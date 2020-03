BKK Mobil Oil

BKK Mobil Oil ermöglicht Versicherten kostenloses Beckenboden-Training per App

Einen geschwächten Beckenboden haben viele Frauen - die meisten wissen dies gar nicht oder spüren es erst, wenn sich erste Beschwerden zeigen. Häufige Folgen: bleibende Rückenschmerzen, ein instabiles Körpergefühl und Blasenschwäche. Die BKK Mobil Oil möchte diesen Beschwerden vorsorglich entgegenwirken. So erhalten Versicherte mit der zertifizierten App pelvina ein gezieltes und kostenfreies Training.

Die pelvina-App richtet sich mit ihrem Beckenbodenkurs und -Training ganz nach dem Alltag der Teilnehmerinnen. Empfohlen werden zwei Übungseinheiten pro Woche à 20 Minuten, die sich spielend in den Alltag integrieren lassen. Ein weiterer Vorteil: Die BKK Mobil Oil trägt die Kosten für ihre Versicherten in Höhe von 74,99 Euro, ohne dass diese dabei in Vorkasse gehen müssen.

"Unseren Versicherten wird dank pelvina das Beckenboden-Training nähergebracht - und das ohne Kosten oder organisatorischen Aufwand", erklärt Ivonne Fiehring, zuständige Referentin bei der BKK Mobil Oil. "So können sie die dazugehörigen Module ganz unkompliziert in ihren Alltag einbauen und Übungen zu Hause machen."

In den acht Wissens- und Übungs-Modulen mit mehr als 100 Videos werden die positiven Effekte des regelmäßigen, gezielten Beckenboden-Trainings hervorgehoben. Neben einer besseren Körperhaltung ist dabei vor allem ein stärkeres Körperbewusstsein zu nennen. Vorsorglich, aber auch bei Beschwerden, können regelmäßige Übungen Abhilfe schaffen. "Bei Harninkontinenz hilft das gezielte Training mit Beckenbodentherapeuten, weil der gestärkte Beckenboden dem Druck im Bauchinnenraum wieder entgegenhalten kann. Auch kann das Lustempfinden beim Sex und die Orgasmusfähigkeit steigen", erklärt Kim, Physiotherapeutin und zertifizierte pelvina-Kursleiterin.

Auch eine altersbedingte Harninkontinenz lässt sich mit Beckenbodentraining oft verhindern oder reduzieren. Vom Training können vor allem Schwangere profitieren: Bei ihnen ist ein gestärkter Beckenboden enorm wichtig, da sie das zusätzliche Gewicht des Ungeborenen mittragen müssen und auf die Strapazen während der Geburt vorbereitet. Eine individuelle Rücksprache mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt im Vorfeld des Trainings ist jedoch empfehlenswert.

BKK Mobil Oil und pelvina: Kostenloses Beckenbodentraining in zwei Schritten

Schritt 1: Versicherte der BKK Mobil Oil können die pelvina-App bei Google Play bzw. im Apple App Store kostenlos herunterladen und die App im Probetraining erkunden. Schritt 2: Für die Teilnahme am kompletten Kurs können Versicherte ihr pelvina-Konto im Anschluss unter www.pelvina.de/freischalten/bkk-mobil-oil kostenlos freischalten. Zur Identifikation müssen sie dabei lediglich ihre Versichertennummer angeben.

Damit ist die Anmeldung abgeschlossen und die Beckenbodenreise mit pelvina kann beginnen. Zur Begrüßung im Kurs erhalten die Teilnehmerinnen ein gratis Willkommenspaket mit Ball und Handyhalter.

Weitere Informationen zum Beckenbodenkurs per App finden Versicherte unter: www.bkk-mobil-oil.de/pelvina

