOT E-208 GTi das Beste verlangt und für bestimmte Elemente auf französische Zulieferer zurückgegriffen. Dies gilt insbesondere für die Reifen, die für die Effizienz entscheidend sind: Michelin, ein langjähriger Partner von PEUGEOT, lieferte Hochleistungsreifen für den PEUGEOT E-208 GTi, Michelin Pilot Sport Cup 2 in 215/40-18.

Agilität, Dynamik, Fahrvergnügen: Einzigartige Fahrerlebnisse

Wenn sich PEUGEOT die Freude am Fahren zum Ziel nimmt, bedeutet das, außergewöhnliche Leistungen und ein auf dem Markt einzigartiges Fahrgefühl zu bieten.

Die beste elektrische Leistung im B-Segment

Ein 206 kW (280 PS) starker Elektromotor

Der PEUGEOT E-208 GTi ist mit dem Elektromotor M4+ ausgestattet, der 206 kW (280 PS) leistet und ein beeindruckendes Drehmoment von 345 Nm bietet. Damit bietet der PEUGEOT E-208 GTi die besten Leistungen aller Modelle im B-Segment: Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,7 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Sperrdifferenzial

Der PEUGEOT E-208 GTi verfügt über ein in das Getriebe integriertes Sperrdifferenzial, das das Kurvenverhalten optimiert und für Agilität, Effizienz und Stabilität sorgt.

Eine 54 kWh Batterie

Die CATL-Elektrobatterie mit einer Bruttokapazität von 54 kWh im PEUGEOT E-208 GTi profitiert von einem optimierten Management, das sie bei sportlicher Nutzung schützt, und einem spezifischen, an die hohen Leistungen angepassten Kühlsystem.

Das Know-how von PEUGEOT Sport steht hier im Dienste eines einzigartigen Fahrerlebnisses

Ein leistungsstarkes Fahrwerk

Der PEUGEOT E-208 GTi bietet das beste Leistungsgewicht in seinem Segment (5,7 kg/PS). Ein Vorteil, der dank der zahlreichen Modifikationen, die die Ingenieure von PEUGEOT Sport am Fahrwerk vorgenommen haben, ideal ausgenutzt werden kann.

Das um 56 mm vorne und 27 mm hinten verbreiterte Fahrwerk und die um 30 mm abgesenkte Karosserie bieten zusammen mit den Federn und Stoßdämpfern mit speziellen hydraulischen Anschlägen, den Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen und dem hinteren Stabilisator einen idealen Kompromiss zwischen sportlicher Effizienz und Alltagskomfort.

Das ESP-System des PEUGEOT E-208 GTi verfügt über einen speziellen Sport-Modus, der die Fahrerassistenzsysteme ausschaltet, um das Fahrgefühl zum Beispiel auf der Rennstrecke zu optimieren.

Leistungsstarke Bremsen

Der PEUGEOT E-208 GTi verfügt über vordere Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 355 mm und feste Bremssättel mit 4 Kolben, die speziell für eine optimale Kühlung und eine optimale und konstante Bremsleistung unter allen Bedingungen entwickelt wurden.

Die Entwicklung dieser außergewöhnlichen Hochleistungsbremsen wurde von den Ingenieurteams von PEUGEOT Sport überwacht. Die rot lackierten Bremssättel tragen daher dieses Gütesiegel. Dies gilt nicht für die hinteren Scheibenbremssättel, die aus dem ursprünglichen PEUGEOT E-208 stammen: Beim PEUGEOT E-208 GTi geht es nicht um Inszenierung, sondern um Effizienz.

Ein PEUGEOT i-Cockpit® für ein besseres Fahrgefühl

Spezielle, sportliche und komfortable Sitze

Die Vordersitze des PEUGEOT E-208 GTi sind so konzipiert, dass die Fahrenden mit dem Fahrzeug "eins" werden kann. Sie sind besonders anschmiegsam, sowohl an der Sitzfläche als auch an den Seiten, und integrieren die Kopfstützen. Sie bieten einen guten Halt bei sportlicher Fahrweise, sind aber auch im Alltag bequem und praktisch und gewährleisten die Vielseitigkeit, die zur DNA des PEUGEOT GTi gehört.

