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Matchalicious bei Burger King® Deutschland/ Hati Hati Mas setzt den Oatly Iced Matcha Strawberry zum Start der Sommerdrinks in Szene

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Hannover (ots)

Burger King® Deutschland startet mit "Matchalicious" in die warme Jahreszeit. Im Mittelpunkt steht der neue Oatly Iced Matcha Strawberry. Für dessen Inszenierung arbeitet Burger King® Deutschland erneut mit dem Hamburger Künstler Hati Hati Mas zusammen. Der Digital Street Artist gibt dem Drink in einem kreativen Video mit neu produziertem Song eine aufmerksamkeitsstarke Bühne und markiert damit den Auftakt für die neuen Sommerdrinks.

Mit dem neuen Angebot erweitert Burger King® Deutschland seine Auswahl an kalten Getränken für die Sommersaison. Dazu gehören neben dem veganen Oatly Iced Matcha Strawberry auch Iced-CoffeeVarianten sowie der King Shake® Espresso. Damit ergänzt Burger King® Deutschland sein bestehendes Getränkesortiment um weitere Optionen - als Erfrischung zwischendurch oder als Begleiter zum Menü.

Im Fokus steht der Oatly Iced Matcha Strawberry. Mit seiner auffälligen Farbe, Eiswürfeln im Becher und fruchtigem Erdbeergeschmack ist der Oatly Iced Matcha Strawberry ein Drink, der nicht nur cool schmeckt, sondern auch genauso aussieht. Die Kombination greift damit einen Trend auf, der derzeit nicht nur in Großstädten und auf Social Media sichtbar ist. Gemeinsam mit Oatly überführt Burger King® Deutschland diesen Impuls in ein eigenes Angebot. In ausgewählten Restaurants ist zusätzlich eine Mango-Variante erhältlich.

"Mit dem Oatly Iced Matcha Strawberry greifen wir einen Trend auf, der aktuell viele Menschen anspricht, und machen ihn für unsere Gäste bei Burger King® erlebbar. Gleichzeitig bauen wir unser Sommergetränkesortiment weiter aus und schaffen zusätzliche Auswahl für warme Tage", so Tim Lenke, Sr. Manager Product Development & Innovation bei Burger King® Deutschland.

"Ich habe mich sehr gefreut, nach der Zusammenarbeit im vergangenen Jahr wieder mit Burger King® Deutschland zusammenzuarbeiten. Es ist ein schönes Gefühl, als Künstler so viel Freiraum und Vertrauen zu bekommen. Genau das hat dieses Projekt für mich besonders gemacht - und es hat einfach großen Spaß gemacht, 'Matchalicious' gemeinsam zum Leben zu bringen", so Hati Hati Mas.

Die Videos von Hati Hati Mas sind ab sofort auf dem Instagram-Kanal von Burger King Deutschland abrufbar.

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