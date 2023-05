Plan International Deutschland e.V.

Periodenarmut in Deutschland und Österreich

Plan-Umfragen in beiden Ländern zeigen: Menstruation ist zu teuer

Mädchen und Frauen erfahren zu wenig Verständnis für Periodenbeschwerden

Hamburg / Wien (ots)

Menstruation ist teuer und nicht für alle Frauen ohne Mühen bezahlbar. Im deutsch-österreichischen Vergleich zeigt sich, dass jede dritte Frau in Österreich (31 Prozent) und jede vierte Frau in Deutschland (23 Prozent) Probleme hat, die monatlichen Ausgaben für ihre Periode zu finanzieren und somit von Periodenarmut betroffen ist. Vor allem für junge Frauen sind die Kosten für Tampons, Binden und andere benötigte Produkte vielfach zu hoch.

Plan International Österreich hat zum diesjährigen Welt-Menstruationstag die gleiche repräsentative Umfrage durchgeführt, die Plan International Deutschland vor genau einem Jahr veröffentlicht hatte. Im Vergleich der beiden Nachbarländer zeigt sich, dass viele Ergebnisse sehr nahe beieinander liegen, sowohl was die Finanzierbarkeit von Hygieneprodukten angeht als auch in Bezug auf vorherrschende Tabus um die Periode sowie die Akzeptanz von Periodenbeschwerden im Umfeld der Frauen. Die repräsentativen Befragungen in beiden Ländern - jeweils 500 Frauen und Männer in Österreich sowie 1.000 Frauen und Männer in Deutschland - liefern umfassende Erkenntnisse zum Umgang der Gesellschaft mit der Periode in Österreich und Deutschland.

Menstruation ist in beiden Ländern immer noch mit vielen Tabus behaftet. Gut jede vierte befragte Österreicherin fühlt sich während der Periode unrein (27 Prozent), in Deutschland ist es jede Dritte (33 Prozent). Besonders schwer fällt es Frauen in beiden Ländern, sich aufgrund von Periodenschmerzen krank zu melden. 31 Prozent der Österreicherinnen befürchten negative Konsequenzen, wenn sie wegen Menstruationsbeschwerden nicht arbeiten gehen, in Deutschland sind es 23 Prozent. Das hängt auch mit der Haltung der Männer zusammen, die solche Krankmeldungen zum Teil übertrieben oder "nicht akzeptabel" finden. In Österreich sagen das 44 Prozent der Männer, in Deutschland 29 Prozent.

In beiden Ländern erfahren Mädchen und Frauen zudem häufig unangenehme Kommentare über die Periode. In Österreich haben 86 Prozent der Männer eigenen Angaben zufolge schon mal einen "blöden Spruch" gegenüber einer Frau über die Periode gemacht oder aber einen solchen von anderen Männern mitbekommen, in Deutschland sind es 79 Prozent.

Entsprechend fallen die Wünsche der befragten Mädchen und Frauen an die Gesellschaft aus: Jeweils exakt 82 Prozent der Mädchen und Frauen in Österreich und Deutschland möchten, dass Frau wegen ihrer Periode nicht benachteiligt wird. Außerdem wünschen sich 79 Prozent der Österreicherinnen und 80 Prozent der Frauen in Deutschland kostenlose Tampons und Binden in öffentlichen Gebäuden.

Die Berichte "Menstruation im Fokus. Erfahrungen von Mädchen und Frauen in Deutschland und weltweit" sowie der Bericht "Menstruation im Fokus. Erfahrungen von Mädchen und Frauen in Österreich und weltweit" wurden jeweils im Mai 2022 und Mai 2023 herausgegeben.

Bericht und Zusammenfassung für Deutschland zum Download:

www.plan.de/menstruation-im-fokus

Bericht und Zusammenfassung für Österreich zum Download:

Menstruation im Fokus | Plan International (plan-international.at)

