Plan International Deutschland e.V.

Finalist:innen für Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2023 nominiert

Journalistenpreis der Ulrich Wickert Stiftung wird im September verliehen

Hamburg (ots)

98 Journalist:innen haben sich mit ihren Reportagen für eine der vier Auszeichnungen des Ulrich Wickert Preises für Kinderrechte 2023 beworben. Nun hat Ulrich Wickert mit einer hochkarätig besetzten Jury die Finalist:innen für den Journalistenpreis ausgewählt. Vier deutsche Journalist:innen können auf den Preis Deutschland / Österreich hoffen. Darüber hinaus wird der Peter Scholl-Latour Preis für die Berichterstattung über das Leid von Menschen in Krisen- und Konfliktgebieten verliehen. Die Sieger:innen werden am 20. September bei einem Abendessen mit der Jury in Berlin bekannt gegeben.

Für den Preis Deutschland / Österreich 2023 sind nominiert:

Daniel Guthmann, Joachim Palutzki: "Die Kinder von Ceuta: Aus Marokko geflohen, gestrandet vor Europa", Deutschlandfunk / NDR

"Die Kinder von Ceuta: Aus Marokko geflohen, gestrandet vor Europa", Deutschlandfunk / NDR Mariel Müller : "Hungersnot: SOS Somalia", Deutsche Welle TV

: "Hungersnot: SOS Somalia", Deutsche Welle TV Anton Stanislawski: "Klimawandel: Das erwartet unsere Kinder", rbb "Jetzt mal konkret"

Für den Peter Scholl-Latour Preis 2023 sind nominiert:

Andrea Backhaus : "Ukrainische Kriegsgefangene: Die russische Hölle überlebt", Zeit online

: "Ukrainische Kriegsgefangene: Die russische Hölle überlebt", Zeit online Wolfgang Bauer : "Kiew im Krieg", Die Zeit

: "Kiew im Krieg", Die Zeit Armin Ghassim, Jonas Schreijäg : "US-Drohnenkrieg: Was haben wir damit zu tun?", ARD Panorama / STRG_F (NDR)

: "US-Drohnenkrieg: Was haben wir damit zu tun?", ARD Panorama / STRG_F (NDR) Lara Straatmann, Herbert Kordes und Julia Regis: "Putins Bomben in Syrien: Kriegsflüchtlinge zweiter Klasse?", ARD Monitor

Der Preis International 2023 geht an die Reporterin Lum Precious und den Korrespondenten der Deutschen Welle Jean-Marie Ngong Song in Kamerun. In ihrem TV-Beitrag "Anglophone crisis put kids' right to education at risk" zeigen sie, wie sehr die Krise im anglophonen Teil ihrer Heimat das Recht der Kinder auf Bildung gefährdet. Die Jugendlichen eines Klimaschutz-Projekts auf den Salomonen werden für ihre Medienarbeit mit dem Girls LEAD Award geehrt.

79 Medienbeiträge aus 14 Ländern wurden für den Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2023 eingereicht. Zur unabhängigen Jury gehören: Susanne Amann (Der Spiegel), Mathias Deiß (ARD-Hauptstadtstudio), Thomas Frankenfeld (Journalist und Autor), Brigitte Huber (Brigitte), Rudi Klausnitzer (Medienmanager), Christoph Lanz (Thomson Foundation), Markus Lanz (ZDF), Charlotte Maihoff (RTL aktuell), Jürgen Merschmeier (Journalist, Politikberater), Barbara Scherle (ProSiebenSat1), Viola Wallmüller (FUNKE Entertain GmbH), Ulrich Wickert und Dr. Werner Bauch (Plan International Deutschland).

Ulrich Wickert unterstützt die Projekte der Kinderrechtsorganisation Plan International seit 1995 und ist ehrenamtliches Mitglied des Kuratoriums der deutschen Organisation. 2011 gründete er die Ulrich Wickert Stiftung, die den Journalistenpreis vergibt. Peter Scholl-Latour war Gründungs- und Kuratoriumsmitglied von Plan International Deutschland. Der Sonderpreis mit seinem Namen wird in Ehren an das besondere Engagement des Verstorbenen vergeben.

