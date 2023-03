Ford-Werke GmbH

Der spektakuläre Ranger Raptor jetzt auch mit 154 kW (210 PS) starkem EcoBlue-Turbodiesel kombinierbar

2,0 Liter großer EcoBlue-Vierzylinder vereint dynamische Fahrleistungen auf und abseits befestigter Wege mit großer Durchzugskraft

Performance-Pritschenwagen hat dank 500 Nm Drehmoment leichtes Spiel mit bis zu 2,5 Tonnen schweren Anhängern

Intelligenter e-4WD-Allradantrieb, elektronisch geregeltes Verteilergetriebe und Hinterachs-Differenzial, das sich zu bis zu 100 Prozent sperren lässt

Sieben frei wählbare Fahrprogramme inklusive "Baja"-Modus für forcierte Offroad-Gangart und Hochleistungs-Fahrwerk mit Performance Fox Position Sensitive Stoßdämpfern

Ranger Raptor 2,0 EcoBlue startet in Deutschland mit einem Nettopreis von 62.350 Euro

Ford bietet den neuen Ranger Raptor ab sofort mit einer weiteren Motorisierung an: Der ultimative Performance-Pick-up geht in Deutschland nun auch mit einem 154 kW (210 PS)* starken EcoBlue-Dieselmotor (Drehmoment: 500 Nm) an den Start. Wie der 3,0 Liter große EcoBoost-TwinTurbo-Benziner mit sechs Zylindern und einer Leistung von 215 kW (292 PS)* wird auch der durchzugsstarke Selbstzünder mit einem 10-Gang-Automatikgetriebe und dem elektronisch gesteuerten intelligenten e-4WD-Allradantrieb kombiniert. Der bis zu 180 km/h schnelle Ranger Raptor Diesel ist, wie der Ranger Raptor Benziner, ausschließlich mit Doppelkabine (4 Türen, 5 vollwertige Sitzplätze) bestellbar. Nettopreis: ab 62.350 Euro (brutto: ab 74.197 Euro).

In puncto Ausstattung und Erscheinungsbild gleicht die neue Vierzylinder-Variante dem sechszylindrigen Schwestermodell nahezu wie ein Zwilling. Dies gilt insbesondere für den optisch beeindruckenden Auftritt, der die herausragenden Geländefähigkeiten des überaus sportlichen Pritschenwagens unterstreicht. Während die ausgestellten Radhäuser und die C-förmige Lichtsignatur an der markanten Front zum Beispiel die Fahrzeugbreite betonen, weisen die massiv ausgeführte Buchstabenfolge F-O-R-D im Kühlergrill und der separate Stoßfänger auf die Robustheit des Fahrzeugs hin. Das Gleiche gilt für den serienmäßigen Unterfahrschutz, dessen vordere Platte aus 2,3 Millimeter dickem, hochfestem Stahl besteht. Sie fällt fast doppelt so groß aus wie bei zivileren Modellen der neuen Ranger-Generation. Im harten Offroad-Einsatz bewahrt der Unterfahrschutz außer dem Motor und dem Kühler auch die Lenkung und die vorderen Querträger sowie das vordere Differenzial vor etwaigen Beschädigungen durch Bodenkontakt.

Unter den Kotflügeln stellen massive 8,5 x 17-Zoll-Räder mit All-Terrain-Reifen des Formats 285/70 R17 den sicheren Kontakt zum Untergrund her. Funktionale Lufteinlässe und wirkungsvolle Aerodynamik-Details tragen ebenso ihren Teil zum markanten Erscheinungsbild des Ranger Raptor bei wie die zwei mächtigen, rutschsicher ausgeführten Trittleisten aus Aluminiumguss. Am Heck selbst runden Matrix LED-Rückleuchten das Design ab und stellen die stilistische Verbindung zur Frontpartie her.

Intelligenter Allradantrieb, sperrbares Hinterachs-Differenzial, sieben Fahrmodi

Das intelligente e-4WD-Allradantriebs-System des Ranger Raptor EcoBlue überzeugt mit einem Hinterachs-Differenzial, das sich zu 100 Prozent sperren lässt und so für eine überragende Geländefähigkeit sorgt. Hinzu kommt das zweistufige Verteilergetriebe, das elektronisch gesteuert wird und je nach Bedarf bis zu 50 Prozent des Motor-Drehmoments an die Vorderachse leitet - Freunde forcierter Offroad-Gangart wissen dieses moderne Feature besonders zu schätzen.

Ebenfalls ab Werk an Bord ist das Terrain-Management-System mit seinen sieben frei wählbaren Fahrprogrammen, mit denen der sportliche Pick-up praktisch jeden Untergrund meistert. Sie wirken sich vom Motor- und Getriebemanagement über das Ansprechverhalten und die Kalibrierung des ABS bis hin zur Traktions- und Stabilitätskontrolle auf eine Vielzahl von Systemen aus. Auch die Kennlinien von Lenkung und Gaspedal werden dem entsprechenden Fahrprogramm angepasst. Speziell für den Straßenbetrieb stehen die Modi "Normal", "Sport" und "Gras/Kies" zur Wahl. Für Offroad-Einsätze kommen "Stein/Fels", "Sand/Schnee" und "Schlamm/Spurrillen" sowie "Baja" hinzu. Letzteres erlaubt Geländefahrten mit höheren Geschwindigkeiten und gehört zum Markenkern des Ranger Raptor.

Leistungsfähig: Souveränes Handling dank umfangreicher Fahrwerks-Modifikationen

Diesen hohen Ansprüchen entspricht der Performance-Pritschenwagen auch bezüglich der Fahrwerks-Hardware. Seine oberen und unteren Querlenker aus Aluminium sind sehr leicht und dennoch äußerst robust. Mit 256 Millimetern an der Vorderachse und 290 Millimetern an den Hinterrädern fallen die Federwege üppig aus. An der starren Hinterachse verrichten jetzt Schraubenfedern statt Blattfedern ihren Dienst. Ein sogenanntes Wattgestänge am Differenzial-Gehäuse verhindert zugleich, dass die Achse beim Einfedern lateral versetzt - dies garantiert auch bei engagierten Touren durch unwegsames Gelände ein souveränes Fahrverhalten. Dies spiegelt sich auch in den Offroad-Eigenschaften wider: Der Ranger Raptor hat unbeladen eine Bodenfreiheit von 266 Millimetern sowie Böschungswinkel von 32 Grad vorn und 27 Grad hinten. Er bleibt von der serienmäßigen Anhängevorrichtung unbeeinflusst. Der Ranger Raptor kann Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 2,5 Tonnen an den Haken nehmen.

Dank moderner Steuerungstechnologie ermöglicht die jüngste Generation der Performance FOX Position Sensitiv-Stoßdämpfer eine positionsabhängige Dämpfung. Mit einem Durchmesser von 2,5 Zoll sind sie die größten, die bis dato im Ranger Raptor zum Einsatz kommen. Ihre rennsporterprobte FOX Bottom-Out Control-Technologie sorgt für maximalen Dämpfungsdruck auf den letzten 25 Prozent des Federwegs, um ein Durchschlagen zu verhindern. Zugleich kann das System die hinteren Dämpfer versteifen, so dass der Ranger Raptor auch bei harter Beschleunigung nicht einknickt. Da die Dämpfer in jeder Position die richtige Dämpfungsstärke bieten, bleibt das Ranger Raptor-Fahrwerk sowohl auf der Straße als auch im Gelände stabil.

Umfangreiche Serien-Sicherheits- und Komfortausstattung

Zahlreiche Fahrer- und Sicherheits-Assistenzsysteme reichern den Lieferumfang ab Werk an. Hierzu zählen der Pre-Collision Assist inklusive Distanzanzeige und Distanzwarner, Auffahrwarnsystem und aktivem Notbrems-Assistenten ebenso wie eine 360-Grad-Kamera mit "Split View"-Technologie und eine 360-Grad-Umfeld-Beleuchtung. Ein Toter-Winkel-Assistent, der auch den Anhänger mit abdeckt, ergänzt den erweiterten Fahrspur-Assistent inklusive Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner. Zur adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage gehört der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige und Verkehrsschild-Erkennungssystem.

Adaptive LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Matrix-Rückleuchten erzielen eine bisher nicht erreichte Lichtleistung. Die Hauptscheinwerfer zeichnen sich auch durch vorausschauendes Kurvenlicht, blendfreies Fernlicht und eine dynamische Höhenverstellung aus. Hinzu kommt ein Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor. Der aktive Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion sowie teilautomatisierter Fahrzeugführung arbeitet Hand in Hand mit dem Park-Pilot-System vorn und hinten.

Darüber hinaus besitzt der neue Ranger Raptor eine Trail Control, das ist eine Art adaptive Geschwindigkeitsregelanlage für Offroad-Passagen. Der Fahrer wählt einfach ein ihm angenehmes Maximaltempo unterhalb von 32 km/h und der Pick-up übernimmt selbstständig das Bremsen und Beschleunigen.

Das zum Preis von 2.000 Euro netto (2.380 Euro brutto) auf Wunsch lieferbare "Raptor-Paket" beinhaltet einen Sportbügel, eine Laderaum-Sportreling und ein elektrisches Laderaumrollo. Exklusiv für den Ranger Raptor mit Dieselmotor steht auch eine programmierbare Eberspächer-Standheizung mit Fernbedienung zur Wahl.

Performance-orientiertes Interieur

Die ausdrucksstarke Innenausstattung vermittelt den Kunden das nötige Vertrauen, das dynamische Potenzial des Performance-Pickups voll auszuschöpfen. Zu den frischen Akzenten im Farbton "Code Orange" gesellen sich ein Instrumententräger und Türverkleidungen, die mit weichem, aber widerstandsfähigem und leicht zu reinigendem Wildleder bezogen sind. Seine matte Oberfläche reduziert störende Lichtreflexe und unterstreicht zugleich den Premium-Charakter des Innenraums. Das hochwertige Lederlenkrad mit markierter Mittelstellung rundet das sportliche Feeling im Fahrgastraum an. Es ist wie die Vordersitze beheizbar, griff-freundlich konturiert und hat Schaltwippen aus Magnesiumguss.

Zugleich profitieren die Insassen von modernen digitalen Systemen. Außer dem 12 Zoll großen, komplett digitalen Kombi-Instrument hat der Ranger Raptor einen zentralen Touchscreen mit einer 12 Zoll-Diagonale an Bord. Dieser steuert das neueste Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 4A, das Smartphones kabellos über Apple CarPlay1 und Android Auto1 koppelt. Den Output des 640 Watt starken B&O Soundsystems2 setzen zehn Lautsprecher in einen eindrucksvollen Soundtrack zum Beispiel für Offroad-Abenteuer um.

