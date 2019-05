Assure Consulting GmbH

Assure Consulting auf der Connecticum: Wie läuft der Berufsalltag im Projektmanagement?

Assure Consulting, eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement, will weiter wachsen. Deswegen ist die kürzlich erneut als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnete Beratung auch in diesem Jahr auf einer der weltweit größten Job- und Karrieremessen für Studenten und Absolventen vertreten, der Connecticum in Berlin. Am 15. und 16. Mai können sich Interessentinnen und Interessenten am Stand des Unternehmens über den Alltag und Karriereoptionen im Projektmanagement informieren.

"Die Connecticum ist eine tolle Plattform, um persönliche Kontakte zu knüpfen und aus dem Kanon unserer Recruiting-Maßnahmen deswegen nicht mehr wegzudenken", so Tim Schmidt von Assure Consulting. Als Geschäftsführer verantwortet er das Thema Personal. "Mit den Dialog-Events an unserem Stand wollen wir Studentinnen und Studenten die Gelegenheit bieten, uns im offenen Gespräch kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich über agiles Projektmanagement auszutauschen."

Assure Consulting sucht dauerhaft Absolventen und Young Professionals aller Fachrichtungen. Einsteiger erhalten im ersten Jahr eine intensive Projektmanagement-Grundausbildung nach internationalem Standard (IPMA-Zertifizierung). In Mitarbeiterbefragungen und Arbeitgeberrankings erzielt das Unternehmen seit Jahren durchgängig Bestnoten: "Wir setzen auf Freundschaft statt Ellenbogen und Teamgeist statt Wettbewerb", so Tim Schmidt. "Deswegen suchen wir neue Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur professionell und neugierig, sondern vor allem authentisch und an langfristigen Perspektiven interessiert sind."

Erst im März war Assure Consulting mehrfach im Arbeitgeber-Ranking Great Place to Work® ausgezeichnet worden, und zwar sowohl als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands als auch als einer der besten Arbeitgeber in Hessen und im Consulting. Außerdem kann es sich als "Leading Employer 2019" erneut zu den besten 1 Prozent aller Arbeitgeber Deutschlands zählen.

Die Kultur macht den Unterschied: "Stay and grow statt up or out"

Seit seiner Gründung vor 16 Jahren setzt Assure Consulting auf eine ganz spezielle Personalentwicklungsstrategie: Förderung, Forderung und Wertschätzung - kurz zusammengefasst als "Stay and grow statt up or out". Dass die genannten Werte nicht nur propagiert, sondern auch gelebt werden, bestätigen die Ergebnisse der jüngsten Mitarbeiterbefragung: So stimmten 100 Prozent der Mitarbeitenden der Aussage zu, "Neue Mitarbeiter fühlen sich hier willkommen", ebenso dem Satz "Wir haben hier eine freundliche Arbeitsatmosphäre." Nach Ansicht von 99 Prozent herrscht unter den Kolleginnen und Kollegen außerdem "ein guter Teamgeist."

Um junge Talente frühzeitig auf sich aufmerksam zu machen, engagiert sich Assure Consulting seit einigen Jahren unter anderem in Kooperationen mit Verbänden und studentischen Unternehmensberatungen wie JC Network und dem Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen e.V. (BDSU), aber auch im Rahmen von Hochschulmarketingaktionen oder durch die regelmäßige Präsenz auf Recruiting-Messen wie der Connecticum.

Zur gezielten Bewerber-Ansprache hat das Unternehmen seine Social- Media-Aktivitäten zuletzt weiter ausgebaut. Neben Facebook sind die Projektmanagement-Experten jetzt auch auf einem eigenen Karriere-Kanal auf Instagram (assurekarriere) vertreten. Mitte des Jahres wird Assure Consulting außerdem einen modernisierten Markenauftritt und eine neue Website präsentieren.

Weitere Informationen unter: https://www.connecticum.de/Arbeitgeber/Assure-Consulting-170046.html

http://www.assure.de/karriere/

Über Assure Consulting: Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt, Großprojekte erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methoden der Projektorganisation zu optimieren sowie deren agile Transformationen voranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 120 Mitarbeiter.

