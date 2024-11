WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH

connect Mobilfunknetztest 2024/2025: Telekom gewinnt in Deutschland, Magenta in Österreich, Swisscom in der Schweiz

Die Sieger des Mobilfunknetztests 2024/2025 stehen fest: Telekom erreicht in Deutschland den ersten Platz, Magenta in Österreich und Swisscom in der Schweiz. Das ist das Ergebnis des renommierten Netztests, den die Medienmarke connect seit rund 21 Jahren vom Benchmarkingspezialisten umlaut durchführen lässt. Auch in diesem Jahr wurde mit höchstem Aufwand nach objektiven und kundennahen Testverfahren ermittelt, welche Netzbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz führend sind.

Telekom gewinnt in Deutschland

Telekom erzielt zum vierzehnten Mal in Folge den Gesamtsieg in Deutschland und erhält wie im letzten Jahr die Gesamtnote "überragend". Der Anbieter erreicht 970 von 1.000 möglichen Punkten und liegt in allen drei Testdisziplinen klar vorn: Sprache, Daten und Crowdsourcing. Mit 924 Punkten und der Note "sehr gut" folgt Vodafone und erreicht in allen Testdisziplinen den zweiten Platz. Telefónica kommt auf den dritten Platz, zeigt dabei die größten Verbesserung unter den deutschen Betreibern um 14 auf 909 Punkte.

Magenta gewinnt in Österreich

Bereits zum siebten Mal in Folge erzielt Magenta den Gesamtsieg in Österreich. Der Anbieter erreicht 975 von 1.000 möglichen Punkten und damit die Note "überragend". Der Testsieger liegt in allen drei Testdisziplinen vorn: Sprache, Daten und Crowdsourcing. A1 folgt mit 954 Punkten und ebenfalls der Note "überragend". In vielen Testdisziplinen liegt der Anbieter annähernd gleichauf mit Magenta. Drei erhält mit 939 Punkten die Note "sehr gut" und den dritten Platz, gleichzeitig zeigt der Anbieter mit einem Plus von 24 Punkten im Vergleich zum Vorjahr die größte Verbesserung im DACH-Raum.

Swisscom gewinnt in der Schweiz

Bereits zum siebten Mal in Folge erzielt die Swisscom den Gesamtsieg in der Schweiz. Der Anbieter erreicht 977 von 1.000 möglichen Punkten und damit die Note "überragend". Swisscom ist führend in den Testdisziplinen Daten und Crowdsourcing. Sunrise rückt mit 973 Punkten und der Note "überragend" auf nur noch 5 Punkte Abstand an Swisscom heran. In der Sprachdisziplin liegt Sunrise einen Punkt vor Swisscom; in der Datenwertung liegt der Anbieter gleichauf mit dem Erstplatzierten. Mit 952 Punkten erhält auch Salt die Note "überragend". Im Crowdsourcing rückt der Anbieter nahe an die zweitplatzierte Sunrise heran, bei Sprache und Daten bleibt der Abstand trotz Top-Leistungen etwas größer.

Hannes Rügheimer, connect-Autor resümiert: "Herzlichen Glückwunsch an alle getesten Netzbetreiber - denn wirklich jeder von ihnen hat sich entweder gesteigert oder sein Vorjahres-Ergebnis zumindest im Wesentlichen halten können. Angesichts wachsenden Datenverkehrs und steigender Energiekosten ist dies keineswegs selbstverständlich. Im siebten Jahr in Folge sehen wir in unserem anspruchsvollen Mobilfunktest eine vertraute Rangfolge in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Wir bauen unsere Testmethodik immer weiter aus und verschärfen die Bewertungsschlüssel von Jahr zu Jahr. Die guten Ergebnisse zeigen, dass jeder Anbieter kontinuierlich sein Netz verbessert."

Die Telefonie- und Datenmessungen wurden per Drivetests in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Ergänzt wurden sie durch Walktests in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr - wie in Bahnhöfen, Flughäfen, Cafés, Museen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu den Walktests zählten zudem Fahrten auf Nah- und Fernverkehrsstrecken der Bahn. Die Tester fuhren in Deutschland vom 14.10.2024 bis 25.10.2024 durch 23 Groß- und 25 Kleinstädte und legten dabei 11.030 Kilometer zurück. In Österreich fuhren sie vom 03.10.2024 bis 12.10.2024 durch 15 Groß- und 15 Kleinstädte und legten dabei rund 5.750 Kilometer zurück. Und in der Schweiz fuhren die Tester vom 15.10.2024 bis 26.10.2024 durch 24 Groß- und 17 Kleinstädte und legten dabei 6.230 Kilometer zurück. Hinzu kamen Walktests: in Deutschland in elf Städten, in Österreich in sechs sowie in der Schweiz in acht Städten. So wurden in Deutschland rund 16,4 Millionen Einwohner abgedeckt, was rund 19,7 Prozent der deutschen Bevölkerung entspricht. In Österreich wurden insgesamt rund 3,4 Millionen Einwohner abgedeckt, in etwa 37,5 Prozent der Bevölkerung. Die Messkampagne in der Schweiz deckte rund 2,3 Millionen Einwohner ab, dies entspricht 25,7 Prozent der Bevölkerung. Für die Crowdsourcing-Analysen wurden von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2024 in Deutschland rund 16,5 Milliarden Einzelmesswerte analysiert, in Österrreich rund 453 Millionen Samples und in der Schweiz rund 722 Millionen Samples.

