VLH hilft: Dreimal 5.000 Euro für regionale Projekte

Neustadt a. d. W.

Die Renovierung eines Familienzentrums für krebskranke Kinder in Frankfurt, die Einrichtung eines stationären Hospizes in Kleve sowie der Schutz von Fledermäusen in Brandenburg: Drei regionale Vereine und Projekte freuen sich über jeweils 5.000 Euro Unterstützung durch den Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).

Rund 2.600 Beraterinnen und Berater der VLH waren bis Herbst 2021 dazu aufgerufen, regionale Vereine, Organisationen oder Projekte einzureichen, die ihrer Ansicht nach finanzielle Unterstützung benötigen. Knapp 300 Projekte wurden vorgeschlagen; in den meisten engagieren sich VLH-Beraterinnen und -Berater selbst ehrenamtlich.

Neunköpfige VLH-Jury wählt drei Gewinner aus

Am Mittwochabend, den 24. November 2021, wählte die Jury - bestehend aus neun Personen der VLH-Organisation - aus den Vorschlägen der VLH-Beraterinnen und -Berater drei Projekte für die diesjährige Charity-Spendenaktion aus.

Die Gewinner

1. Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V., Frankfurt am Main

Gegründet 1983 von betroffenen Eltern, eröffnete die gemeinnützige Selbstorganisation 1993 das kliniknahe Familienzentrum. Bis heute ist es Mittelpunkt der Vereinsarbeit, ein Ort für Austausch und Zuwendung und ein Zuhause auf Zeit für betroffene Familien. Rund 3.000 Übernachtungen pro Jahr trägt der Verein. Die 5.000-Euro-Spende der VLH nutzt der Förderverein für dringend notwendige Renovierungsarbeiten des Familienzentrums: Die zehn Zimmer und drei Apartments für betroffene Familien sollen modernisiert und gleichzeitig ein gemütliches "Zuhause auf Zeit" werden.

2. Förderverein Hospiz am St.-Antonius-Hospital e.V., Kleve

Im Jahr 2014 gründete sich der Verein mit dem Zweck, schwer kranke und sterbende Menschen zu begleiten. Die VLH-Spende in Höhe von 5.000 Euro investiert der Förderverein für die Einrichtung des in Kürze eröffnenden stationären Hospizes in Kleve. Finanziert werden damit Einrichtungsgegenstände für die Küchen und Bäder, aber auch Möbel oder Geschirr, die in den neuen Apartments und Wohnungen benötigt werden.

3. Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg, Potsdam

Die Stiftung NaturSchutzFonds wurde 1995 gegründet mit der Aufgabe, die brandenburgischen Landschaften für kommende Generationen zu erhalten. Mehr als 700 Naturschutzprojekte zwischen Elbe und Oder konnten seither auf den Weg gebracht werden. Inzwischen zählt die Stiftung, die unter anderem mit der Naturwacht Brandenburg kooperiert, zu einer wichtigen Säule im brandenburgischen Naturschutz. Mit der 5.000-Euro-Spende der VLH wird die Junior Ranger Gruppe Fläming Füchse aus dem Naturpark Hoher Fläming das Baumaterial für Sommerquartiere von Fledermäusen finanzieren sowie mehrere Feriencamps der Junior Ranger in den kommenden Jahren.

Regionale VLH-Charity auch 2022

Auch im kommenden Jahr werden die VLH-Beraterinnen und -Berater dazu aufgerufen, regionale Vereine, Organisationen und Projekte vorzuschlagen, von denen wieder drei jeweils eine VLH-Spende in Höhe von 5.000 Euro erhalten.

Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr als einer Million Mitglieder und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt sie außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.

Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der eingeschränkten Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

