"Zeit sprengt alle Mauern": Berliner Juwelier Lorenz stellt Schmuckkollektion in Erinnerung an Berliner Friedensuhr vor

Anlässlich des Berliner Mauerfalls 1989 entwarf Juwelier Jens Lorenz unter dem Motto "Zeit sprengt alle Wunden" die Berliner Friedensuhr. Nun präsentiert Juwelier Lorenz in Berlin eine Hommage an dieses Schmuckdenkmal: Die Kollektion BTBU - "Break Through Be You". Von der Schmuckdesignerin Kavita Lorenz entworfen, sind nun exklusive Schmuckstücke wie Ringe, Creolen, Anhänger und einen Armreif.

Ohne es zu wissen, meißelte Jens Lorenz den Zeitgeist von '89 mit seiner Friedensuhr in Stein, denn er präsentierte sie, als der große Umbruch gerade in vollem Gange war - und machte sie so zu einem Symbol dafür, dass Mauern da sind, um eingerissen zu werden.

"Zeit sprengt alle Mauern" lautet die Inschrift der Berliner Friedensuhr. Die neue Schmuckkollektion von Designerin Kavita Lorenz, Break Through Be You, nimmt diesen Gedanken und verlagert ihn ins Individuelle, Persönliche. Denn die Mauern, die am wichtigsten einzureißen sind, finden wir oft in unseren eigenen Köpfen.

Juwelier Jens Lorenz erklärt: "Unter dem Titel "Break Through Be You" haben wir ein Symbol geschaffen für die Stärke, Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit, die notwendig sind, um die Mauern in unserem Leben zu durchbrechen und unser volles Potenzial zu entfalten. Es soll immer daran erinnern, dass innere Stärke und Authentizität alle Hindernisse überwinden können."

Break Through Be You wird Sie immer daran erinnern, dass sie die Stärke besitzen, sie zu überwinden. BTBU ist deshalb mehr als Schmuck. Die Kollektion ruft Ihnen immer wieder ins Gedächtnis, dass Sie alles erreichen können, was Sie wollen. Sie inspiriert Sie dazu, Ihr wahres Ich anzunehmen, authentisch zu leben und Ihre Ziele und Träume mit unerschütterlicher Überzeugung zu verfolgen.

Launch: Die neue Kollektion ist ab sofort erhältlich

Wo: Juwelier Lorenz - Rheinstrasse 59, 12159 Berlin

Onlineshop: https://juwelier-lorenz.de/schmuckmarken/lorenz-kollektion/btbu/

Designerin: Kavita Lorenz - vor Ort

Jede Familie hat neben den Geschichten ihrer einzelnen Mitglieder auch eine gemeinsame Geschichte und dadurch gemeinsame Werte. Gedanken und Ideen, die Generationen überdauern und prägen. Break Through Be You ist der handwerklich meisterhaft umgesetzte Ausdruck einer solchen Idee. Es ist ein echtes Original mit der DNA von Familie Lorenz - für alle.

