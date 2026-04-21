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RM Equity Partners

RMEP bringt Portfoliogruppe in Rom zusammen

Ruggell, Liechtenstein (ots)

60 Führungskräfte aus 11 Unternehmen beim jährlichen RMEP Unite

RM Equity Partners (RMEP) hat letzte Woche in Rom die diesjährige Ausgabe von RMEP Unite mit rund 60 Führungskräften aus 11 Portfoliounternehmen ausgerichtet.

RMEP Unite ist das jährliche Treffen der RMEP-Portfoliogruppe und dient dem direkten Austausch zwischen Operatorinnen und Operatoren der Unternehmen. Im Zentrum standen Peer-geleitete Round Tables zu operativen Fragestellungen sowie parallele Hands-on-Workshops zu künstlicher Intelligenz und Leadership-Kommunikation.

Zwei Erkenntnisse prägten die Diskussionen: Der Prompt wird zum neuen Briefing — der Engpass im KI-Einsatz verschiebt sich von der Ausführung zur präzisen Formulierung. KI-Adoption wiederum gelingt durch Demonstration, nicht durch Anweisung.

Die Erkenntnisse werden in einer gemeinsamen Wissensbibliothek zusammengeführt und portfolioübergreifend verfügbar gemacht. Die nächste Ausgabe von RMEP Unite findet in Madrid statt.

RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor in Online-Marktplätzen, Consumer Apps und SaaS-Lösungen. Das 2017 gegründete Unternehmen mit Sitz in Ruggell / Liechtenstein verwaltet über 50 Markennamen und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiterinnen in Europa. Zum Portfolio zählen unter anderem Bergfex (Graz), calimoto (Potsdam), Alpy (Bratislava) und Carista (Sofia). RMEP erreicht weltweit mehr als 400 Millionen Nutzer pro Jahr.

Pressekontakt:

RM Equity Partners
Camelia Sisko
E-Mail: office@rmep.com
Website: https://www.rmep.com

Original-Content von: RM Equity Partners, übermittelt durch news aktuell

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