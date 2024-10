VIELFALT IST KING! / Burger King® Deutschland zeigt die Menschen hinter dem Whopper®

BURGER KING Deutschland GmbH

Hannover (ots)

Burger King® Deutschland setzt ein Zeichen für Vielfalt in unserer Gesellschaft

Im Mittelpunkt: Der Whopper® - Made in Germany. Von rund 25.000 Mitarbeitenden aus über 120 Ländern.

Haltungskampagne rund um Tag der Deutschen Einheit großflächig in Berlin und digital.

Deutschland hat viele Gesichter. Gesichter von Menschen aus der ganzen Welt. Ob gerade erst angekommen oder schon immer hier zuhause. Menschen, ohne die hier rein gar nichts laufen würde.

Kein Whopper®.

Kein Big King®

Keine Pommes.

Und wir stehen hinter jeder und jedem Einzelnen.

Mit diesem eindringlichen Manifest setzt Burger King® Deutschland ein klares Zeichen für Vielfalt in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung. "Bei Burger King® kommen jeden Tag Menschen aus der ganzen Welt zusammen - als Gäste und als Mitarbeitende. Ich bin stolz auf den Zusammenhalt unserer Teams", sagt Dr. Jörg Ehmer, Geschäftsführer von Burger King® Deutschland. "Vielfalt ist das, was Burger King® ausmacht. Ohne sie würde es uns nicht geben. Daher ist unsere klare Botschaft: Vielfalt ist King!"

In Deutschland arbeiten rund 25.000 Menschen aus über 120 Ländern bei Burger King®. Sie machen das "Home of the Whopper®" zu dem, was es ist - ein Ort für Alle. In der aktuellen Haltungskampagne stehen daher Mitarbeitende aus den Restaurants und dem Restaurant Support Center im Vordergrund. Sie zeigen jeden Tag, wie das Zusammenspiel von Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien erfolgreich gelingt - und dass es ohne sie keinen Whopper® gäbe. "Das Prädikat 'Made in Germany' hat über die Geschichte hinweg unterschiedliche Bedeutungen erhalten. Heutzutage steht es aber vor allem für den Erfolg unserer pluralistischen Gesellschaft", so Anna Mennel, Head of Brand von Burger King® Deutschland. "Auch den Whopper® gibt es 'Made in Germany' nur dank unserer vielfältigen, bunten Teams."

Mit der Haltungskampagne setzt Burger King® Deutschland einen positiven Impuls für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft: "Wir verstehen unsere Kampagne als Denkanstoß: Was wäre Deutschland ohne Menschen aus aller Welt? Vielfalt ist die Grundlage für Erfolg, Wachstum und Fortschritt unserer Gesellschaft. Vielfalt macht uns stark. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen", so Dr. Jörg Ehmer. "Damit das so bleibt, müssen wir alle entschieden für eine offene und respektvolle Gesellschaft eintreten. Es stimmt mich zuversichtlich, dass immer mehr Akteure ihre Reichweite zu diesem Zweck einsetzen."

Burger King® nutzt die Aufmerksamkeit rund um den Tag der Deutschen Einheit, um die Botschaft deutschlandweit zu verbreiten und für mehr Einheit zu werben. Besonders aufmerksamkeitsstark sind Riesenplakate mit den Kampagnenmotiven am Berliner Alexanderplatz sowie im öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt. "Berlin ist als Urlaubsziel zum 3. Oktober sehr beliebt. Darum werden wir dort, aber auch durch soziale Medien und digitale Werbeflächen viele Menschen in ganz Deutschland erreichen und hoffentlich zum Nachdenken anregen", so Anna Mennel.

Weitere Informationen zur Kampagne und Interviews der Burger King® Mitarbeitenden sind auf der Webseite unter https://www.burgerking.de/vielfalt sowie auf Youtube abrufbar.

