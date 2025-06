NDR / Das Erste

NDR Filmpreis für den Nachwuchs 2025 für den Film „Bühne frei fürs Leben“ von Julia Schubeius

Hamburg (ots)

Regisseurin Julia Schubeius hat für ihren Film "Bühne frei fürs Leben" am Sonntagabend, 15. Juni, den NDR Filmpreis für den Nachwuchs 2025 erhalten. Die Auszeichnung wurde im Rahmen des 35. Internationalen Filmfests Emden-Norderney vergeben. Der Preis ehrt traditionell den deutschen Erstlings- oder zweiten Spielfilm, der bei dem Festival die höchste Publikumsbewertung bekommen hat.

Zum Film:

Charlies größter Wunsch ist es, Schauspielerin zu werden. Mit ihren 1,30 Metern fällt die 19-jährige Abiturientin auf, doch ihre Körpergröße spielt in ihren Ambitionen keine Rolle. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Mutter Silke, die eine Änderungsschneiderei betreibt. Als während der Premiere eines Theaterstückes eine der Hauptdarstellerinnen einen Bühnenunfall erleidet und ausfällt, nutzt Charlie die Gelegenheit und bietet sich selbstbewusst für die Rolle an. Während Theaterintendantin Beatrix Charlies Besetzung als Chance sieht, das Image des Theaters durch mehr Diversität aufzupolieren, reagiert Regisseur Pascal eher ablehnend auf die unerfahrene Charlie. Zwischen den Erwartungen der anderen und ihren eigenen Bedürfnissen muss Charlie herausfinden, wer sie wirklich ist und was sie vom Leben will.

Das Drehbuch für diese erfrischende Coming-of-Age-Komödie stammt aus der Feder von Madeleine Hartung und Julia Schubeius, das 2022 mit dem Impuls Preis, dem Nachwuchspreis der ARD Degeto Film, ausgezeichnet wurde. In der Begründung lobte die Jury die besondere Figurentiefe und Komplexität des Exposés, das sich auf unterhaltsame Weise zu einem leidenschaftlichen Plädoyer für den Umgang mit Diversität einsetzt.

Julia Schubeius hat an der Filmakademie Baden-Württemberg und der Fachhochschule Dortmund studiert. Mit „Ein Anderer“ gab sie 2019 ihr Spielfilmdebüt. Zusammen mit der Drehbuchautorin Madeleine Hartung hat sie schon mehrere Kurzfilme realisiert, die bei verschiedenen Festivals gezeigt wurden. „Bühne frei fürs Leben“ ist ihr erster gemeinsamer Fernsehfilm. Julia Schubeius arbeitet als freie Regisseurin und Autorin in Berlin und Hamburg.

Der NDR Filmpreis für den Nachwuchs wird seit 2007 für einen ersten oder zweiten programmfüllenden Spielfilm einer deutschsprachigen Regisseurin / eines deutschsprachigen Regisseurs verliehen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird vom NDR Landesfunkhaus Niedersachsen ausgelobt.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell