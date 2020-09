Great Place to Work® Institut Deutschland

Europas beste Arbeitgeber in London bekannt gegeben

27 deutsche Unternehmen unter den Siegern

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

- Great Place to Work® - weltweit führender Experte für Unternehmenskultur und Arbeitgeberattraktivität - hat in Kooperation mit der englischen Wochenzeitung "The Economist" die Gewinner des Wettbewerbs "Europas Beste Arbeitgeber 2020" veröffentlicht.

- Insgesamt nahmen mehr als 3.000 Unternehmen aus 19 europäischen Ländern an dem Arbeitgeberwettbewerb teil. Gut 1,5 Millionen Mitarbeitende wurden von Great Place to Work® befragt, wie sie die Qualität und Attraktivität ihres Unternehmens als Arbeitgeber erleben.

27 deutsche Unternehmen unter den Siegern

Aus Deutschland schafften es in diesem Jahr 27 Unternehmen auf die Liste der 125 besten europäischen Arbeitgeber - ein neuer Rekord! Aber nicht der einzige. Erstmals belegte ein deutsches Unternehmen einen ersten Platz in der Kategorie "Unternehmen mit 50 bis 499 Mitarbeitenden": Pascoe Naturmedizin aus Gießen.

"Wir freuen uns über das erfolgreiche Abschneiden der deutschen Unternehmen im europäischen Gesamtvergleich", sagt Frank Hauser, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland. "Gute und attraktive Arbeitsbedingungen stärken das Engagement der Mitarbeitenden und tragen entscheidend zum Unternehmenserfolg und zur Meisterung wichtiger Zukunftsaufgaben bei."

Im Ländervergleich liegt Großbritannien (30) knapp vor Deutschland (27), gefolgt von Frankreich und Schweden mit jeweils 22 ausgezeichneten Unternehmen.

Auf die erlebte Kultur kommt es an!

Um für den europäischen Wettbewerb berücksichtigt zu werden, müssen die Unternehmen in einem der nationalen Wettbewerbe - wie hierzulande "Deutschlands Beste Arbeitgeber" - auszeichnet worden sein. Die Grundlage bildet eine repräsentative, unabhängige und anonyme Befragung der Mitarbeitenden zu mehr als 60 Kriterien wie erlebte Führungsqualität, Identifikation, Einbindung und Teamgeist, Entwicklungsmöglichkeiten sowie und Gesundheitsförderung. Daneben wird das Management zur Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit der Personalmaßnahmen befragt. Beides fließt mit einer Gewichtung von 75 Prozent zu 25 Prozent in die Bewertung ein.

Auszeichnung in verschiedenen Kategorien

Vergeben wird die europäische Auszeichnung in vier Größenklassen: "Multinationale Unternehmen" müssen mehr als 1.000 Mitarbeitende haben und in mindestens drei europäischen Ländern ausgezeichnet sein.

Spitzenplätze aus deutscher Sicht belegen in dieser Kategorie in diesem Jahr: salesforce.com Germany (Platz 1) und Hilton International Germany (Platz 3). Ebenfalls unter den Top 25 haben sich die Unternehmen Mars Deutschland, DIS AG, Daimler Mobility AG, Cadence Design Systems, SAS Institute, Johnson & Johnson Family of Companies, das Technologieunternehmen W. L. Gore & Associates, das Pharmaunternehmen Chiesi und die Jobbörse Indeed Deutschland platziert.

Unter den europäischen Top 30 in der Größenklasse "Unternehmen über 500 Mitarbeitende" belegen die St. Gereon Seniorendienste einen hervorragenden zweiten Platz. Zudem wurden das IT-Unternehmen Adesso SE, der Personaldienstleister I.K. Hofmann, das Consulting- und Softwarehaus PPI und die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse ausgezeichnet.

Unter den 50 besten Unternehmen der Kategorie "50 bis 500 Mitarbeitenden" sind neben Pascoe Naturmedizin folgende Firmen vertreten: QAware, MaibornWolff, Cofinpro AG, Viadee, Spirit Link, Greator und Art-Invest Real Estate.

Und auch unter den 20 besten kleinen Unternehmen (20-49 Mitarbeitende) finden sich deutsche Unternehmen mit herausragender Kultur, wie die IT-Beratung status C auf dem 2. Platz, der Rewe Markt Andreas Fleischer und der E-Commerce Experte elaboratum.

Die komplette Liste der 125 besten europäischen Arbeitgeber findet sich hier: https://www.greatplacetowork.de/beste-arbeitgeber/europa/2020/multinational

Der Weg zum Folgewettbewerb "Europas Beste Arbeitgeber 2021"

Für den Folgewettbewerb "Europas Beste Arbeitgeber 2021" können sich interessierte Unternehmen aus Deutschland ab sofort über den nationalen Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021" und die angeschlossenen Regional- und Branchenwettbewerbe von Great Place to Work® beteiligen: www.greatplacetowork.de.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsunternehmen, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nur für Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, sie trägt auch wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse erfolgreich zu bewältigen und stärkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen: Mitarbeiterfluktuation und Krankheitstage lassen sich nachhaltig reduzieren, die Bewerberquote deutlich steigern, Innovationskraft und Rentabilität signifikant verbessern.

Great Place to Work® zertifiziert die Arbeitsplatzkultur von Unternehmen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden darüber hinaus besonders exzellente Arbeitgeber, für Ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch ausgezeichnet. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeitende.

Pressekontakt:

Great Place to Work® Deutschland

Volker Oberdörffer

Leiter Unternehmenskommunikation

T: +49 221 933 35 - 0

E-Mail: voberdoerffer@greatplacetowork.de

Original-Content von: Great Place to Work® Institut Deutschland, übermittelt durch news aktuell