SAP zertifiziert BearingPoint Chemical Solution für die Chemieindustrie

BearingPoints Chemical Solution for SAP® Cloud ERP ermöglicht es Chemieunternehmen, auf SAP Cloud ERP umzusteigen und dabei branchenführende Best Practices in den Bereich Vertrieb, Beschaffung, Fertigung, Qualitätsmanagement, Finanzen und Controlling zu nutzen.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat mit der erfolgreichen Zertifizierung ihrer BearingPoint Chemical Solution als Qualified Partner Packaged Solution (QPPS) für SAP® Cloud ERP einen bedeutenden Schritt in Richtung Cloud-Transformation vollzogen. Die Lösung kombiniert SAP Best Practices mit der tiefgreifenden Branchenexpertise von BearingPoint und bietet Unternehmen der Chemieindustrie eine schnelle, standardisierte und kosteneffiziente Implementierung.

Beschleunigte Transformation für die Chemiebranche

Die QPPS-Zertifizierung unterstreicht BearingPoints Fähigkeit, innovative und marktführende Lösungen bereitzustellen, die den strengen SAP-Qualifikationskriterien entsprechen. Mit der BearingPoint Chemical Solution bietet BearingPoint ein klar definiertes, vorkonfiguriertes Gesamtpaket speziell für die Chemieindustrie. Unternehmen erhalten Zugang zu:

Sofort einsetzbaren Branchenprozessen: Alle relevanten Prozesse sind bereits branchenspezifisch vorkonfiguriert und können direkt genutzt werden.

Transparenten Kosten und Projektlaufzeit: Fester Leistungsumfang, klar kalkulierbare Kosten und eine definierte Einführungsdauer sorgen für maximale Planungssicherheit.

End-to-End-Prozessen für Vertrieb, Beschaffung, Fertigung, Qualitätsmanagement, Finanzen und Controlling

Rundum-sorglos-Paket: Neben der Software sind Beratung, Schulung und Support bereits enthalten - für einen schnellen, risikoarmen Umstieg in die SAP Cloud.

Fit-to-Standard-Methodik für Geschwindigkeit, Compliance und Kostentransparenz

Integrierten Funktionen für regulatorische Anforderungen und Nachhaltigkeit

Schnelleren Go-Lives und reduzierten Projektrisiken

SAP Cloud ERP als Zukunftsplattform

SAP Cloud ERP ist die strategische Plattform von SAP für Innovation und Skalierbarkeit. Durch die Einbettung der BearingPoint Chemical Solution in diese Architektur erhalten Kunden Zugang zu kontinuierlichen Updates, zukunftssicherer Technologie und einer klaren Roadmap für die digitale Transformation.

"Die Zertifizierung unserer Chemical Solution als QPPS ist ein starkes Signal an den Markt. Sie zeigt, wie wir mit klar strukturierten Lösungen die Komplexität klassischer ERP-Projekte überwinden und unseren Kunden einen beschleunigten Weg in die Cloud eröffnen", erklärt Stefan Savu, Partner bei BearingPoint.

"Mit dieser Lösung schaffen wir nicht nur Effizienz, sondern auch eine Plattform für nachhaltiges Wachstum. Die Chemieindustrie steht vor großen Herausforderungen und wir liefern die Werkzeuge, um sie erfolgreich zu meistern", ergänzt Anna Grobecker, Partnerin bei BearingPoint.