Spezifische Lenkung

Die Sensibilität der Lenkung des PEUGEOT E-208 GTi wurde speziell kalibriert, um ein besonders direktes Ansprechverhalten bei dynamischer Fahrweise zu bieten. Zusammen mit dem speziellen Kompaktlenkrad trägt sie zu einem einzigartigen Fahrgefühl bei.

Eine immersive Schnittstelle

Wenn die Fahrerinnen und Fahrer in eine sportliche Atmosphäre eintauchen möchten, bietet der PEUGEOT E-208 GTi Grafiken des digitalen Kombiinstruments und des zentralen Bildschirms in der Standardkonfiguration rot sowie spezielle Leistungsanzeigen.

Auch die Ambientebeleuchtung ist standardmäßig rot (sieben weitere Farben sind erhältlich). Diese sportliche rote Beleuchtung wird von einem einzigartigen immersiven Klangerlebnis an Bord begleitet, das alle Sinne weckt. Abgeleitet von der Leistung des Motors sorgt es für ein zusätzliches Fahrgefühl und kann je nach Wunsch der Fahrenden einfach aktiviert oder deaktiviert werden.

Qualität, Service, Loyalität: Ein PUGEOT E-208 GTi, der zum Leben erweckt wurde

Der GTi war schon immer ein Gütesiegel für Spitzenleistungen in allen Bereichen, von der Leistung über das Ausstattungsniveau bis hin zur Verarbeitung und Fertigungsqualität. Die vielen PEUGEOT GTis, die heute noch im Umlauf sind, sind ein Beweis dafür. Der GTi des Jahres 2025 ist langlebiger als je zuvor, ein wahres Paradebeispiel für elektrischen Fahrspaß.

Beste Ausstattung und Materialien

Eine besondere Komplettausstattung

Der PEUGEOT E-208 GTi bietet das Beste, was der PEUGEOT E-208 an Ausstattung zu bieten hat, sowohl in Bezug auf den Komfort als auch auf die Fahrerassistenzsysteme. Er verfügt über das Informationssystem PEUGEOT i-Connect Advanced mit der leistungsstarken TomTom Connected Navigation, der Spracherkennung "OK PEUGEOT" und der kabelosen Mirroring Funktion (Apple CarPlay/Android Auto).

Hochwertige Materialien

Mit Alcantara® am Lenkrad und an den Seiten der Mittelkonsole, neuen hochwertigen Stoffe an den Sitzen und dicke Fußmatten profitiert der PEUGEOT E-208 GTi von den besten Materialien, die an die intensive Nutzung im Laufe der Zeit angepasst sind.

Ein komplett elektrisches Ökosystem

Eine Batterie mit hoher Kapazität für eine angemessene Autonomie

Dank der Batterie mit einer Bruttokapazität von 54 kWh mit optimiertem Management und den natürlichen Effizienzmerkmalen des PEUGEOT E-208(2) bietet die GTi-Version eine Reichweite von 350 km(1) im gemischten WLTP-Zyklus (vorbehaltlich der abschließenden Homologation), die perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet ist.

Schnelles und einfaches Aufladen, angepasst an jeden Einsatzzweck

Der PEUGEOT E-208 GTi kann in 4 Stunden und 40 Minuten an einer Wall Box (7,4 kW) aufgeladen werden. Die Funktion "Begrenzung des Ladevorgangs auf 80 Prozent", die für Wechselstrom (AC) verfügbar ist, ermöglicht auch eine Anpassung des Ladezustands an den täglichen Gebrauch. Bei intensiverer Nutzung, beispielsweise auf der Rennstrecke, kann der PEUGEOT E-208 GTi an einer 100 kW-Ladestation in weniger als 30 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Services, die den Alltag vereinfachen

Wie alle PEUGEOT E-208 Modelle ist der GTi mit einem Trip Planner ausgestattet, der mit dem vernetzten Navigationssystem verbunden ist und die Fahrten optimiert, um die Reichweite des Fahrzeugs zu maximieren und das Aufladen zu erleichtern.

