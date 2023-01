APOTHEKE ADHOC

APOTHEKE ADHOC wächst in den Pandemiejahren auf 68 Mio. Visits

+85 Prozent

68 Millionen Visits und ein Wachstum von 85 Prozent: In den drei Pandemie-Jahren hat APOTHEKE ADHOC deutlich zugelegt. Der Branchendienst für den deutschsprachigen Apotheken- und Pharmamarkt APOTHEKE ADHOC legte mit aktuellen und exklusiven Informationen auch im letzten Monat des Jahres 2022 deutlich im Vorjahresvergleich zu. Insgesamt halten sich die Nutzer:innen nicht nur häufiger, sondern auch länger auf dem Portal auf.

APOTHEKE ADHOC hat während der Corona-Pandemie deutlich an Marktpräsenz gewonnen: In den Jahren 2017 bis 2019 verzeichnete der Nachrichtendienst mehr als 36 Millionen Visits. Während der folgenden drei Jahre waren es stolze 68 Millionen: ein Zuwachs von rund 85 Prozent. Der Dezember verzeichnete im Vorjahresvergleich eine halbe Million mehr Visits. Wer APOTHEKE ADHOC nutzt, bleibt zudem deutlich länger: Die Verweildauer ist im Vergleich zu den Vorpandemiejahren nun 140 Prozent länger und betrug im Dezember 2022 durchschnittlich 2:44 Minuten.

"Die stark gestiegenen Visits und die hohe Verweildauer zeigen, dass unsere Redaktion weiß, welche Themen unsere Zielgruppen bewegen. In den kommenden Monaten werden wir unsere Marktposition auf dieser Basis weiter ausbauen und durch neue Formate und Angebote ergänzen", erläutert Herausgeber Thomas Bellartz.

APOTHEKE ADHOC hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur durch seine exklusive Corona-Berichterstattung einen Namen gemacht, sondern stets auch andere Themen, die für die Zielgruppe relevant sind, fokussiert. Ob Honorardebatte, Regierungswechsel, Maskenaffäre, E-Rezept, Lieferengpässe in den Apotheken oder die Legalisierung von Cannabis: APOTHEKE ADHOC ist mit seiner Berichterstattung stets am Puls der Zeit geblieben und bleibt es weiterhin.

Gemeinsam mit PTA IN LOVE ist APOTHEKE ADHOC der Presenter der APOTHEKENTOUR. Neben mehr als 21.000 Newsletter-Abonnent:innen und einer starken Newssite, zeugen auch die täglichen ADHOC24-Videos, die Präsenz in den Social Media-Kanälen, die Digitalkonferenz VISION.A, die Webinare oder auch der Podcast #nurmalsozumwissen von der Strahlkraft der Marke.

Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 60 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.

