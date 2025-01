VOX Television GmbH

Vier neue stern TV-Reportagen ab 22. Januar bei VOX

Von Abnehm-Abenteuer bis Fastfood-Fieber - Alltägliche Orte, außergewöhnliche Geschichten

Köln (ots)

Was passiert, wenn ein Supermarkt zur Eventlocation wird, Fastfood die Gesellschaft spaltet, der Kampf gegen die Kilos zum emotionalen Kraftakt und eine Kirmes hinter den Kulissen zu einem Ort voller Magie wird? Ab dem 22. Januar wöchentlich um 20:15 Uhr starten bei VOX vier spannende stern TV-Reportagen, die den Blick auf außergewöhnliche Geschichten hinter ganz alltäglichen Orten und Themen richten.

Den Auftakt macht am 22.1. "Mein super Markt". Rund 160 Stunden pro Jahr werden im deutschen Supermarkt verbracht - ob Feinkosttempel, türkischer Familienbetrieb oder mobiler Festivaldiscounter. Die 90-minütige stern TV-Reportage erzählt außergewöhnliche Geschichten zwischen Kasse und Regal: Von einem Marktchef, der seinen Laden in eine Erlebniswelt mit Kletterwand und Live-Musik verwandelt, bis zu einem deutschen Supermarkt auf Mallorca, der Heimweh mit Kassler und Brezen stillt.

Eine Woche später (29.1.) zeigt "Das Abnehm-Abenteuer", wie fünf Frauen ihre persönliche Reise zu einem gesünderen Leben antreten. Mit viel Mut, Rückschlägen und Hoffnung kämpfen sie gegen die Kilos. Ob mit Abnehmspritze, psychologischer Unterstützung, ganzheitlichem Coaching oder Abnehm-Urlaub - die Wege sind vielfältig, die Herausforderungen enorm. Doch bleibt der Erfolg, oder kehrt der Jo-Jo-Effekt zurück?

Weiter geht es am 5. Februar mit "Die Kirmesmacher". Die Cranger Kirmes ist Deutschlands größte Familienkirmes mit vier Millionen Besuchern in elf Tagen. Auf 5 Kilometern reihen sich 500 Attraktionen, darunter Rummel-Originale wie Ex-Boxer Charly Schultz mit seinem "Fight Club" und die Schausteller-Familie Traber. Kirmesmacher, Fans und besondere Highlights wie Hochzeiten im 50 Meter hohen Riesenrad machen das Event mitten im Ruhrgebiet einzigartig.

Den Abschluss der Reihe bildet am 12.2. "Der Fastfood-Hype". Die stern TV-Reportage beleuchtet den Boom der Systemgastronomie, der 2023 in Deutschland 31 Milliarden Euro umsetzte. Begleitet werden fünf Restaurants - von der globalen Marke KFC über die vegane Burger-Kette "Vincent" bis hin zur kleinen Dönerbude. Sie zeigt, warum Fastfood so beliebt ist, wie die Zubereitung abläuft und mit welchen Hürden große wie kleine Anbieter kämpfen.

