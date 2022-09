APOTHEKE ADHOC

Klosterfrau-CEO: "Werden auch im Pharmabereich Insolvenzen sehen"

Dr. Stefan Koch, CEO des Herstellers Klosterfrau, sieht Probleme auf die Pharmaindustrie zukommen. "Die Preisanstiege im Energiesektor werden dazu führen, dass wir eine Insolvenzwelle sehen werden", so Koch im Interview mit dem Branchendienst APOTHEKE ADHOC. "Die Kassenverträge sind auf Kante genäht, und wenn die Energiekosten hochschießen und Sie produzieren in Deutschland, was Arbeitsplätze, Qualität und kurze Wege sichert, können Sie nicht mehr mithalten. Ich finde es zu kurz gedacht, wenn wir alles dem Preisspektrum unterordnen und weiter so machen wie bisher."

Umso problematischer findet er die im Spargesetz geplante Preisbremse. "Herr Lauterbach sieht das aus meiner Sicht sehr, sehr rosig." Er finde es bedauerlich, dass ausgerechnet in der Gesundheitsindustrie das Problem der steigenden Kosten überhaupt nicht berücksichtigt werde: "Alles ist extrem teurer geworden, und ausgerechnet Arzneimittel, lebensrettende Produkte werden reglementiert. Ich mache mir da richtig große Sorgen."

Die OTC-Industrie könne zwar die Preise frei kalkulieren, doch hier sieht Koch ein Dilemma: "Wenn jemand in finanzielle Schwierigkeiten kommt, wird er sehr schnell auch bei Produkten sparen müssen, die ihm eigentlich gut tun." Bereits jetzt sehe man, dass Menschen anfangen etwa bei Vitaminen zu sparen. "Ich fürchte, wenn es so weiter geht, wird man das in ganz anderen Bereichen auch noch sehen."

Nötig sei eine verlässlichere Politik. "Ich rufe nicht danach, dass die Politik uns retten soll. Aber es wird schwierig bleiben, solange dieser grauenhafte Krieg andauert. Ich fände es gut, wenn wir jetzt klare Kante zeigen und Regeln festsetzen, die wir nicht alle paar Wochen ändern."

