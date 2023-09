Wechsel der Führung des Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr der Marine

Presse- und Informationszentrum Marine

Neustadt (ots)

Am Freitag, den 29. September 2023, übergibt der Kommandeur Einsatzkräfte und Abteilungsleiter Operation aus dem Marinekommando, Flottillenadmiral Stephan Haisch (56), in der Marine-Kaserne Neustadt i.H. das Kommando über das Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr der Marine (EAZS M) von Kapitän zur See Eckardt Menzel (62) an Fregattenkapitän Jörg Mascow (54).

Nach 43 Jahren und einem Monat beim Militär, davon die letzten sechs Jahre als Kommandeur in Neustadt, geht Kapitän zur See Menzel nun in den Ruhestand. Aber zuvor übergibt er die Führung an seinen Nachfolger. Nach dem Motto: "Nicht Schiffe, sondern Menschen kämpfen", standen für den noch amtierenden Kommandeur immer die Menschen im Mittelpunkt. Besonders stolz ist Menzel auf die Zusammenarbeit der verschiedensten Bereiche in der Neustädter Kaserne, ohne die hätte die Corona-Pandemie nicht so gut "abgearbeitet" werden können. "Garanten für die hervorragende Ausbildung am EAZS M sind die Ausbilder und Ausbilderinnen, die basierend auf eigener Erfahrung von Bord, mit viel Einsatz und persönlichem Engagement eine qualitativ hochwertige und flexible Ausbildung sicherstellen, im Übrigen auch seit einigen Jahren für andere NATO-Marinen."

Mit Fregattenkapitän Mascow übernimmt ein sehr erfahrener Marineoffizier das Kommando über das Ausbildungszentrum. "Der vor mir liegenden Aufgabe als Kommandeur des Einsatzausbildungszentrums sehe ich mit großer Erwartung, aber auch mit Respekt entgegen. In erster Linie freue ich mich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem hoch motivierten Neustadt-Team", so Mascow. Mit seinen vorherigen Verwendungen als Boots- und Schiffkommandant ist er für seine neue Aufgabe bestens aufgestellt. "Ich danke meinem Vorgänger, Kapitän zur See Menzel, der mir eine sehr gut funktionierende Ausbildungseinrichtung übergeben hat und wünsche ihm vor allem Gesundheit für seinen nahenden 'Unruhestand'."

Hinweise für die Presse

Medienvertreter sind zum Pressetermin "Wechsel der Führung des Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr der Marine" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Freitag, den 29. September 2023. Eintreffen bis spätestens 8:30 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr der Marine

(Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Wieksbergstraße 54/1, 23730 Neustadt i.H.

Programm:

bis 8:30 Uhr Eintreffen Medienvertreter

9:00 Uhr Einmarsch Truppenfahne und Ehrenformation

anschl. Meldung an Kommandeur EAZS M

anschl. Meldung an Kommandeur EinsKr und AL Operation,

Flottillenadmiral Haisch

anschl. Kommandoübergabe EAZS M

anschl. Zurruhesetzung KzS Menzel

anschl. Ausmarsch Truppenfahne

anschl. Ende Veranstaltung

Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 28. September 2023, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

