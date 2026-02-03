RM Equity Partners

Dating App PURE erreicht 100 Millionen US-Dollar Umsatz mit starkem Nutzerwachstum

Ruggell, Liechtenstein (ots)

Pure, die führende Dating App für Gen Z, hat Ende 2025 die Marke von 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz erreicht. Das Portfoliounternehmen von RM Equity Partners (RMEP) verzeichnete ein Nutzerwachstum von 95 Prozent im Jahresvergleich sowie ein Umsatzwachstum von 46 Prozent.

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Match Group und Bumble deutliche Rückgänge melden. Tinder verzeichnete ein Minus von 14 Prozent, Bumble von 11 Prozent und Hinge von 12 Prozent im Zeitraum Q1-Q3 2025 im Vergleich zu 2024. Pure hingegen wuchs im gleichen Zeitraum um 41 Prozent.

"Swipe-Müdigkeit definiert die Dating-App-Branche neu. Nutzer wollen bessere Erlebnisse, die zu echten Verbindungen führen – nicht endloses Swipen", erklärt Luka Dremelj, CEO von Pure App.

Differenzierter Ansatz zeigt Wirkung

Pure’s alternative Herangehensweise kommt bei Nutzern an, die nach Alternativen zu Mainstream-Dating-Apps suchen. Die Plattform hält ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis von 60/40 aufrecht und zählt zu den Top 8 umsatzstärksten Lifestyle-Apps in den USA, Frankreich und Großbritannien. Ein wachsendes Angebot an Sicherheitsfunktionen wie Safety Signal, Fotoverifizierung und Altersverifizierung entspricht dem Bedürfnis der Nutzer nach mehr Sicherheit.

Die Entwicklung von Pure App seit dem Launch 2013 deutet darauf hin, dass der Dating-App-Markt in eine Phase der Fragmentierung eintritt. Nischenanbieter mit disruptiven Ansätzen könnten Marktanteile von etablierten Anbietern gewinnen.

Über Pure App

Pure ist eine community-orientierte Dating-App, die Menschen über gemeinsame Interessen verbindet. Die App bietet einen sicheren und inklusiven Raum für Menschen, die bewusste Verbindungen suchen – zu ihren eigenen Bedingungen.

Über RM Equity Partners

RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600 Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpinresorts und Erento. Insgesamt erreichen die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit.

Original-Content von: RM Equity Partners, übermittelt durch news aktuell