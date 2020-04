ALDI

Jeder Stil ein Treffer: ALDI Freizeit-Kollektion von Lukas Podolski

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots)

Gemeinsam mit Fußballprofi Lukas Podolski bringen ALDI Nord und ALDI SÜD exklusive Freizeitmode für Herren und Kinder auf den Markt. Zum ersten Mal kooperiert ALDI im Rahmen seiner Testimonial-Strategie im Textilbereich mit einem Fußballstar. 10LP heißt die Kollektion und ist ab dem 7. Mai deutschlandweit in allen ALDI Filialen erhältlich.

Für große und kleine Kicker: Fußballstar Lukas Podolski hat zusammen mit ALDI eine Freizeitkollektion entworfen. Von Sweatshorts, T-Shirts, Jogginghosen bis hin zu angesagten Caps und Beuteln - die Kollektion enthält alles, was man für Spiel und Training braucht. Das Highlight: Die Kollektion umfasst sowohl Teile für Herren als auch für Kids. So steht einem Spiel im angesagten Minime-Style nichts entgegen. Auch farblich liegt die Kollektion 10LP voll im Trend und orientiert sich an coolen Grau- und Blautönen.

Der Fußball-Weltmeister hat seit Jahren sein eigenes Mode-Label "Straßenkicker" und steht erfolgreich für lässigen, sportlichen Street-Style. Die Entscheidung, die Freizeit-Kollektion 10LP gemeinsam mit ALDI anzubieten, fiel Podolski leicht. "Ich wollte etwas für junge Familien machen. Ich wollte, dass viele Leute super Qualität zum besten Preis bekommen. Ich wollte, dass diese Produkte für jeden zugänglich sind. Das passt einfach." Was ihm persönlich aus der Kollektion am besten gefällt? "Ich liebe es, mit meinen Kindern zusammen im Partnerlook auf die Straße zu gehen. Da sieht jeder gleich, wir gehören zusammen."

Die Kindersachen gibt es in den Größen 116 bis 152. Die Herrenteile sind in den Größen M bis XL erhältlich. Preislich bewegt sich die Kollektion zwischen 4,99 Euro und 14,99 Euro. Die gesamte Kollektion im Überblick gibt es auf den Webseiten von ALDI Nord (https://www.aldi-nord.de/podolski) und ALDI SÜD (https://www.aldi-sued.de/).

