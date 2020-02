NATURSTROM AG

Neuanlagen-PPA: NATURSTROM AG liefert Sonnenstrom aus ungeförderten Solarparks

Düsseldorf (ots)

Seit Jahren wird die Erzeugung von Ökostrom in Deutschland immer günstiger - das schlägt sich nun auch im Strommix für Endkundinnen und -kunden nieder. Erstmals liefert NATURSTROM seinen Haushaltskundinnen und -kunden Ökostrom aus mehreren neu errichteten Solarparks, die ohne gesetzliche Vergütung auskommen. Der Sonnenstrom zu Marktpreisen stammt aus eigenen Anlagen und aus einer Kooperation mit der deutschen Tochter des norwegischen Energieversorgers Statkraft.

"Ein neues Zeitalter im Strommarkt bricht an", konstatiert Oliver Hummel, Vorstand bei der NATURSTROM AG. "Ökostrom aus neuen, größeren Solarparks wird künftig vielfach direkt an Haushalte und Gewerbekunden fließen - ganz ohne EEG-Förderung. In einem knappen Jahr kommt der Strom aus alten Windrädern hinzu, deren Förderung nach 20 Jahren EEG ausläuft. Damit überholen die Erneuerbaren auch bei den Erzeugungspreisen schrittweise die konventionellen Energien. Dieser deutliche Trend wird in den nächsten Jahren weiter anhalten und neue Chancen eröffnen."

NATURSTROM hat für mehrere Photovoltaik-Freiflächenanlagen langfristige Stromlieferverträge, sogenannte Power Purchase Agreements (PPA), abgeschlossen. Den Anfang bildet der in der Unternehmensgruppe projektierte und gebaute Solarpark Rottenbach. Die Freilandanlage im nordbayerischen Landkreis Coburg verfügt über eine installierte Leistung von 13 Megawatt peak (MWp). Davon hat NATURSTROM 3,2 MWp errichtet, deren Stromerzeugung nicht über das EEG vergütet wird. NATURSTROM integriert den Sonnenstrom ins eigene Beschaffungsportfolio und beliefert daraus seine Haushaltskundinnen und -kunden. Bei einem weiteren Solarpark des Öko-Energieversorgers ist dies in Vorbereitung: In Uttenreuth nahe Erlangen kann eine Teilanlage mit 2,8 MWp künftig Sonnenstrom direkt für die NATURSTROM-Kundinnen und -kunden produzieren. "Mit Ökostrom aus eigenen Anlagen unsere Kundinnen und Kunden ohne EEG-Förderung direkt zu versorgen, ist schon seit Langem ein wichtiges strategisches Ziel beim Ausbau unseres Kraftwerksparks", so NATURSTROM-Vorstand Hummel. "Jetzt schließt sich endlich der Kreis. Was zeigt: Die Energiewende funktioniert."

Zusätzlich hat NATURSTROM einen Stromliefervertrag über elfeinhalb Jahre mit dem Unternehmen Statkraft unterzeichnet. Dabei geht es um Strom aus dem bayerischen Solarpark Parsberg Eichensee, dessen Stromerzeugung von Statkraft vermarktet wird. Die Anlage mit einer Leistung von 20 MWp befindet sich derzeit im Bau. Künftig wird sie pro Jahr rund 20,3 Mio. Kilowattstunden erzeugen. Die physische Lieferung beginnt bereits im Mai 2020. Bis zum Ende der Laufzeit im Dezember 2031 wird Statkraft somit insgesamt etwa 237 Mio. Kilowattstunden Solarstrom an NATURSTROM liefern.

"Dieser Vertrag zeigt, dass es in Deutschland möglich ist, Strom aus subventionsfreien Solarparks dieser Größenordnung für maßgeschneiderte Grünstromlieferungen in großem Maßstab zu verwenden", sagt Dr. Carsten Poppinga, Geschäftsführer von Statkraft in Deutschland. "Wir freuen uns mit NATURSTROM einen Partner gefunden zu haben, der für nachhaltige Stromversorgung in Deutschland steht, um die Energiewende voranzutreiben."

Zugleich hat NATURSTROM auch schon einen zusätzlichen Abnehmer für den Solarstrom gefunden: Statkraft wird zukünftig Ökostrom von NATURSTROM für die Versorgung des Düsseldorfer Büros nutzen.

Pressekontakt:

Dr. Tim Loppe

NATURSTROM AG

Pressesprecher

Tel +49 211 77900-363

Mobil +49 177 2570504

E-Mail loppe@naturstrom.de

www.naturstrom.de

www.twitter.com/NATURSTROM_AG

Original-Content von: NATURSTROM AG, übermittelt durch news aktuell