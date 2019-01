NATURSTROM AG

Auf Wachstumskurs: NATURSTROM AG übernimmt zehntausende Kunden von e:veen

Die NATURSTROM AG übernimmt die Kunden der insolventen e:veen Energie eG. Zudem wird der Öko-Energieversorger den e:veen-Standort in Hannover weiterführen. Einer entsprechenden Vereinbarung, die der NATURSTROM-Vorstand und der e:veen-Insolvenzverwalter Prof. Dr. Volker Römermann Mitte Dezember geschlossen hatten, stimmten nun auch der Gläubigerausschuss der e:veen Energie eG und der Aufsichtsrat der NATURSTROM AG zu.

Mehrere zehntausend Strom- und Gaskunden von e:veen wechseln zum 1. März zu NATURSTROM in eine neu gegründete Tochtergesellschaft. Alle Kunden werden ohne Aufpreis mit Ökostrom und klimaneutralem Gas beliefert, auch wenn sie bei e:veen bisher keinen Ökotarif gewählt hatten.

"Der Strommarkt ist hart umkämpft, das gilt auch für das Ökostromsegment", erklärt Oliver Hummel, Vorstand der NATURSTROM AG. "Es war schon länger klar, dass sich nicht alle kleineren Anbieter werden halten können. Wir sind daher schon seit einiger Zeit offen für die Übernahme von Anbietern oder deren Kunden. Wir freuen uns, dass es mit e:veen nun geklappt hat und dass wir so auch einen Teil der Arbeitsplätze vor Ort retten können." NATURSTROM wird den Standort Hannover weiterführen und einen guten Teil der Belegschaft übernehmen. Insolvenzverwalter Prof. Dr. Volker Römermann ergänzt: "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit dem starken Partner NATURSTROM eine langfristige Fortführung des Unternehmens im Sinne der Kunden und Mitarbeiter sicherzustellen."

Auch künftig sieht NATURSTROM eine strategische Wachstumsoption darin, sich an Wettbewerbern zu beteiligen oder sie zu übernehmen. In den vergangenen Jahren hatte der Düsseldorfer Ökostrompionier bereits die Stromkunden des Projektentwicklers juwi und des Energiewende-Start-ups GRÜNSTROMWERK übernommen. Aktuell beliefert NATURSTROM rund 240.000 Haushalte, Unternehmen und Institutionen mit Ökostrom und mehr als 25.000 mit Biogas. Damit gehört das Unternehmen zu den führenden grünen Energieversorgern in Deutschland.

Der Hannoveraner Energieversorger e:veen hatte im Juli 2018 Insolvenz angemeldet. Dem Unternehmen hatten stark gestiegene Beschaffungskosten in Kombination mit grundlegenden Meinungsverschiedenheiten unter den Eigentümern zu schaffen gemacht. Anfang Oktober wurde das Insolvenzverfahren eröffnet und Prof. Römermann zum Insolvenzverwalter bestellt.

