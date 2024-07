BearingPoint GmbH

Zehn Partner-Ernennungen in Deutschland reflektieren den Erfolg von BearingPoint in seinem größten Beratungsmarkt

Frankfurt (ots)

Die Management- und Technologieberatung ist weiter auf Wachstumskurs

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Führungsteam in Deutschland durch interne Beförderungen um zehn Partner erweitert. Damit bekräftigt BearingPoint die starken Wachstumsambitionen für seinen größten Beratungsmarkt. Deutschland war mit 463 Millionen Euro Umsatz (plus 20 Prozent) und 1.883 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (plus 13 Prozent) auch 2023 der größte Markt für BearingPoint. Der Wachstumstrend setzt sich bislang im laufenden Geschäftsjahr fort, sodass BearingPoint für 2024 wieder von einem zweistelligen Umsatzwachstum in Deutschland ausgeht und weiterhin Neueinstellungen plant. Zukäufe und erhöhte Investitionen in die Produktentwicklung tragen zur Stärkung der drei Geschäftsbereiche Consulting, Products und Capital bei.

Iris Grewe, Vorsitzende der deutschen Geschäftsführung bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr über die Erweiterung unseres Partnerteams in Deutschland, mit der wir die Schlagkraft in verschiedenen Dienstleistungsbereichen erhöhen. Die neuen Partner verkörpern unsere Werte und agieren als vertrauensvolle Berater bei strategischen und operativen Fragestellungen im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum. Mit dem Schub, den uns ihre Expertise und Erfahrung geben, können wir wichtige Impulse für unsere Kunden in den verschiedenen Branchen setzen."

Die neuen Partner in Deutschland auf einen Blick:

Martin Costa Santos

Standort: Düsseldorf

Bei BearingPoint seit: 2013

Ausbildung: Diplom in Informatik, Diplom in Betriebswirtschaftslehre

Geschäftsfokus: Technology, branchenübergreifend

Das sagt Martin Costa Santos über seine Ziele:

"Als Partner im Bereich Technology mit Schwerpunkt Microsoft unterstütze ich unsere Kunden, die Geschäftspotenziale neuer Cloud-Technologien zu identifizieren und freizusetzen. Meine Motivation ist es hierbei, durch den Einsatz und die Einführung neuster Technologien, Unternehmen und Mitarbeiter effizienter und resilienter aufzustellen."

Jan Flemming

Standort: Berlin

Bei BearingPoint seit: 2014

Ausbildung: Diplom in Betriebswirtschaftslehre

Geschäftsfokus: Finance & Risk, branchenübergreifend

Das sagt Jan Flemming über seine Ziele:

"Finance Excellence ist für mich nicht nur ein Schlagwort - meine Leidenschaft ist es, gemeinsam mit meinen Kunden den Grundstein für ihre zukünftige Finanzabteilung zu legen. Als Partner bringe ich meine Expertise in Bereichen wie Digitalisierung, Finanzprozesse und Implementierung ein, um Kunden dabei zu helfen, Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen."

Max Frösch

Standort: Stuttgart

Bei BearingPoint seit: 2018

Ausbildung: Master in Strategic Sales Management, Bachelor in Wirtschaftsinformatik

Geschäftsfokus: Government & Public Sector, Technology

Das sagt Max Frösch über seine Ziele:

"Das Geschäft der öffentlichen IT-Dienstleister muss sich ändern: Sie müssen mit noch weniger Ressourcen viel mehr leisten. Sowohl die IT als auch die Geschäftsmodelle müssen sich an den Markt anpassen und erheblich verändern. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team Kunden auf ihrem Weg der Transformation zu unterstützen, indem sie ihre Betriebsmodelle durch eine höhere IT-Effizienz optimieren, ihre Geschäftsorganisationen umgestalten und ihre Prozesse professionalisieren."

Stefan Kauerauf

Standort: Düsseldorf

Bei BearingPoint seit: 2011

Ausbildung: Diplom in Betriebswirtschaftslehre

Geschäftsfokus: Banking & Capital Markets, Finance & Risk

Das sagt Stefan Kauerauf über seine Ziele:

"Banken stehen unter ständigem regulatorischen Druck durch neue Vorschriften, laufende Prüfungen mit einem starken Fokus auf Datenmanagement und Governance sowie der Notwendigkeit, ihre Abläufe effizienter zu gestalten. Als Partner im Bankensegment von BearingPoint helfe ich meinen Kunden, ihre aktuellen und zukünftigen Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette des regulatorischen Reportings gemeinsam mit unserem internationalen Beraterteam und einem starken Partnerschaftsnetzwerk zu bewältigen."

