"Unser Sandmännchen" ab 19. September täglich im Radio auf Antenne Brandenburg vom rbb und in der ARD Audiothek

Berlin

"Unser Sandmännchen" hat seit über 62 Jahren sein Zuhause im Fernsehen. Zum Weltkindertag 2022 (20.9.) bringt die Kultfigur mit der roten Zipfelmütze ein besonderes Geschenk mit: Ab 19. September 2022 können die Kinder auch im Radio täglich neue Folgen mit dem Traumsandbringer und seinen Freunden erleben. Dann erklingt die Sandmann-Melodie immer um 19.04 Uhr bei Antenne Brandenburg vom rbb, gefolgt von den beliebten Geschichten mit "Pittiplatsch", "Jan und Henry", "Kalli", "Raketenflieger Timmi" und vielen anderen. Bevor der Sandmann seinen Traumsand streut, spielt er ein schönes Kinderlied. Die kleinen und großen Fans können die jeweils sechsminütigen Hörgeschichten auch in der ARD Audiothek und in der Sandmann-App abrufen.

"Unser Sandmännchen" löst die Kindersendung "Zappelduster" auf Antenne Brandenburg ab, bei der es seit 1. Juni 2020 bereits regelmäßig sonntags zu Gast war. Die Moderatorinnen Nina Rauschenbach und Conni Seliger gestalten mit der neuen Radiosendung auch weiter das Programm für die Kinder und bringen beliebte Inhalte mit.

Anja Hagemeier, Unit-Leitung Junge Angebote, Familie & Kinder: "Antenne Brandenburg holt das Sandmännchen jetzt täglich ins Radio und die Heldinnen und Helden aus Zappelduster bleiben uns auch zukünftig erhalten. Eine tolle Kombi! Auch in der ARD Audiothek erweitern wir damit das schöne Kinderportfolio. Es ist der konsequente nächste Schritt beim Ausbau der Marke 'Unser Sandmännchen'. Wir freuen uns schon auf die vielen neuen Geschichten und sind gespannt auf die Reaktionen unserer kleinen Hörerinnen und Hörer."

In der neuen Rubrik "Sandmännchens Kindergartenfreunde" gehen Nina und Conni in die Kitas und lassen die Kinder zu Wort kommen. Täglich gibt es weiter das "Geräusch des Tages" zum Raten. Mit welchem Fahrzeug kommt der Sandmann heute und wie hört sich das an? Der schöne Prinz und andere "Zappelduster"-Figuren sind mit ihren lustigen Abenteuern bei "Unser Sandmännchen" regelmäßig zu Gast.

Zum Auftakt gibt es am 19. September eine Geschichte aus der Reihe "Licht an". Die kleine Lampe trifft in der Küche auf den weinenden Löffel, der so gerne zum Mond fliegen möchte. Am 20. September folgt die Ausgabe "Sandmännchens Kindergartenfreunde". Fünf Kinder erzählen, welche Sandmann-Geschichten sie ganz besonders mögen. Beide Episoden sind für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer vor Start im rbb-Presseportal abrufbar.

"Unser Sandmännchen" im Radio - ab 19. September 2022 täglich um 19.04 Uhr auf Antenne Brandenburg vom rbb, in der ARD Audiothek und in der Sandmann-App.

YouTube-Kanal für den Sandmann

Der Sandmann bekommt ab 19. September einen YouTube-Kanal vom rbb. Dort können die Nutzerinnen und Nutzer jeden Tag die aktuellen Fernsehfolgen sehen, die 30 Tage abrufbar sind. Geplant ist ein großes Angebot aus den beliebten Sandmann-Reihen - angefangen mit Folgen von "Jan und Henry", "Meine Schmusedecke", "Rita und das Krokodil", "Dr. Brumm" und verschiedenen Kinderliedern - das kontinuierlich erweitert wird.