Der PEUGEOT E-208 GTi bietet die V2L-Funktion, mit der ein elektrisches Gerät über die Hochspannungsbatterie des Fahrzeugs mit Strom versorgt werden kann, zum Beispiel um ein Elektrofahrrad aufzuladen oder eine mobile Beleuchtung zu betreiben.

Die MyPEUGEOT® Smartphone-App ermöglicht den Fernzugriff auf verschiedene Funktionen: thermische Vorklimatisierung des Innenraums, Programmierung der Batterieladung, Programmierung der integrierten Navigation vor der Fahrt usw.

Das PEUGEOT Elektro-Versprechen

Wie alle 100 Prozent elektrischen PEUGEOT Modelle profitiert auch der PEUGEOT E-208 GTi von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE ist Teil des PEUGEOT Elektroversprechens, das darauf abzielt, bei Kundinnen und Kunden die Zuverlässigkeit und das Aufladen von 100 Prozent elektrischen Modellen sicherzustellen:

bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Garantie (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE(3),

bis zu 8 Jahre bzw. 160.000 km Batterie-Garantie (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE(3),

kostenlose Wallbox für das Laden zu Hause(4) (gilt für Privatkunden, Vorführwagen, Tageszulassungen, B2B Einzelabnehmer)

Free2Move Charge Pass, der Zugang zu nahezu 1 Millionen Ladestationen in ganz Europa bietet. Private LEV Kunden erhalten kostenlos eine Free2move Charge Go Ladekarte, die direkt bei der Fahrzeugübergabe im Autohaus überreicht wird.

Alain Favey, CEO von PEUGEOT:

"Wir freuen uns, den neuen PEUGEOT E-208 GTi vorzustellen, ein bahnbrechendes nächstes Kapitel in der Geschichte des legendären GTi. Dieses Modell vereint unser reiches Erbe mit modernster Technologie und bietet unvergleichliche Leistung und Fahrspaß, denn wir bei PEUGEOT meinen es ernst mit dem Fahrvergnügen. Mit dem neuen GTi setzen wir neue Maßstäbe auf dem Markt der Schrägheckmodelle."

Jean Marc Finot, Senior Vice President von Stellantis Motorsport:

"Der neue PEUGEOT E-208 GTi verkörpert unser Engagement für Leistung und Innovation und schöpft aus unserer umfangreichen Rennsporttradition, einschließlich unserer Erfolge im Rallyesport und der Teilnahme an der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Da ich vor 40 Jahren an der Entwicklung des ursprünglichen PEUGEOT 205 GTi beteiligt war, bedeutet mir diese neue Ära der Innovation mit dem PEUGEOT E-208 GTi besonders viel, und ich freue mich, die charakteristische PEUGEOT GTi-Agilität und das Lenkgefühl wiederzufinden. Ich bin stolz darauf, ein Fahrzeug zu präsentieren, das Rennsportkompetenz mit modernem Fahrspaß verbindet."

(1) Zum aktuellen Zeitpunkt ist der PEUGEOT E-208 GTi noch nicht bestellbar. Für diese Fahrzeuge liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.

(2) Der PEUGEOT E-208 wurde im ADAC Ecotest 2024 zum "Effizientesten Auto" gekürt.

(3) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/service/allure-care.html

(4) Inklusive eProWallbox Move. Das Angebot bezieht sich auf die eProWallbox Move im Wert von 649 EUR inkl. MwSt. Weitere ggf. anfallende Kosten in Verbindung mit der Wallbox (bspw. Installation, Ladekabel etc.) sind nicht Bestandteil der Aktion und werden nicht erstattet. Angebot nur gültig bei Abschluss eines Leasingvertrags für einen neuen vollelektrischen PEUGEOT PKW bis zum 30.06.2025 bei teilnehmenden PEUGEOT Partnern, nur für Privatkunden und solange der Vorrat reicht. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über alle Details informiert Sie gerne Ihr PEUGEOT Händler.

