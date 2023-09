Kommandowechsel an der Spitze des Marineunterstützungskommandos Wilhelmshaven

Presse- und Informationszentrum Marine

Am Freitag, den 29. September 2023, findet um 10 Uhr die Kommandoübergabe des Marineunterstützungskommandos von Flottillenadmiral Lars Holm (62) an Kapitän zur See Matthias Michael Potthoff (56) in Wilhelmshaven statt. Der Kommandowechsel wird durch den Abteilungsleiter Einsatzunterstützung, Konteradmiral Christoph Müller-Meinhardt, durchgeführt.

Seit 2017 ist Flottillenadmiral Holm Kommandeur des Marineunterstützungskommandos in Wilhelmshaven, welches die Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Flotte der Deutschen Marine sicherstellt.

"Ich kann zurückblicken auf eine facettenreiche, durchaus anspruchsvolle und absolut bereichernde Zeit als Kommandeur des Marineunterstützungskommandos. Das Kommando ist mit Blick auf die Instandsetzung unserer Schiffe, Boote, fliegenden Waffensysteme, aber auch der zahlreichen Marinelandanlagen unverzichtbar. Gleiches gilt für die Unterstützung des BAAINBw bei den umfangreichen Rüstungsprojekten. Wesentlich ist auch, dass die Marine ohne den sicheren Betrieb ihrer durch das Kommando betriebenen Funksende- und -empfangsstellen nicht führungsfähig wäre; der Hohe Stellenwert des Marineunterstützungskommandos sowie der angehörigen Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dürfte damit hinreichend umschrieben sein. Kurzum: MUKdo, ein hervorragendes, für die Marine unverzichtbares Team mit wunderbaren Menschen", so Flottillenadmiral Holm.

Flottillenadmiral Holm verabschiedet sich nun nach 42 Dienstjahren in den Ruhestand.

Sein Nachfolger, Kapitän zur See Matthias Michael Potthoff, war zuletzt Referatsleiter im Bundesministerium der Verteidigung in Bonn für das Referat Fähigkeitsentwicklung und strategische Steuerung Domäne Wirkung. "In den vergangen weit über fünf Jahren im Ministerium konnte ich die Zukunft der Marine wie auch der Luftwaffe mit planen, steuern und ausgestalten. Dabei habe ich unmittelbar die Zeitenwende und damit viel Schwung erfahren", resümiert Kapitän zur See Potthoff seine Zeit in Bonn. "Nun freue ich mich, Verantwortung für den Betrieb der Marine zu übernehmen, den Schwung auch hier im Marineunterstützungskommando mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Soldatinnen und Soldaten mitzugeben und zu gestalten. Unser größtes Potential sind unsere Leute mit geballter Fachexpertise, das ist unser größtes Pfund auf das ich mit Respekt und gespannter Erwartung schaue."

Seine neue Aufgabe in Wilhelmshaven geht Kapitän zur See Potthoff mit seinem Lieblingsmotte an: Machbares machbar machen!