Wahid Khan

Standort: Stuttgart

Bei BearingPoint seit: 2016

Ausbildung: Master in Betriebswirtschaftslehre

Geschäftsfokus: Automotive & Industrial Manufacturing, Operations

Das sagt Wahid Khan über seine Ziele:

"Meine Leidenschaft ist die digitale Fertigung: Als Experte für Fertigungsplanung und -ausführung bin ich auf die Automobil- und Industrieproduktion spezialisiert und leite digitale Transformationsprojekte in Kombination mit GenAI."

Ilja Krybus

Standort: Berlin

Bei BearingPoint seit: 2010

Ausbildung: Dr. (PhD) in Wirtschaftsinformatik

Geschäftsfokus: Utilities, People & Strategy

Das sagt Ilja Krybus über seine Ziele:

"Gemeinsam mit unseren Kunden trage ich zu neuen Prozessen und zukunftsfähigen digitalen Lösungen für Energiesystembetreiber bei, um die Energieversorgung in einer zunehmend volatilen Welt zu sichern. Als Partner setze ich mich dafür ein, unser Paradigma und unsere Lösungen für Leitstellensysteme der nächsten Generation weiter zu verbreiten sowie ein digitales Ökosystem und eine Community rund um das neue Paradigma aufzubauen."

Christopher Lonzius

Office: Düsseldorf

Bei BearingPoint seit: 2017

Ausbildung: Diplom in Betriebswirtschaftslehre

Geschäftsfokus: Automotive & Industrial Manufacturing, Operations

Das sagt Christopher Lonzius über seine Ziele:

"Ich unterstütze unsere Kunden aus der Automobil- und Industrieproduktion auf ihrem Weg zu global transformierten Wertschöpfungsketten mit harmonisierten und digitalisierten Geschäftsprozessen entlang der gesamten Lieferkette. Dazu gehört ein nahtlos integrierter ERP-Übergang von der Projekt- und Prozess-Governance bis zum globalen Template-Rollout."

Nadine Scheuerl

Standort: München

Bei BearingPoint seit: 2011

Ausbildung: Master in Betriebswirtschaftslehre

Geschäftsfokus: Automotive & Industrial Manufacturing, Operations

Das sagt Nadine Scheuerl über ihre Ziele:

"In der dynamischen Welt der Automobil- und Industrieproduktion dient die digitale Transformation als Katalysator für Effizienz, Agilität und Innovation. Von der Optimierung der Lieferkette bis hin zur Einführung von Smart-Factory-Lösungen ist Technologie unverzichtbar. Ich freue mich sehr darauf, die digitale Transformation gemeinsam mit unseren Kunden und meinem Team in meiner Rolle als Partner voranzutreiben."

Felix Till

Standort: Berlin

Bei BearingPoint seit: 2017

Ausbildung: Master in Medien und politische Kommunikation

Geschäftsfokus: Government & Public Sector, People & Strategy

Das sagt Felix Till über seine Ziele:

"Als neuer Partner ist es mein Ziel, die öffentliche Verwaltung jeden Tag ein bisschen mehr zu verbessern. Mit meiner Expertise in den Bereichen Prozessmanagement, Organisationsberatung und Change Management werde ich unsere Kunden aus dem öffentlichen Sektor auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützen."

Moritz Willer

Standort: Hamburg

Bei BearingPoint seit: 2013

Ausbildung: Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen

Geschäftsfokus: Consumer Goods & Retail, Operations

Das sagt Moritz Willer über seine Ziele:

"Als Partner bei BearingPoint unterstütze ich unsere Kunden bei der digitalen Transformation, von der Entwicklung von Geschäfts- und IT-Strategien über die Gestaltung von Prozessen und Organisationsstrukturen bis hin zur IT-Implementierung und dem Betrieb. Mein Ziel und meine Leidenschaft sind es, Projekte durchzuführen und Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden helfen, langfristig erfolgreich zu sein und nachhaltige Wettbewerbsvorteile in einem sich ständig verändernden Markt zu generieren."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

