"UFOs - Glaubensfrage oder Realität?"

Dieser Frage gehen Allan Crombroke und Jürgen Schmitz in ihrem neuen Buch mit Akribie nach

"Er hat mir Dinge offenbart, die ich für unmöglich gehalten hatte. ... Sichtungen von nicht identifizierbaren Flugobjekten, oft überzeugend mit Radaraufzeichnungen dokumentiert, gehören mittlerweile zum Alltag vieler Luftstreitkräfte." So zitiert Allan Crombroke in Auszügen ein langes Gespräch mit einem ehemaligen CIA-Vertrauten.

Dieses Gespräch und die glaubwürdigen Schilderungen vieler alter und neuer Bekannter bei verschiedenen Streitkräften und Geheimdiensten waren für den ehemaligen Nachrichtendienstler Anlass genug, der Sache auf den Grund zu gehen. Das Buch "UFOs - Glaubensfrage oder Realität?", das am 1. November 2023 im Geistkirch Verlag (ISBN 978-3-949983-23-8 https://geistkirch.de/ufo) erscheint, geht dieser Frage und vielen anderen unvoreingenommen nach.

Allan Crombroke besitzt die deutsche und britische Staatsbürgerschaft und lebt heute in Großbritannien und Dänemark. Zusammen mit dem Künstler Jürgen Schmitz aus Siegburg ist er tief eingetaucht in die Welt der UFOs, der Sichtungen und Ereignisse seit dem legendären "Roswell-Zwischenfall" 1947. Die beiden Autoren haben wichtige Fakten und Ereignisse in ihrem Buch zusammengetragen, um sie auf den Prüfstand zu stellen. Auch Schmitz sieht heute in dem Thema weit mehr als bloße Fantasterei: "Was war damals los, als Hillary Clinton während Ihres Wahlkampfes um das Präsidentenamt in den USA im Falle ihrer Wahl versprach, die Themen UFOs, Area 51 und Außerirdische offenzulegen?"

Schon einige Male war eine US-Regierung in Erklärungsnot geraten. Aber erst als das Pentagon im Sommer 2023 die Echtheit verschiedener Videos von UFO-Sichtungen offiziell bestätigte, war der erste Schritt zur Öffnung getan. Vor wenigen Wochen ernannte die NASA schließlich einen Direktor für UFO-Forschung.

Mit ihrer umfangreichen Dokumentation "UFOs - Glaubensfrage oder Realität" nehmen Crombroke und Schmitz ihre Leserinnen und Leser mit auf eine spannende Entdeckungsreise, bieten eine undogmatische Sichtweise auf das Thema und regen zum Nachdenken an: Denn die Wahrheit liegt irgendwo da draußen - und sie ist weder Schwarz noch Weiß.

