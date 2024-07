BearingPoint GmbH

Innovation in Aktion: Topteams der Verwaltung im Finale des eGovernment-Wettbewerbs

Ab sofort läuft das Online-Voting zum Publikumspreis

Berlin

Im Finale des 23. eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und Cisco stehen 19 Teams der öffentlichen Verwaltung mit ihren zukunftsweisenden Projekten. Die Gewinner werden auf dem Ministerialkongress am 5. September ausgezeichnet.

Am 1. und 2. Juli präsentierten 19 Finalistenteams ihre wegweisenden Projekte im Rahmen des diesjährigen eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und Cisco der unabhängigen Jury. Die Finalistentage boten eine Plattform für herausragende Projekte zur Verwaltungsmodernisierung. Aus insgesamt 61 Einreichungen wurden die besten Projekte ausgewählt, die nun im Wettbewerb um die begehrten Preise stehen. Besonders hervorzuheben ist das Online-Voting für den Publikumspreis, bei dem die Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bis zum 11. August über ihr Favoritenprojekt abstimmen können.

"Es ist beeindruckend, so viele Einreichungen von verschiedenen Akteuren zu sehen, die mit innovativen Ideen wichtige Gesellschaftsthemen adressieren und wertvolle Lösungen bereitstellen. Themen wie Fachkräftemangel, Integration und sozialer Zusammenhalt sowie Bevölkerungsschutz haben uns dazu bewegt, zusätzliche Preise auszuloben und eine fünfte Kategorie 'Besondere gesellschaftliche Relevanz' einzuführen," erklärt Jon Abele, Leiter Public Services und Mitglied der Geschäftsführung bei BearingPoint.

In der neuen Kategorie "Digitalisierungsschub durch KI" haben Verwaltungen ihre Projekte eingereicht, die sowohl praktische KI-Anwendungen als auch Initiativen zur Schaffung der erforderlichen Infrastrukturen umfassen. "Die öffentlichen Organisationen machen sich Künstliche Intelligenz zu eigen - das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Es gab in diesem Jahr deutlich mehr KI-Einreichungen als noch 2023. So muss es weiter gehen", betont Martin Obholzer, Managing Director Öffentliche Hand bei Cisco in Deutschland. "Der vermehrte Einsatz von KI-Innovationen zeigt, wie sehr sich die Verwaltung in Richtung einer digitalen Zukunft bewegt."

Feierliche Preisverleihung am 5. September - Jetzt anmelden!

Die unabhängige Jury aus Expertinnen und Experten der Verwaltungsinformatik, Gesellschaftsentwicklung und Medienlandschaft spielt eine zentrale Rolle im eGovernment-Wettbewerb, indem sie über die Beurteilung und Auszeichnung der Projekte entscheidet. Die Bekanntgabe der Gewinnerprojekte findet auf der feierlichen Preisverleihung am 5. September im Rahmen desdiesjährigen Ministerialkongresses statt. Melden Sie sich jetzt für die Preisverleihung an!

Ihre Stimme zählt beim Publikumsvoting!

Neben den Jury-Preisen gibt es auch einen Publikumspreis, der durch ein Online-Voting ermittelt wird. Das Projektteam, das die meisten Stimmen erhält, gewinnt diese beliebte Auszeichnung. Die Abstimmung ist bis zum 11. August auf der Website möglich. Jetzt mitmachen und Ihren Favoriten unterstützen!

Die Finalisten 2024 im Überblick

Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur

Bundesdruckerei GmbHPLAIN - Plattform Analysis and Information System

Deutsche Rentenversicherung Bund - Stabsstelle Digitalstrategie und Digitale TransformationKIRA (Künstliche Intelligenz für Risikoorientierte Arbeitgeberprüfungen)

Informationstechnikzentrum BundKIPITZ

Landeshauptstadt MünchenMUCGPT

Kategorie 2: Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht

Amt für IT und Digitalisierung Freie und Hansestadt Hamburg - SenatskanzleieWA OZG-Umsetzungsprojekt für die elektronische Wohnsitzanmeldung

Bundesministerium für Digitales und VerkehrDie Beschäftigten App "PRIMA" (Plattform für Ressourcen, Informationen, Management und Austausch)

Die Autobahn GmbH des BundesGST.Autobahn - Digitalisierung des Prüfprozesses für Großraum-/Schwertransporte

Parlamentsdienste des eidgenössischen Parlaments (Schweiz)CURIAplus (Digitalisierung des Schweizer Ratsbetriebs)

Kategorie 3: Verwaltungstransformation durch Organisations- und Veränderungsmanagement

Bundesanstalt für ImmobilienaufgabenTransformation der BImA durch eine umfassende Prozessdigitalisierung am Beispiel der elektronischen Aktenverarbeitung und der Schaffung einer modernen Arbeitsumgebung

Bundesministerium des Innern und für HeimatUPO - Unterstützung bei der OZG-Projektorganisation in den Bundesbehörden

Bundesministerium für Finanzen, Wien (Österreich)Digitale Kompetenzoffensive (DKO)

IT-Systemhaus der Bundesagentur für ArbeitUPGRADE wir.gestalten.gemeinsam

Kategorie 4: Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und in der IT

Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit SicherheitsaufgabenIPv6-Programm des Bundes

LEA LandesEnergieAgentur GmbH & Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen RaumWärmeatlas Hessen

Stadt Hagen / ENERVIE Service GmbHklimakommune.digital

Kategorie 5: Besondere gesellschaftliche Relevanz

Bundesagentur für ArbeitElektronische Arbeitsmarktzulassung - EAMZ

Bundesamt für Migration und FlüchtlingeAssistenzsystem für Sicherheitsmeldungen (ASS)

Bundesministerium des Innern und für HeimatDigitalisierungsplattform für ausländische Fachkräfte

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Mobile Helfer - Die sinnvolle Ergänzung im Bevölkerungsschutz

Über den eGovernment-Wettbewerb

Der eGovernment-Wettbewerb, ein maßgeblicher Indikator für Modernisierungs- und eGovernment-Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wird bereits im 23. Jahr von der Management- und Technologieberatung BearingPoint und dem Informations- und Kommunikationstechnologieanbieter Cisco ausgeschrieben. Das Ziel ist, Innovationen für die Modernisierung der Verwaltung zu fördern und Behörden bei einer anwenderorientierten, effizienten Digitalisierung zu unterstützen.

Mehr unter www.egovernment-wettbewerb.de

