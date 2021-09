Gerhard Steiger

Blitz Hypnose Coaching Workshop, Seminar - Gerhard Steiger und Willi Kirchner setzen Maßstäbe bei der Blitzhypnose

Was genau ist Hypnose und was Blitz-Hypnose? Wie funktioniert und beeinflusst Hypnose? Wie erlernt man die Techniken und nutzt selbige in der Praxis an? Solche Fragen beantwortet das Seminar "Blitz-Hypnose lernen mit Sicherheit und Selbstvertrauen" unter der Leitung der beiden professionellen Hypnose-Experten Gerhard Steiger und Willi Kirchner.

Was genau versteht man unter Hypnose? Möchte man, den Begriff akademisch fassen, wird Hypnose als eine Konstitution des künstlich erzeugten, partiellen Schlafs im Kontext stehend mit einem modifizierten Bewusstseinszustand beschrieben. Doch die Betrachtung als "schläfriger Zustand" ist falsch verstanden, wie der Workshop zeigt, denn das Ziel ist wahrhaftig eine hypnotische Trance.

Währenddessen Sie sich in Trance befinden, fokussiert sich der Geist massiv auf nur 1 oder 2 Themen. Überdenken Sie mal, wie interessant es wäre, sich tief in Gedankengängen zu verlieren und dennoch die Kontrolle über Ihren Organismus zu haben! Im Rahmen einer Session induziert der Hypnotiseur die Trance mit visuellen, akustischen oder haptischen Reizen und sprachlichen Anordnungen. Manchmal unterstützt durch olfaktorische Reize, also Düfte. Der Workshop stellt die Vielzahl der Einsatzbereiche der Hypnose vor. Ein Segment ist die therapeutische Hypnose, um zum Beispiel Depressionen, Suchterkrankungen aber auch allgemein bekannte Phobien wie Flugangst oder chronische Schmerzen zu behandeln. Zahnärzte nutzen sie, um Eingriffe unter örtlicher Narkose zu unterstützen oder womöglich ganz ohne "Betäubung" auszukommen. Medizinische und therapeutische Hypnose gilt als wirksam, gut erforscht und ist gesetzlich festgelegt.

Was ist Blitz-Hypnose? Der Haken an der konventionellen Induktion der Trance ist die Zeitspanne, denn es benötigt einige bis etliche Minuten, bis der Zustand gefestigt ist. Blitzhypnose ist an und für sich eine Blitz Induktion, denn der Zustand ist stets der gleiche, dieser wird hier nur viel schneller erreicht. Bei therapeutischen Sitzungen ist die Zeit nicht wirklich von Belang. Doch was ist mit anderen, akuten Szenarien? Genau an dieser Stelle setzt das Seminar mit der Blitz-Hypnose an, die den Trancezustand oft innerhalb weniger Sekunden erreicht. Da diese Methode häufig bei Darbietungen zum Einsatz kommt, werden Show-Hypnose und Blitz-Hypnose meistens in einen Topf geworfen. Doch die Blitz-Hypnose ist die konkrete Methodik, die Show nur eines der zahlreich denkbaren Einsatzmöglichkeiten.

Das zweitägige Ausbildungsseminar "Blitz-Hypnose lernen mit Sicherheit und Selbstvertrauen" der beiden Experten Willi Kirchner und Gerhard Steiger verschafft Praxis und Know-how. Die Teilnehmer lernen die verschiedenen Ansätze, Methoden und Unterschiedlichkeiten im Fachgebiet der Hypnose kennen. Sie erfahren, wie sie den "Rapport", die vertrauensvolle Verbindung zwischen Hypnotiseur und Hypnotisant etablieren. Sie erlernen die Methode der Blitz-Hypnose und üben deren praktische Anwendung intensiv.

Geschult werden die Veranstaltungsteilnehmer, die außer der Volljährigkeit keine speziellen Qualifikationen mitbringen müssen, durch Gerhard Steiger und Willi Kirchner. Willi Kirchner bringt seine umfassende Erfahrung als Praktiker ein. Willi Kirchner hypnotisiert alljährlich rund 2000 Menschen mit seiner einmaligen Art und das auf der Straße im Alltag unter schwierigsten Umständen. Er gilt als "Hypnotiseur mit Straßenzulassung". Steiger versetzte schon tausende Menschen in seinen Hypnose-Shows in Trance. Genau das unter stressigen Bedingungen vor einem enormen Publikum, das ihm zuschaut, währenddessen er auf der Bühne im Rampenlicht arbeitet. Möglicherweise kennen Sie Steiger eventuell auch von einer Schiffsreise auf der AIDA, denn er ist einziger amtierender Showhypnotiseur der gesamten AIDA Kreuzfahrflotte. Steiger lässt die Kursteilnehmer des Seminars an diesen zahlreichen Praxiserfahrungen teilhaben, verschafft Fachwissen, Sicherheit und Selbstvertrauen.

