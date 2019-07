Assure Consulting GmbH

Assure Consulting festigt mit neuem Marken-Auftritt seine Position als Premium-Anbieter für Projektmanagement-Dienstleistungen

Assure Consulting, eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement, hat ein umfassendes Rebranding durchgeführt. Der neue Marken-Auftritt entstand in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur PUSHH und soll das wachstumsstarke Unternehmen zum einen dabei unterstützen, von Hochschulabsolventen und Young Professionals auch künftig als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Zum anderen spiegelt er das gegenüber den Anfangsjahren deutlich erweiterte Leistungsportfolio in der Zusammenarbeit mit Kunden wider.

So waren die Berater von Assure Consulting in den vergangenen Jahren in Kundenprojekten über die Rollen im klassischen Projektmanagement hinaus verstärkt in agilen und hybriden Projekten tätig. Dabei haben sie zunehmend fachliche und inhaltliche Aufgaben übernommen, etwa im Bereich IT-Anforderungsmanagement, Business-Analyse und Change-Management. Bereits im Jahr 2016 hatte Assure Consulting die beiden Bereiche Projektmanagement-Beratung und Projektleitung als eigenständige Geschäftsbereiche etabliert und systematisch weiter ausgebaut.

"Unsere Rolle bei den Kunden hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert", sagt Geschäftsführer und Mit-Unternehmensgründer Nicolaus von Gersdorff. "Von dem damit verbundenen Know-how profitieren aber nicht nur die Kunden, sondern auch unsere Mitarbeiter, denn es eröffnet ihnen neue Entwicklungs- und Karriereperspektiven", so von Gersdorff. Eine der wichtigsten Zielsetzungen des Rebrandings war es, diese Veränderung auch nach außen deutlich sichtbar zu machen.

Rebranding unterstreicht die gefestigte Positionierung.

Der neue Marken-Auftritt stellt den Mehrwert der Beratungsleistung durch Assure Consulting in den Mittelpunkt, also die kundenindividuelle Anwendung von agilen, hybriden und klassischen Arbeitsweisen, um nachhaltigen Projekterfolg zu gewährleisten. "Als Agentur mit Fokus auf digitalen Geschäftsmodellen und B2B-Kommunikation ist die Arbeit mit und für Assure Consulting besonders spannend", erläutert PUSHH-Gründer und CEO Marc Schwieger die Zusammenarbeit. "Wir haben sehr schnell gemerkt: Wir teilen den Blick auf Branchen und Prozesse."

Über die verschiedenen Entwürfe für das neue Unternehmenslogo konnten am Ende die Mitarbeiter abstimmen. Sie votierten für das zweifarbige "a", das für das Miteinander steht, sowohl auf fachlicher als auch auf persönlicher Ebene. Außerdem unterstreicht es, dass sich Teamgeist und Individualität sinnvoll ergänzen. Zudem symbolisiert das Logo die Symbiose zwischen agilem und klassisches Projektmanagement, kurzfristiger Unterstützung und langfristiger Begleitung von Projekten, vertrauensvoller Zusammenarbeit und kritischem Nachhaken.

Kernstück der Modernisierung ist die neue Website des Unternehmens: Sie wurde nicht nur optisch überarbeitet, sondern enthält nun auch deutlich mehr Fallbeispiele, Referenzen sowie einen Unternehmensblog. Der zeitgemäße Web-Auftritt bietet damit eine Balance zwischen schnellem Überblick und sinnvoller Vertiefung.

Über Assure Consulting

Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt, Großprojekte erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methoden der Projektorganisation zu optimieren sowie deren agile Transformationen voranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 120 Mitarbeiter. www.assure.de

Über PUSHH

PUSHH ist eine Full-Service-Agentur mit Fokus auf digitale Geschäftsmodelle und digitale Kommunikation. Die Hamburger Agentur betreut mit knapp 30 Mitarbeitern neben Assure Consulting unter anderem Kunden wie die Marktführer XING und Facebook, das Öko-Energie-Startup enyway, den E-Mobility-Anbieter nextmove oder BDO, das größte deutsche Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. www.pushh.it

