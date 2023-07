BAADER Global SE

BAADER erwirbt Mehrheitsbeteiligung an EMYDEX und baut damit Kompetenzführerschaft bei der Digitalisierung in der Lebensmittelindustrie aus

Bild-Infos

Download

Lübeck/Dublin (ots)

BAADER hat eine Mehrheitsbeteiligung an EMYDEX Technology erworben, einem führenden Anbieter von Manufacturing Execution System (MES)-Software für die lebensmittelverarbeitende Industrie.

Die internationale Expansion von EMYDEX wird durch die globale Präsenz von BAADER gestärkt, so dass beide Unternehmen ein erweitertes und komplementäres Produktangebot anbieten können.

Kunden in der Lebensmittelverarbeitung werden von der kombinierten Expertise von BAADER und EMYDEX durch mehr digitale Produkte profitieren, einschließlich neuer Technologien wie KI-Lösungen.

BAADER, ein weltweit renommierter Hersteller und Anbieter von Maschinen und Lösungen für die Lebensmittelindustrie, hat eine Mehrheitsbeteiligung an EMYDEX Technology erworben. EMYDEX ist ein international führender Anbieter von skalierbarer Manufacturing Execution System (MES)-Software für die Lebensmittelbranche. Die Kombination der Stärken beider Unternehmen bedeutet für BAADER erweiterte digitale Fähigkeiten und für EMYDEX beschleunigtes Wachstum und Marktreichweite.

EMYDEX wurde 2004 in Irland gegründet und hat sich seitdem zu einem globalen Player entwickelt, der eine skalierbare MES-Softwarelösung vermarktet, die den Herausforderungen des Prozessmanagements in der Lebensmittelindustrie gerecht wird. Heute ist die Spitzenlösung des Unternehmens in lebensmittelverarbeitenden Betrieben in Kanada, Neuseeland, Australien und im südlichen Afrika integriert.

Die BAADER Global SE ist der weltweite Partner für Lösungen in der Lebensmittelverarbeitung mit über 100 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen mit seinem Stammsitz in Lübeck entwickelt innovative und ganzheitliche Lösungen, die eine intelligente, sichere, effiziente und nachhaltige Lebensmittelverarbeitung in allen Phasen gewährleisten. Mit 30 Niederlassungen in Europa, den USA, China, Südamerika, Afrika und Asien beschäftigt BAADER 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 100 Ländern.

Die Transaktion stellt sowohl für BAADER als auch für EMYDEX einen wichtigen Meilenstein dar. Mit der Übernahme von EMYDEX wird BAADER seinen Digitalisierungsbereich in alle Bereiche der Lebensmittelverarbeitung integrieren und insbesondere Kunden in der Rotfleisch- und Geflügelindustrie innovative EMYDEX MES-Lösungen anbieten. EMYDEX wird seine internationalen Expansionspläne dank der Marktführerschaft und der globalen Präsenz von BAADER weiter vorantreiben. Damit sind beide Unternehmen gut positioniert, um ihren Kunden ein erweitertes und ergänzendes Produktangebot zu bieten.

Nach der heutigen Ankündigung werden David McMahon und James Grennan von EMYDEX, CEO bzw. CTO, weiterhin als Anteilseigner fungieren und ihre Führungspositionen im Unternehmen beibehalten.

Petra Baader, Vorstandsvorsitzende der BAADER Global SE, zeigte sich erfreut über die erfolgreiche Akquisition: "Dieser bedeutende Schritt verspricht, unser Portfolio-Angebot zu erweitern. Die Digitalisierung als wichtiger strategischer Pfeiler der BAADER-Gruppe wird durch diese Akquisition deutlich gestärkt und verspricht in Zukunft einen noch höheren Nutzen für unsere Kunden. Die beeindruckende Erfolgsbilanz von EMYDEX und seine Reputation in der Lebensmittelindustrie machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für BAADER. Wir heißen das gesamte EMYDEX-Team herzlich in der BAADER-Familie willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Fabrikautomation in die Zukunft zu führen."

David McMahon, CEO von EMYDEX, sagt: "Heute ist ein bedeutender Tag für EMYDEX, weil wir die Details unserer strategischen Partnerschaft mit BAADER bekannt geben. Da die Nachfrage nach Lösungen von EMYDEX weiter angestiegen ist - insbesondere bei globalen Großkunden mit mehreren Anlagen - haben wir erkannt, dass wir die Wachstumsmöglichkeiten finanzieren müssen. BAADER mit seiner ähnlichen Kultur und seinem Ethos sowie dem Zugang zu neuen Märkten ist der ideale Partner, um EMYDEX auf die nächste Stufe seiner Reise zu bringen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem BAADER-Team, um unsere gemeinsamen Pläne für Wachstum und Innovation in den kommenden Jahren zu verwirklichen."

Dr. Norbert Engberg, CEO Digitalisierung bei BAADER, sagt: "Eins plus eins ist mehr als zwei: Das globale Netzwerk und die bestehenden Kundenbeziehungen, die BAADER unterhält, erweitern das Marktpotenzial sowohl für EMYDEX als auch für BAADER erheblich. Unsere verstärkte globale Präsenz wird diese Position weiter festigen." Er fügt hinzu: "EMYDEX kombiniert Leistung mit einer starken Präsenz in der Rotfleischverarbeitung und der Weiterverarbeitung von Lebensmitteln und positioniert uns damit bestens, neue Märkte und Möglichkeiten zu erschließen."

Die Übernahme steht im Einklang mit dem strategischen Ziel von BAADER, die digitale Transformation und die Weiterentwicklung von Software in der Lebensmittelindustrie voranzutreiben. Während die bestehenden Softwarelösungen für die Fischindustrie ein Kernbestandteil des BAADER-Produktportfolios bleiben, ist BAADER nun in der Lage, umfassende digitale Lösungen und Dienstleistungen anzubieten, die eine noch engere Kundenbeziehung fördern. Die Partnerschaft schafft auch für EMYDEX ein günstiges Umfeld für Technologie- und Marktwachstum. Kunden in der Lebensmittelverarbeitung werden von der kombinierten Expertise von BAADER und EMYDEX profitieren, denn gemeinsam ebnen sie den Weg für mehr digitale Produkte, einschließlich neuer Technologien wie KI-Lösungen.

Über EMYDEX

Emydex wurde vor fast 20 Jahren, im Jahr 2004, in Irland gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Softwarelösungen für die lebensmittelverarbeitende Industrie entwickelt. Mit seinen erstklassigen Lösungen, die in Betrieben in Kanada, Neuseeland, Australien und im südlichen Afrika zu finden sind, hat das Unternehmen über Irland hinaus expandiert. Das 60-köpfige Team ist in vier Niederlassungen rund um den Globus vertreten.

Über BAADER

BAADER ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Lebensmittelverarbeitung mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung und einer Präsenz in über 100 Ländern. Unser Team von 1.600 Fachleuten unterstützt Lebensmittel- und Proteinlieferanten weltweit. Wir sind auf die Verarbeitung von Fisch und Geflügel spezialisiert und verändern die Branche durch Digitalisierung und Datenanalyse. Unsere Lösungen, die auf Ingenieurskunst beruhen, legen den Schwerpunkt auf eine schonende und hygienische Handhabung von Lebensmitteln und zielen darauf ab, Effizienz, Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern.

Weitere Details zu BAADER finden Sie unter www.baader.com und zu EMYDEX unter www.emydex.com.

Original-Content von: BAADER Global SE, übermittelt durch news aktuell