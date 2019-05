OceanCare

8. Mai: WHALE LIKE ME - Filmperle in Berlin

Wädenswil / Berlin (ots)

Exklusive Sondervorführung des noch unveröffentlichten Dokumentarfilms WHALE LIKE ME Produzent und Protagonist, Malcolm Wright, in Berlin. Der Filmemacher Malcolm Wright, Enkel des amerikanischen Bürgerrechtlers Richard Wright, der das Kultbuch "A Black Boy" geschrieben hatte, geht nach Japan, auf die Färöer Inseln und in die Karibik und lässt sich als Walfreund auf eine Freundschaft mit Waljägern ein. Er respektiert deren Welt und lädt sie im Gegenzug dazu ein, sich auf Seine einzulassen. Was aus diesem Vorhaben erwächst ist äußerst beeindruckend und ebenso zeitgemäß, denn Norwegens und Islands Jäger haben die Walfangsaison eben eingeläutet und Japan kündigt den offiziellen Beginn des kommerziellen Walfangs für Juli 2019 an. Der noch unveröffentlichte Dokumentarfilm WHALE LIKE ME beschreitet in der Auseinandersetzung mit dem Thema Walfang neue Wege und versucht, mit respektvollem Umgang mit Andersdenkenden, Grenzen zu überwinden.

Die internationalen Meeresschutzorganisationen OceanCare und Whale and Dolphin Conservation laden zu einer Sondervorführung und anschließender Diskussion mit dem Filmproduzenten ein. Als Sondergast ist auch Wolfram Fleischhauer, Autor des Ökothrillers "Das Meer" vor Ort.

Wann: Mittwoch, 8. Mai 2019, Einlass 19:00, Filmbeginn 20:00 Wo: Hoefekino, Hackesche Höfe, Hof 1, 10178 Berlin-Mitte Interviewmöglichkeit mit Malcolm Wright am 7. und 8. Mai 2019 nach persönlicher Vereinbarung. Eine persönliche Anmeldung unter fmclellan@oceancare.org ist erforderlich. Der Eintritt ist kostenlos. Film und Diskussion auf Englisch.

Rückfragen und Vereinbarung von Interviews mit Malcolm Wright:

Fabienne McLellan,

Leiterin Internationale Zusammenarbeit, OceanCare

Tel.: +41 79 456 77 07

E-Mail: fmclellan@oceancare.org



