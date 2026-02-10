Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH

Empfehlenswerter Arbeitgeber: Vereinigte Lohnsteuerhilfe gleich doppelt ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Neustadt a. d. W. (ots)

Zwei Auszeichnungen für die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH): Zum wiederholten Mal ist der größte Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands gleich doppelt geehrt worden: vom Deutschen Innovationsinstitut als "Arbeitgeber der Zukunft" sowie von der Online-Bewertungsplattform Kununu als "Top Company". Beide Auszeichnungen bestätigen die VLH in ihrem Bemühen, ein attraktiver, zuverlässiger und zukunftsfähiger Arbeitgeber zu sein.

VLH zum fünften Mal in Folge unter Top-5-Prozent aller Unternehmen bei Kununu

Bereits zum fünften Mal in Folge hat die VLH von der Online-Bewertungsplattform Kununu die Auszeichnung "Top Company" erhalten - ein Zeichen für nachhaltige Arbeitgeberqualität. Damit zählt die VLH weiterhin zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Mit einer Weiterempfehlungsquote von 94 Prozent und einem Score von 4,4 von 5 Punkten hebt sich die VLH deutlich von anderen Unternehmen der Branche ab. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt im Bereich Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung liegt bei 3,9 Punkten.

Die Top-Company-Auszeichnung steht laut Kununu für eine herausragende Unternehmenskultur. Sie wird ausschließlich auf Basis unabhängiger Bewertungen von Mitarbeitenden verliehen - und jährlich werden lediglich rund fünf Prozent aller Unternehmen auf Kununu damit ausgezeichnet. Dass die VLH zum fünften Mal in Folge "Top Company" ist, sei "etwas ganz Besonderes", so Nina Zimmermann, CEO bei Kununu: "Ein starkes Zeichen an Talente, die nach ihrem idealen Arbeitgeber suchen."

Ungefilterte und ehrliche Meinung von VLH-Mitarbeitenden

Die VLH freut sich sehr über diesen Erfolg. Denn dieser gibt die ungefilterte und ehrliche Meinung von Beraterinnen und Beratern sowie von Mitarbeitenden wieder, sowohl von aktuellen als auch ehemaligen. "Die Auszeichnung zeigt, dass wir als Arbeitgeber vertrauenswürdig, verantwortungsvoll und mitarbeiterorientiert aufgestellt sind", sagt VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel.

Dass die VLH bereits zum fünften Mal in Folge zu den Top-5-Prozent aller deutschen Unternehmen auf Kununu gehöre, sei eine schöne Bestätigung, so Strötzel. Und zugleich eine Motivation, auch weiterhin auf eine gute Unternehmenskultur zu setzen. Dafür hat die VLH bereits vor einigen Jahren unter dem Motto "gemeinsam besser" ihre Werte definiert.

Größter Lohnsteuerhilfeverein erneut "Arbeitgeber der Zukunft"

Ebenfalls ein Zeichen für eine hohe Arbeitgeberqualität für die VLH ist die Auszeichnung als "Arbeitgeber der Zukunft". "Wir freuen uns sehr über die wiederholte Ehrung", sagt VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft. Er nahm die Auszeichnung des Deutschen Innovationsinstituts (DIIND) am 9. Februar 2026 im feierlichen Rahmen in Hamburg entgegen. Dieser Erfolg zeige, dass die VLH nicht nur auf aktuelle Herausforderungen reagiere, sondern auch aktiv die Arbeitswelt von morgen mitgestalte. "Es ist nicht nur ein schöner Titel für den Moment, sondern auch ein Ansporn für die weitere Zukunft", betont Rauhöft.

Verliehen wird die Auszeichnung jährlich vom DIIND nach strengen Kriterien: "Arbeitgeber der Zukunft sind Unternehmen, die eine Digitalstrategie verfolgen, sich entsprechend modern und innovativ digital präsentieren, Nachhaltigkeitsziele verfolgen, besonders kundenorientiert sind und Mitarbeitenden moderne, attraktive Arbeitsbedingungen bieten", erläutert das Deutsche Innovationsinstitut.

"Wir, die VLH, arbeiten Tag für Tag an der Zukunftsfähigkeit unseres Vereins - auch mit Blick auf unsere über 3.000 Beratungsstellenleiterinnen und -leiter in ganz Deutschland sowie unsere Mitarbeitenden in der Hauptverwaltung in Neustadt an der Weinstraße", erläutert VLH-Vorstandsvorsitzender Jörg Strötzel. Er freut sich, dass dieses Engagement erneut mit einem Award belohnt worden ist: "Ein starkes Signal für Mitarbeitende und neue Interessenten."

Aufwendiger Prüfprozess für "Arbeitgeber der Zukunft"

Um "Arbeitgeber der Zukunft" zu identifizieren, hat das DIIND einen aufwendigen und mehrstufigen Prüfprozess entwickelt. Analysiert und bewertet werden unter anderem der digitale Außenauftritt, die Nutzererfahrung, das Unternehmensprofil, Stellenausschreibungen sowie Bewertungen von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitenden und Kunden, was im Fall der VLH ihre Mitglieder sind.

"Die Auszeichnung ehrt innovative Unternehmen, die durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine zukunftsfähige Unternehmenskultur geschaffen haben und sich besonders als digitale, innovative und moderne Arbeitgeber auszeichnen", erläutert das DIIND. Honoriert werde insbesondere die Offenheit für den digitalen Fortschritt, klare Zukunftsvisionen und eine nachhaltige Ausrichtung.

Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater. Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

Original-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH, übermittelt durch news aktuell