PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bundesagentur für Arbeit (BA) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundesagentur für Arbeit (BA)

Fünf Jahre Fachkräfteeinwanderungsgesetz: Zahl der Erwerbsmigration verdoppelt // BA-Presseinfo Nr.07

Nürnberg (ots)

Die Erwerbsmigration hat sich seit 2020 mehr als verdoppelt: Im Juni 2025 hatten 420.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte eine Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit. 2020 waren es etwas mehr als 200.000. Gut die Hälfte davon ist mit der Blauen Karte der EU nach Deutschland gekommen.

Nürnberg. Am 1. März 2020 ist das Fachkräfteweinwanderungsgesetz in Kraft getreten. Seitdem wurden weitere Erleichterungen geschaffen. So wurden 2023 die nötigen Mindesteinkommen für die Blaue Karte abgesenkt. Inzwischen haben gut 164.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die aus einem Land außerhalb der EU kommen, eine Blaue Karte. Gegenüber dem Jahr 2020 entspricht das einer Steigerung von 114 Prozent.

Mehr Beratungen ausländischer Menschen

Das steigende Interesse an einer Arbeit in Deutschland zeigt sich auch an dem Informationsbedarf der Fachkräfte. Die Zahl der digitalen Beratungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit Interessierten aus dem Ausland ist bis Ende 2025 auf insgesamt 360.000 angestiegen. Neben allgemeinen Fragen berät die BA auch schon vor der Einreise zu Fragen zur Anerkennung von Qualifikationen. Die BA hat 2025 allein zur Berufsanerkennung 23.600 Beratungen durchgeführt.

Starke Nachfrage zur sogenannten Westbalkanregel

Gut ein Viertel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einer Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis aufgrund von Erwerbstätigkeit kommt aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien oder Serbien. Für sie gilt die Westbalkanregelung, über die Fach- und Arbeitskräfte aus diesen Ländern eine Arbeit in Deutschland aufnehmen können. Die Regelung gibt es seit 2016. Mitte 2024 wurde das Kontingent der jährlichen Arbeitsmarktzulassungen auf 50.000 verdoppelt. Die Nachfrage übersteigt hier das Angebot deutlich. Die BA musste im Dezember 2025 rund 18.000 Anfragen ablehnen, da das Kontingent erschöpft war.

Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:

Facebook | Instagram | kununu | LinkedIn | YouTube

Pressekontakt:

Bundesagentur für Arbeit
Presseteam
Regensburger Strasse 104
D-90478 Nürnberg
E-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.de
Tel.: 0911/179-2217
Fax: 0911/179-1487

Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bundesagentur für Arbeit (BA) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Bundesagentur für Arbeit (BA)
Weitere Storys: Bundesagentur für Arbeit (BA)
Alle Storys Alle
  • 16.02.2026 – 12:20

    Digitale Elternabende der BA gehen in die fünfte Runde / BA-Presseinfo Nr. 06

    Nürnberg (ots) - Über 80 Großunternehmen und Branchenvertretungen informieren im Rahmen der digitalen Elternabende der BA vom 02. bis zum 15. März 2026 Jugendliche und ihre Eltern über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Digitale Berufsorientierung ohne Wege und Wartezeiten Auch in diesem Jahr haben Jugendliche und ihre Eltern die Chance, Ausbildungs- und ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:30

    Familien im Blick: Die Bilanz der Familienkasse 2025 // BA-Presseinfo Nr. 3

    Nürnberg (ots) - - 17,5 Millionen Kinder und ihre Familien erhielten 2025 Kindergeld - Ausgaben in Höhe von 58,6 Milliarden Euro für Kindergeld und Kinderzuschlag - Deutschlandweit einheitliche Organisation ermöglicht Digitalisierung und ab Mitte 2026 stufenweise automatisierte Kindergeldbearbeitung Vanessa Ahuja, Vorständin für Familienleistungen "Für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren