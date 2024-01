Ford-Werke GmbH

Ford Pro präsentiert den neuen Transit Connect mit Plug-in-Hybridantrieb

Köln/Dunton (UK) (ots)

Mit der ersten Plug-in-Hybridversion der kompakten Transporter-Baureihe rundet Ford Pro die Elektrifizierung der hochproduktiven Transit-Familie in Europa ab

Fortschrittlicher Plug-in-Hybridantriebsstrang (PHEV) ermöglicht bis zu 110 Kilometer rein elektrische Reichweite sowie das Aufladen an Gleich- und Wechselstrom-Stationen

Optionaler Allradantrieb, revolutionär neues Sitzkonzept als Doppelkabine, moderne Technologien und das vernetzte digitale Cockpit unterstreichen die Premium-Anmutung

Kunden können neuen Ford Transit Connect ab Frühjahr 2024 bestellen, Auslieferung startet im Sommer; Software und Services von Ford Pro optimieren die Produktivität

Mit der neuen Generation des Kompakt-Transporters Transit Connect rundet Ford Pro die Modernisierung der hoch produktiven und jetzt durchgehend auch elektrifizierten Transit-Familie in Europa ab. Zu den modernen und effizienten Antriebsoptionen des Transit Connect zählt erstmals auch ein Plug-in-Hybrid*. Mit der PHEV-Version können Connect-Nutzer bis zu 110 Kilometer1 rein elektrisch zurücklegen. Da die Antriebsbatterie sich sowohl mit Gleichstrom (DC) als auch mit Wechselstrom (AC) aufladen lässt, genießen die Kunden auch in dieser Hinsicht große Flexibilität.

Gewerbliche Nutzer dürfen sich auf eine erhöhte Nutzlast2 und das auf bis zu 3,7 Kubikmeter vergrößerte Laderaumvolumen2 freuen. Die Versionen als Doppelkabine überzeugen durch ihr bahnbrechend neues Sitzkonzept. Mit dem auf Wunsch erhältlichen intelligenten Allradantrieb, dem vernetzten digitalen Cockpit und der größten Bandbreite an modernen Fahrassistenzsystemen, die es im Transit Connect je gab, weist der neue Kompakt-Transporter weitere Premium-Merkmale auf.

Darüber hinaus unterstützt Ford Pro seine Gewerbekunden umfassend durch ein Ökosystem an Services. Angebote wie clevere Software-Lösungen, Wartungspakete, flexible Finanzierungspläne und maßgeschneiderte Telematik-Flottenlösungen helfen Unternehmen vom Kleingewerbe bis zu innerstädtischen Lieferdiensten, ihre Produktivität zu steigern.

"In den vergangenen zwei Jahren haben wir die gesamte Transit-Familie elektrifiziert, damit jede Kundengruppe ihr Gewerbe auch lokal emissionsfrei betreiben und ihre Produktivität erhöhen kann. Unser brandneuer Transit Connect ist ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg", erläutert Hans Schep, General Manager Ford Pro Europa. "Mit den neuen PHEV- und Allradoptionen des Transit Connect, seinem Hightech-Innenraum und die Unterstützung durch unsere Ford Pro Service verpacken wir ein hochprofessionelles Arbeitsgerät in eine stylische, kompakte Form."

Zusammen mit dem im Segment darunter platzierten Kompaktvans Transit Courier und dem in Kürze erscheinenden E-Transit Courier bildet die dritte Generation des beliebten Transit Connect die bislang stärkste Modellpalette an Transportern von Ford Pro.

Ford startet die Produktion des Transit Connect im Frühjahr 2024, die Auslieferung beginnt im Sommer zunächst mit den Dieselversionen. Der Transit Connect PHEV kommt ebenfalls noch Mitte dieses Jahres auf den Markt, bevor Ende des Jahres die Allradversion und die Ausführung als Doppelkabine das Angebot abrunden.

Die elektrifizierte Transit-Familie von Ford Pro ist nun komplett

Mit dem Transit Connect PHEV* vervollständigt Ford seine elektrifizierte Transporter-Familie, die jetzt vier Segmente abdeckt. Zuvor hatte die Marke bereits den wendigen City-Lieferwagen E-Transit Courier*, den in seinem Segment führenden E-Transit* sowie den E-Transit Custom* als rein elektrische Version von Europas meistverkauften Transporter der Eintonnen-Klasse3 präsentiert.

Der erstmals im Transit Connect verfügbare PHEV-Antriebsstrang kombiniert einen 1,5 Liter großen EcoBoost-Benziner mit einer Hochvoltbatterie und einem Elektromotor. In dieser Konfiguration erzielt der Antrieb eine Systemleistung von 110 kW (150 PS) und 350 Nm maximales Drehmoment. Ein 6-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie überträgt die Kraft an die Antriebsräder. Die Plug-in-Hybridvariante stellt eine Nutzlast von 770 Kilogramm2 zur Verfügung und kann bis zu 1.400 Kilogramm4 schwere Anhänger ziehen.

Im rein elektrischen Modus ermöglicht der Transit Connect PHEV eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern1 und mobilisiert 330 Nm Drehmoment - ideal auch für anspruchsvolle Transportaufgaben in Ballungsräumen.

Zum Nachladen der Antriebsbatterie stehen Nutzern zwei verschiedene Möglichkeiten offen: zwischendurch an DC-Schnellladern mit 50 kW oder nach der Schicht mittels des Onboard-Ladegeräts mit 11 kW Wechselstrom5.

Drei Fahrmodi holen abhängig von der jeweiligen Situation das meiste aus dem Energievorrat heraus. Mit der Einstellung "EV Now" fahren Connect-Kunden rein elektrisch. Wählen sie "EV Auto", findet die Bordelektronik die jeweils optimale Balance zwischen Elektroantrieb und Einsatz des Verbrennungsmotors. Der Modus "EV Later", der beispielsweise auf Autobahnetappen sinnvoll ist, spart die Batterieladung auf für eine eventuell anschließende emissionsfreie Fahrt durch die Stadt.

Nutzlast, Laderaumvolumen und Doppelkabinen-Sitzkonzept auf neuem Niveau

Mit seiner Vielseitigkeit deckt der neue Transit Connect eine große Bandbreite an Kundenanforderungen ab. So bietet Ford den Kompakt-Transporter als zweisitzigen Kastenwagen oder als Doppelkabine mit fünf Sitzen an, jeweils mit kurzem oder langem Radstand.

Die Kastenwagen-Version stellt ein noch größeres Laderaumvolumen als bislang bereit: Je nach Radstand stehen 3,1 oder 3,7 Kubikmeter zur Verfügung. Dank 820 Kilogramm Nutzlast2 und der in diesem Segment bemerkenswert hohen Anhängelast von 1.500 Kilogramm4 können Nutzer große Mengen an Fracht oder Ausrüstung befördern beziehungsweise im Trailer mitführen.

Der Transit Connect als Doppelkabine eröffnet durch sein revolutionär flexibles Sitzkonzept neue Möglichkeiten, den Van schnell von einem komfortablen Fünfsitzer in einen geräumigen Transporter zu verwandeln. Die Rückbank lässt sich in wenigen Sekunden nach vorne schieben und hochklappen - so entsteht ein Ladevolumen von 2,5 (L1) beziehungsweise 3,1 Kubikmetern (L2), wobei die L2-Versionen sogar Platz für zwei Europaletten bieten. Im hochgeklappten Zustand bilden die Rücksitze zudem eine schützende Trennwand in voller Höhe, sodass die Ladung gesichert ist und kaum Geräusche aus dem Laderaum zu den Vornesitzenden durchdringen.

Produktivität angetrieben von Ford Pro

Wer einen Transit Connect gewerblich einsetzt, profitiert zudem von umfassender Unterstützung durch Angebote und Service von Ford Pro. Mit ihnen lassen sich die Nutzungszeiten erhöhen und die Gesamtbetriebskosten (TCO) senken. Die neue Generation bringt dazu unter anderem eine speziell auf Flottenkunden zugeschnittene Lösung mit, die ein Plug-in-Gerät für die Anbindung an Ford Pro Telematics-Softwarelösungen enthält.

Darüber hinaus stellt Ford Pro Service intelligente Wartungsanwendungen bereit, die ideal zu den individuellen Anforderungen der Gewerbekunden passen. Dazu gehört auch der Einsatz von mobilen Service-Vans, die 70 Prozent aller Wartungs- und Reparaturarbeiten direkt vor Ort beim Kunden durchführen können.

Mit seinem Ford Pro Convertor-Netzwerk ist Ford Pro bei mehr als 200 akkreditierten Umbauhersteller in ganz Europa vertreten. Jeder dieser Betriebe kann beispielsweise branchengerechte Um- und Ausbauten des beliebten Kompakt-Transporters mit Kühleinrichtungen oder Regal- und Befestigungslösungen liefern. Alle Umbauten sind von Ford Pro Special Vehicles zertifiziert und genießen vollen technischen Support der Marke. Auch der gesamte Kundendienst entspricht dem für ein serienmäßiges Ford Pro-Modell.

Effiziente neue Antriebe - EcoBlue-Turbodiesel in zwei Leistungsstufen

Neben dem neuen PHEV-Antriebsstrang steht der Transit Connect mit zwei Leistungsvarianten des hocheffizienten EcoBlue-Turbodiesels mit 2,0 Liter Hubraum zur Wahl: Als 90 kW (122 PS) starkes Aggregat mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe in der neuen Allradversion oder mit Frontantrieb und einem 7-Gang-Doppelkupplungsautomatikgetriebe. Die EcoBlue-Version mit 75 kW (102 PS) steht grundsätzlich mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Frontantrieb bereit. Ford Pro geht davon aus, dass die hohe Kraftstoffeffizienz einen Verbrauch von nur 4,8 Liter/100 km* ermöglicht.

Ford bietet den neuen Transit Connect auch mit intelligentem Allradantrieb an. Diese Option dürfte insbesondere Kunden in der Alpenregion und skandinavischen Ländern interessieren, die besonderen Wert auf Traktion und Spurtreue auch bei schwierigen Witterungsbedingungen im Winter legen.

Moderne Technologien stehen für zahlreiche Premium-Funktionen

Jeder neue Transit Connect verfügt ab Werk über ein zehn Zoll großes, digitales Kombiinstrument. Die Anzeige auf diesem Display lässt sich nach Wunsch konfigurieren, weniger wichtige Fahrzeuginformationen erscheinen an der Seite. Ein ebenfalls zehn Zoll großer zentraler Touchscreen dient als Bedienelement - unter anderem für die vernetzte Navigation6. Sie ist optional erhältlich und vervollständigt das moderne und nutzerfreundliche digitale Cockpit.

Fahrer, die ein Smartphone zur Navigation verwenden oder häufig aus dem Auto mit Kunden telefonieren, können ihr Mobilgerät kabellos per Apple Carplay beziehungsweise Android Auto7 koppeln und es in den Ausstattungsversionen Limited und Active induktiv aufladen8. Für größere Mobilgeräte wie Laptops oder akkubetriebene Elektrowerkzeuge stehen USB-C-Anschlüsse mit bis zu 45 Watt Ladeleistung zur Verfügung.

Wählen Connect-Käufer das beheizbare Lenkrad, erhalten sie auch beheizbare Vordersitze. Optional gibt es Sitze, die wegen ihrer ergonomischen Vorzüge das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) tragen. Sie weisen beispielsweise eine vierfach elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze und eine in der Länge verstellbare Sitzfläche auf.

Serienmäßig stattet Ford Pro den Transit Connect mit zahlreichen fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen aus. So helfen der Pre-Collision Assist mit Autonomem Notfall-Bremsassistent (AEB) und Kollisionswarner, der Ausweich-Assistent und der Kreuzungsassistent, Unfälle zu vermeiden oder ihre Folgen zu mindern.

In den höheren Ausstattungslinien erleichtern Rückfahrkamera und Toter-Winkel-Assistent mit Cross-Traffic das sichere Manövrieren. Genau wie im neuen Transit Custom unterstützt auch im Transit Connect der Ausstiegswarner den Fahrer dabei, sogenannte "Dooring-Unfälle" zu vermeiden, bei denen andere Verkehrsteilnehmer mit einer unachtsam geöffneten Fahrzeugtür kollidieren.

Im Anhängerbetrieb verhindert der optionale Pro Trailer Assist den gefürchteten "Klappmesser"-Effekt beim Wenden. Mithilfe von Sensoren und Rückfahrkamera unterstützt das System den Fahrer beim intuitiven Rangieren mit Anhänger, wobei die Bedienung nicht per Lenkrad, sondern über einen Drehknopf und eine digitale Anzeige erfolgt.

Mit drei abgestuften Ausstattungslinien für den Transit Connect entspricht Ford Pro den Anforderungen unterschiedlicher Nutzergruppen von Zustelldiensten über Handwerksbetriebe bis hin zu Privatkunden. Dabei zielt die als Kastenwagen und Doppelkabine erhältliche Trend-Variante vornehmlich auf Flotten und andere kostenbewusste Kunden. Die Limited-Ausstattung weist mit ihren 17-Zoll-Leichtmetallrädern und der als Arbeitsfläche nutzbaren Beifahrersitzlehne hochwertige Merkmale für Gewerbekunden auf. Die besonders attraktive Active-Version ergänzt als robuste Doppelkabine mit SUV-Designmerkmalen, LED-Scheinwerfern und Dachreling das Angebot.

Weitere Fotos uns Videos gibt es online unter:

https://transitconnect.fordpresskits.com/

* WLTP-Kraftstoffverbrauch des Transit Connect PHEV in l/100 km (kombiniert): Genaue Angaben gibt Ford rechtzeitig vor Verkaufsbeginn des neuen Modells bekannt.

* WLTP-Kraftstoffverbrauch des Transit Connect EcoBlue in l/100 km (kombiniert): Genaue Angaben gibt Ford rechtzeitig vor Verkaufsbeginn des neuen Modells bekannt.

* WLTP-Energieverbrauch des Ford E-Transit Courier (kombiniert): Genaue Angaben gibt Ford rechtzeitig vor Verkaufsbeginn des neuen Modells bekannt.

* WLTP-Energieverbrauch des Ford E-Transit Custom (kombiniert): Alle Ford Transit Custom-Modellvarianten sind in Deutschland als Lkw homologiert.

* WLTP-Energieverbrauch des Ford E-Transit (kombiniert): Alle Ford Transit-Modellvarianten sind in Deutschland als Lkw homologiert.

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den "Neuen Europäischen Fahrzyklus" (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

1) Angestrebte Reichweite und Ladezeit basieren auf herstellergeprüften Werten und Berechnungen nach dem WLTP-Fahrzyklus. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Bedingungen wie äußeren Einflüssen, Fahrverhalten, Fahrzeugwartung, Alter und Gesundheitszustand der Lithium-Ionen-Batterie.

Die angegebenen WLTP-Kraftstoff-/Energieverbräuche, CO2-Emissionen und elektrischen Reichweiten werden gemäß den technischen Anforderungen und Spezifikationen der europäischen Verordnungen (EG) 715/2007 und (EU) 2017/1151 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt. Die angewandten Standardtestverfahren ermöglichen den Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen und verschiedenen Herstellern.

2) Fracht- und Ladekapazitäten werden durch das Fahrzeug-Gesamtgewicht und die Achslastverteilung begrenzt. Die maximale Nutzlast variiert und hängt - je nach Ausstattung und Fahrzeugkonfiguration - vom Leergewicht ab. Ein Etikett am Türrahmen weist auf die Tragfähigkeit des bestimmten Modells hin.

3) Ford Europa berücksichtigt folgende 21 europäische Märkte, auf denen das Unternehmen mit eigenen Verkaufsorganisationen vertreten ist: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei und Ungarn.

4) Die zulässigen Anhängelasten können je nach Beladung, Fahrzeugkonfiguration, Ausstattungsniveau und Anzahl der Passagiere variieren.

5) Die Ladezeit basiert auf technischen Computersimulationen des Herstellers. Ihre Ergebnisse können je nach Spitzenladezeit und Ladezustand der Batterie variieren. Die tatsächlichen Ladezeiten und Ladegeschwindigkeiten hängen von der Art der verwendeten Heim- oder öffentlichen Ladestation sowie von anderen Faktoren ab. Hierzu zählen Wetter, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Fahrprofil, Fahrzeugzustand, Alter sowie Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie. Die Ladegeschwindigkeit der Batterie nimmt ab, wenn der Akku seine volle Kapazität erreicht. Ford ist Gründungsmitglied des IONITY-Konsortiums, das bereits mehr als 2.600 Gleichstrom-Schnell-Ladestationen mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW an mehr als 500 Standorten in ganz Europa eingerichtet hat. Die IONITY-Ladestationen sind Teil des BlueOval-Ladenetzes.

6) Für die Navigationsdienste sind Ford SYNC 4 und FordPass Connect, der kostenlose Connected Service und die FordPass-App erforderlich. Berechtigte Fahrzeuge erhalten eine kostenlose 90-tägige Testversion der Navigationsdienste, die am Tag des Beginns der Neuwagengarantie beginnt. Der Kunde muss die Testversion des Navigationsservices freischalten, indem er das berechtigte Fahrzeug mit einem FordPass-Mitgliedskonto aktiviert. Für die angeschlossenen Navigationsdienste ist ein jährlicher Service-Vertrag erforderlich. Vernetzte Dienste und Funktionen hängen von der Verfügbarkeit kompatibler Netze ab. Sich weiterentwickelnde Technologien/ Mobilfunknetze/ Fahrzeugkapazitäten können die Funktionalität einschränken und den Betrieb der verbundenen Funktionen verhindern. Die FordPass App, die mit ausgewählten Smartphone-Plattformen kompatibel ist, kann heruntergeladen werden. Es können Nachrichten- und Datentarife anfallen.

7) Apple CarPlay(TM) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.; Android(TM) und Android Auto(TM) sind eingetragene Warenzeichen von Google Inc.

8) Das drahtlose Qi-Laden ist möglicherweise nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

