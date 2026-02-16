Bundesagentur für Arbeit (BA)

Digitale Elternabende der BA gehen in die fünfte Runde

BA-Presseinfo Nr. 06

Nürnberg (ots)

Über 80 Großunternehmen und Branchenvertretungen informieren im Rahmen der digitalen Elternabende der BA vom 02. bis zum 15. März 2026 Jugendliche und ihre Eltern über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Digitale Berufsorientierung ohne Wege und Wartezeiten

Auch in diesem Jahr haben Jugendliche und ihre Eltern die Chance, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bundesweiter Unternehmen im kompakten Online-Format kennenzulernen. Das virtuelle Angebot richtet sich an Jugendliche, die kurz vor dem Schulabschluss stehen und nach einem passenden Ausbildungsplatz suchen. In den einstündigen Informationsveranstaltungen erhalten sie und ihre Eltern exklusive Einblicke in die Karrieremöglichkeiten der teilnehmenden Unternehmen, ihren Rahmenbedingungen, ihrer Unternehmenskultur sowie den Perspektiven für Nachwuchskräfte nach Ausbildungsabschluss. Zudem geben teilnehmende Branchenvertretungen einen Überblick über duale Ausbildungsmöglichkeiten und Chancen in der jeweiligen Branche.

Bislang positive Resonanz vonseiten der teilnehmenden Haushalte und Unternehmen

"Die durchweg positiven Rückmeldungen der teilnehmenden Jugendlichen, ihrer Eltern sowie der beteiligten Betriebe zeigen uns, dass das Format der digitalen Elternabende junge Menschen bei ihrer Berufswahl unterstützen", sagt Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen. "Sie eröffnen frühzeitig Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder und helfen dabei, eigene Interessen und Stärken besser zu erkennen. Gerade diese frühe und praxisnahe Auseinandersetzung mit den beruflichen Möglichkeiten trägt dazu bei, die richtige Berufswahl zu treffen und den Übergang von der Schule in den Beruf nachhaltiger zu gestalten."

Authentische Einblicke von Auszubildenden und dual Studierenden

Bei den Informationsveranstaltungen berichten auch Auszubildende und dual Studierende der beteiligten Unternehmen aus erster Hand von ihren Erfahrungen. Sie erzählen, wie sie es geschafft haben, das Bewerbungsverfahren zu bestehen und wie es ihnen während der Ausbildung beziehungsweise des dualen Studiums ergeht. Zudem erfahren die Teilnehmenden, wie die Ausbildung oder das duale Studium in der Praxis konkret ausgestaltet ist.

Zeitlicher Rahmen und Einblick in die Karrieremöglichkeiten der BA

Die Elternabende finden in den beiden Aktionswochen jeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 17:00 und 21:00 Uhr statt. Innerhalb der einstündigen Zeitfenster können Eltern und Jugendliche in den digitalen Chaträumen Fragen stellen und direkt mit den Unternehmen und Branchenvertretungen in den Austausch kommen. Eine Übersicht aller teilnehmenden Unternehmen sowie der Zugang zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf unserer dafür eingerichteten Internetseite zu finden.

Und in eigener Sache: Am 12. März um 20 Uhr informiert die BA in einer eigenen Veranstaltung, über ihre vielfältigen Karrieremöglichkeiten.

Digitale Angebote ergänzen die Berufsberatung vor Ort

Bei rund 450 anerkannten Ausbildungsberufen und einer riesigen Auswahl an Studiengängen in Deutschland fällt es oft schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Neben den digitalen Angeboten informieren Berufsberaterinnen und Berufsberater im persönlichen Gespräch in der Arbeitsagentur oder an den Schulen über die Berufsmöglichkeiten. Aber auch in den Berufsinformationszentren (BiZ) der BA gibt es zahlreiche Veranstaltungen zur Berufsorientierung vor Ort.

Wo kann ich mich über das Programm der digitalen Elternabende informieren?

https://www.arbeitsagentur.de/k/digitale-elternabende#programm

Dort finden Sie auch weiterführende Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen.

Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell