"Neo Ragazzi": Neue Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt in ZDFneo

Sophie Passmann und Tommi Schmitt laden zu ihrer neuen Talkshow "Neo Ragazzi". Wöchentlich treffen sie auf jeweils vier Gäste aus den verschiedensten Bereichen: Popkultur, Sport, Musik, Internet, Politik und Schauspiel. Im Vordergrund der 45-minütigen Sendung steht der gemeinsame Spaß am Gespräch. Ab Donnerstag, 14. September 2023, startet "Neo Ragazzi" mit acht Folgen um 22.15 Uhr in ZDFneo und bereits ab Mittwoch, 13. September 2023, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek.

Das neue ZDFneo-Format "Neo Ragazzi" nimmt sich selbst und das Genre Talkshow bewusst nicht allzu ernst. Das zeigt sich auch in den unterhaltsamen Überraschungsmomenten. Hier geht es um gute Unterhaltung und Gespräche, nicht um kalkulierte Konfrontation oder die Lösung der ganz großen Aufregerdebatten. Denn: Sophie Passmann und Tommi Schmitt haben sich zum Ziel gesetzt, den Entertainmentfaktor zurück in die Talkshow-Landschaft zu bringen. Zur Sprache kommen Gemeinsamkeiten wie Unterschiede der vier Gäste, persönliche Anekdoten und private Einblicke jenseits der üblichen Talkshow-Floskeln. Unerwartet sind auch die Gästekonstellationen bei "Neo Ragazzi", hier treffen etablierte Entertainment-Größen auf aufstrebende Schauspielerinnen und Schauspieler, erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, auf junge Internet-Stars sowie Strippenzieherinnen und Strippenzieher hinter den Kulissen.

Bereits zugesagt haben unter anderem folgende Gäste:

TikTok-Phänomen und Erfolgsrapper Ski Aggu, "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka, Schauspieler Merlin Sandmeyer ("Die Discounter") sowie Schauspielerin Maren Kroymann ("How to Sell Drugs Online (Fast))", die Show- und Comedygrößen Annette Frier und Atze Schröder, Musiker Bosse sowie die "World Wide Wohnzimmer"-Zwillinge und Entertainer Dennis und Benni Wolter.

