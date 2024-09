Odeon Fiction

Drehstart für neue Odeon Fiction Serie ALL IN (AT) für ZDFneo

München (ots)

Die Serie wurde kreiert von Grimme-Preisträger Orkun Ertener (NEULAND, KDD-KRIMINALDAUERDIENST)

Regie führt Marijana Verhoef (DOPPELHAUSHÄLFTE)

Zum Cast gehören Via Jikeli, Jannik Schümann, Thomas Loibl, Eren Kavukoglu, Lale Yavas, Özgür Karadeniz, Pauline Großmann, Giovanni Funiati

Produzentin ist Kathrin Tabler (TENDER HEARTS, NEULAND, ZOROS SOLO)

ALL IN (AT) erzählt die Emanzipationsgeschichte einer jungen Muslima, die in das männlich dominierte Poker-Milieu eintaucht, um ihren Traum Astronautin zu werden zu verwirklichen

Eine Produktion von Odeon Fiction in Koproduktion mit dem ZDF, gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern

Mitte September fiel die erste Klappe zu ALL IN (AT), der neuen sechsteiligen Drama-Serie von Odeon Fiction, die von Grimme-Preisträger Orkun Ertener (NEULAND, KDD - KRIMINALDAUERDIENST) kreiert wurde.

ALL IN (AT) erzählt die Emanzipationsgeschichte einer jungen Muslima, die in das männlich dominierte Poker-Milieu eintaucht, um ihren Traum Astronautin zu werden, zu verwirklichen.

Kathrin Tabler und Orkun Ertener übernahmen gemeinsam die Headautorenschaft und entwickelten die Drehbücher zusammen mit Jan Cronauer (TATORT, DÜNENTOD - EIN NORDSEE-KRIMI), Marianna Ölmez und Christoph Busche (TATORT, DER KRIMINALIST). Regie führt Marijana Verhoef (DOPPELHAUSHÄLFTE), als Produzentin fungiert Kathrin Tabler (TENDER HEARTS, NEULAND, ZOROS SOLO), Producerin ist Vanessa Faber. Die Dreharbeiten finden noch bis Mitte November in München statt.

Zum Hauptcast gehören Via Jikeli (EVERYONE IS F*CKING CRAZY) als Ayla Güner, Jannik Schümann (SISI, CHARITÉ, TRIBES OF EUROPA) als Vincent van de Waal und Thomas Loibl (KONKLAVE, CHARITÉ, TONI ERDMANN) als Cornel Prien. In weiteren Rollen sind unter anderem Eren Kavukoglu, Lale Yavas (DIE BESCHATTER, DEINE SCHÖNHEIT IST NICHTS WERT), Özgür Karadeniz (DAS LEHRERZIMMER, LIEBES KIND), Pauline Großmann und Giovanni Funiati (SISI, KU'DAMM 63) zu sehen.

Ayla (Via Jikeli), gläubige Muslima und hochbegabte Astrophysikstudentin, möchte nach den Sternen greifen: Sie träumt davon ins All zu fliegen. Allerdings steht sie vor einem Problem, als sie eine seltene Chance auf ein NASA-Praktikum in den USA erhält: Sie muss die hohen Kosten für Flug und Unterkunft selbst tragen und das zusätzlich zu den ohnehin schon gigantischen Schulden ihres Studienkredits. Von ihren Eltern wird Aylas Traum als kindliche Spinnerei abgetan, finanzielle Unterstützung bekommt sie nicht. Durch die Begegnung mit Vincent (Jannik Schümann), einem Freund ihres Bruders Tolga (Eren Kavukoglu), kommt Ayla mit dem Pokerspielen in Berührung. Glücksspiel ist Haram und mit Aylas Glaubenssätzen nicht vereinbar. Doch getrieben von ihrer Zielstrebigkeit und dem Druck, schnell das nötige Geld für die USA aufzutreiben, taucht Ayla in die gefährliche und gleichzeitig so verlockende Welt des Glücksspiels ein. Sie beginnt ein Doppelleben zu führen, in dem Vincents Rolle zwischen Mentor und kontrollierendem Lover mehr und mehr verschwimmt. Unter dem Namen Nina und mit einer Perücke als Kopftuchersatz erschafft sich Ayla ein Alter Ego, eine Frau, die ihre geheimen Sehnsüchte und Wünsche verkörpert - und mit hohem Risiko um das ganz große Geld spielt. Lange glaubt sie, alles im Griff zu haben, bis sie schließlich alles riskiert - ihre Familie, ihren Glauben, ihr Ziel.

ALL IN (AT) wird von Odeon Fiction, einem Unternehmen der LEONINE Studios, in Koproduktion mit dem ZDF produziert. Die Redaktion im ZDF haben Esther Hechenberger und Caroline von Senden. Christiane Meyer zur Capellen übernimmt die Koordination für ZDFneo. Die Produktion wird gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern.

Über Odeon Fiction

Die Odeon Fiction steht mit ihrem Team für die Produktion hochwertiger fiktionaler Inhalte für Fernsehen, Kino und Streaming-Plattformen über alle Genres und Formate hinweg.

Odeon Fiction produziert erfolgreiche Fernsehserien und -reihen wie EIN FALL FÜR ZWEI, DER STAATSANWALT, LETZTE SPUR BERLIN, HARTER BROCKEN, DIE FÜCHSIN und MASUREN KRIMI, die regelmäßig Top-Quoten im deutschen Fernsehen erreichen. Darüber hinaus produziert das Unternehmen zahlreiche Serien für Sender und Streamingdienste darunter zuletzt BOOM BOOM BRUNO für Warner TV Serie, THE SEED für ARD Degeto, 37 SEKUNDEN für ARD Degeto, MEME GIRLS für RTL+, TENDER HEARTS für Sky, BONN für WDR/ARD, NEULAND für ZDF und TV-Movies, wie TATORT-KÖNIGINNEN für ARD Degeto, MORIN für BR/ARD Degeto und ZWEI WEIHNACHTSMÄNNER SIND EINER ZU VIEL für ZDF.

Formate wie TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER haben viele nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. Zu den Kinoproduktionen zählt u.a. ERKAN & STEFAN, JOHN RABE, DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER und ZOROS SOLO.

Produktionen von Odeon Fiction wurden u.a. nominiert und ausgezeichnet mit dem Golden Nymph Award, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis, dem Deutschen Comedypreis, und dem Bayerischen Fernsehpreis.

Odeon Fiction ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.

