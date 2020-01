ProSieben

Brady auf ProSieben: Start der NFL-Playoffs am 4. Januar 2020 mit Titelverteidiger New England Patriots

Beste Regular Season auf ProSieben MAXX

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Rekordsaison! Mit einer Steigerung von über 21 Prozent legt ProSieben MAXX die erfolgreichste Regular Season der National Football League (NFL) hin: 5,1 Prozent Marktanteil im Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen, bis zu 12 Prozent in der Spitze, insgesamt lag die Sehbeteiligung im Schnitt bei 470.000 Zuschauern.

Road to Super Bowl LIV: Ab morgen geht es für zwölf NFL-Teams um alles! Am Wochenende starten die Playoffs, alle zehn Spiele gibt's live im Free-TV. Acht Playoff-Partien werden von ProSieben übertragen, zwei K.o.-Duelle präsentiert ProSieben MAXX live.

Los geht's am Samstag, 4. Januar 2020, um 22:00 Uhr mit der Wild-Card-Round auf ProSieben MAXX mit dem Spiel zwischen Buffalo Bills und den Houston Texans, kommentiert von Jan Stecker und Roman Motzkus. Im Anschluss an "Die Promi-Darts-WM 2020" steigt ProSieben in die Liveberichterstattung der ersten Playoff-Begegnung ein und zeigt auch die zweite Wild-Card-Round-Partie der Tennessee Titans bei Titelverteidiger New England Patriots, kommentiert von Mattis Oberbach und Volker Schenk. Am Sonntag, 5. Januar 2020, beginnt um 18:00 Uhr der zweite Teil der Wild-Card-Round. Carsten Spengemann und Björn Werner kommentieren das Playoff-Duell der Minnesota Vikings bei den New Orleans Saints live auf ProSieben MAXX. Die Seattle Seahawks treffen ab 22:30 Uhr auf die Philadelphia Eagles, kommentiert von Jan Stecker und Patrick Esume live auf ProSieben.

Die Gewinner der Wild-Card-Round treffen in der Divisional Round am 11./12. Januar 2020 auf die top-gesetzten Teams beider Conferences AFC und NFC: Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers, Green Bay Packers. Sämtliche Playoff-Partien können auch im Livestream auf ran.de, der ran-App, auf prosieben.de, prosiebenmaxx.de sowie auf Joyn verfolgt werden.

Start NFL-Playoffs:

Wild-Card-Round Samstag, 4. Januar 2020,22:00 Uhr AFC: Buffalo Bills at Houston Texans auf ProSieben MAXX

Sonntag, 5. Januar 2020, 0:15 Uhr AFC: Tennessee Titans at New England Patriots auf ProSieben

18:00 Uhr NFC: Minnesota Vikings at New Orleans Saints auf ProSieben MAXX

22:30 Uhr NFC: Seattle Seahawks at Philadelphia Eagles auf ProSieben

Divisional Round komplett auf ProSieben: Samstag, 11. Januar 2020, 22:20 Uhr NFC: NN at San Francisco 49ers

Sonntag, 12. Januar 2020, 1:50 Uhr AFC: NN at Baltimore Ravens

20:45 Uhr AFC: NN at Kansas City Chiefs

Montag, 13. Januar 2020. 0:15 Uhr NFC: NN at Green Bay Packers

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 03.01.2020 (gewichtet)

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Factual / Sports Christiane Maske Tel: 089/9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion

Clarissa Schreiner Tel: 089/9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell