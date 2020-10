Great Place to Work® Institut Deutschland

Mars Deutschland für herausragende Personalarbeit ausgezeichnet

Köln (ots)

Great Place to Work® und Das Demographie Netzwerk e.V. verleihen den Sonderpreis "Demographiebewusstes Personalmanagement"

Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® und Das Demographie Netzwerk e.V. haben gemeinsam den diesjährigen Sonderpreis "Demographiebewusstes Personalmanagement" des Arbeitgeberwettbewerbes "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020" an Mars Deutschland verliehen. Die Verleihung fand im Rahmen der virtuellen Live-Veranstaltung "Diskurs zu einer neuen Qualität der Zusammenarbeit" der Nextpractice GmbH online und in Bremen statt.

"Die Auszeichnung steht für den umfassenden und systematischen Ansatz von Mars Deutschland, den Herausforderungen des demografischen Wandels aktiv durch Maßnahmen und Instrumente der individuellen Gesundheitsförderung, durch flexible Arbeitszeitmodelle sowie durch finanzielle und soziale Maßnahmen gerecht zu werden", beschreibt Andreas Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von Great Place to Work® Deutschland, den Charakter des Sonderpreises.

Mitarbeitende in verschiedenen Lebensphasen unterstützen

Die Bedürfnisse von Mitarbeitenden in ihren verschiedenen Lebensphasen können sich ändern. Um dem gerecht zu werden, wurde bei Mars in Viersen das Projekt "Life Stage Management" ins Leben gerufen. "Da wir grundsätzlich bei Mars den Anspruch haben, allen unseren Mitarbeitenden ein sehr guter Arbeitgeber zu sein, lag es für uns nahe, zu überlegen, wie wir als Unternehmen die Mitarbeitenden zu jedem Zeitpunkt ihres Arbeitslebens bestmöglich begleiten und unterstützen können", erläutert Saskia Connell, Director of People and Organization bei Mars, die Idee hinter dem Projekt

Workshops mit den Mitarbeitenden

In gemeinsamen Workshops wurden die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ermittelt und die bestehenden Angebote und Sozialleistungen analysiert und auf Basis der Workshop-Ergebnisse ergänzt. Heute setzt das "Life Stage Management" bereits beim Berufseinstieg an und es wurden gezielt Maßnahmen für die Bereiche Gesundheit, Flexibilität, Finanzielles und Soziales sowie Sonstige Benefits entwickelt.

Vom ersten Tag bis zur Rente

Bereits Praktikanten möchte Mars fördern und ihnen Wissen vermitteln. Um Trainees einen guten Start zu ermöglichen, werden ihnen erfahrene Mentorinnen und Mentoren an die Seite gestellt und für alle, die bei Mars neu einsteigen, gibt es individuelle Einarbeitungspläne. Frischgebackene Väter erhalten zusätzliche Urlaubstage. Nach der Elternzeit führt Mars Wiedereingliederungsgespräche und hilft bei der Suche nach einer Kinderbetreuung durch den pme Familienservice.

Sonderurlaub zur Pflege bedürftiger Angehöriger

"Wir unterstützen auch mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, falls sich jemand um pflegebedürftige Angehörige kümmern muss und zahlen eine Invalidenrente, falls einem selbst ein Unglück geschieht. Kurzum: Wir wollen für unsere Mitarbeitenden da sein, vom ersten Tag an bis in den Ruhestand", sagt Saskia Connell. Natürlich sind auch Gesundheitsvorsorge und Home-Office-Regelungen Teil des "Life Stage Managements".

Eine betriebliche Altersvorsorge und eine Hinterbliebenenversorgung sind auf die späte Lebensphase zugeschnitten. Zwei Jahre vor dem Ruhestand beginnt die proaktive Nachfolgeregelung, in die der Stelleninhaber eingebunden wird.

Mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber

So gelingt es Mars mit dem "Life Stage Management" nicht nur die Mitarbeitenden zu unterstützen und damit ans Unternehmen zu binden, sondern sich auch nach außen als sehr guter Arbeitgeber zu positionieren.

Über Mars Deutschland

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2019 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. An seinen fünf Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus rund 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Mars ist stolz auf Auszeichnungen als mitarbeiterorientiertes Unternehmen. So belegt das Unternehmen seit Jahren einen Spitzenplatz bei "Deutschlands Beste Arbeitgeber" und wurde im Februar 2020 bereits zum dritten Mal mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Weitere Informationen: www.mars.de

Über Das Demographie Netzwerk (ddn)

Das Demographie Netzwerk (ddn) ist ein Zusammenschluss von rund 300 Unternehmen und Institutionen mit einer Personalverantwortung für über zwei Million Beschäftigten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den demographischen Wandel in den Belegschaften aktiv zu gestalten und praxisfähige Konzepte für eine erfolgreiche Diversität zu erstellen. Der ddn wurde 2006 auf Initiative des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) gegründet. Weitere Informationen: www.demographie-netzwerk.de

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nur für Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, sondern stärkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie trägt wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oder den Demographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Great Place to Work® zertifiziert die Arbeitsplatzkultur von Unternehmen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch ausgezeichnet. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeitende. Weitere Informationen: www.greatplacetowork.de

Pressekontakt:

Great Place to Work® Deutschland

Volker Oberdörffer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 221 933 35 193

E-Mail: voberdoerffer@greatplacetowork.de

Original-Content von: Great Place to Work® Institut Deutschland, übermittelt durch news aktuell