RM Equity Partners verkauft Little Bird und Instikom an LEA Partners

Erfolgreicher Exit aus führenden digitalen Lösungen für frühkindliche Bildung und Betreuung

RM Equity Partners (RMEP) hat Little Bird und Instikom erfolgreich an LEA Partners veräußert. Die beiden Unternehmen haben sich als führende Anbieter digitaler Lösungen für die frühkindliche Bildung und Betreuung etabliert.

Little Bird ist seit 17 Jahren der führende Anbieter digitaler Lösungen für die Organisation und Verwaltung der Kinderbetreuung. Die Plattform vernetzt Eltern, Kommunen, Träger und Einrichtungen und bildet die Online-Platzvergabe, -Anmeldung sowie Verwaltungsprozesse bis hin zur Beitragsberechnung digital ab.

Instikom (Produkt KIKOM) ist eine digitale Kita-App zur Unterstützung der Kommunikation, Organisation und Dokumentation im Kita-Alltag.

Die Transaktion unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung digitaler B2B-SaaS-Plattformen im Portfolio von RMEP.

Über RM Equity Partners

RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor in Online-Marktplätzen, Consumer Apps und SaaS-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Liechtenstein.

Die Unternehmen im RMEP-Portfolio beschäftigen mehr als 600 Mitarbeiterinnen in ganz Europa. RMEP verwaltet mehr als 50 erfolgreiche Markennamen im digitalen Sektor.

Zu den wichtigsten Beteiligungen im Portfolio von RMEP gehören Europas führende App für Outdoor-Aktivitäten Bergfex (Graz), sowie calimoto (Potsdam), die weltweit führende Navigations-App für Motorradtouren. Weitere nennenswerte Plattformen sind Alpy (Bratislava), Europas größter unabhängiger Skiverleih und die Verleihplattform Erento (Berlin). Mit seinem breiten Angebot an digitalen Lösungen und Marktplätzen erreicht RMEP weltweit mehr als 400 Millionen Nutzer pro Jahr.

