Unitree Robotics präsentiert humanoiden Agent KI-Avatar G1

Hangzhou, China, 22. März 2024 (ots/PRNewswire) - Am 19. März 2024 hielt NVIDIA-CEO Jensen Huang im SAP Center in San Jose, Kalifornien, eine Grundsatzrede mit dem Titel "Witness the Transformative Moment of AI" (Erleben Sie den transformativen Moment der KI) und eröffnete damit offiziell die NVIDIA GTC-Konferenz 2024. Unitree H1 wurde auf der Konferenz vorgestellt ...

mehr