PHOENIX

internationaler frühschoppen: Ukraine zwischen Trump und Putin - wer hat welche Ziele? Sonntag, 23. März 2025, 12.00 Uhr

Bonn (ots)

Putins Krieg, Trumps Taktik, Europas Dilemma: Das lange erwartete Telefonat zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten brachte keine Lösung, kaum Ergebnisse - aber viele Fragen.

Nach dem Gespräch gingen die russischen Angriffe weiter. Bei vielen Beobachtern erhärtet sich der Eindruck, dass Putin lediglich pokert und auf Zeit spielt. Donald Trump inszeniert sich währenddessen weiter als großer "Dealmaker" und Architekt eines möglichen Friedens.

Europa hingegen steht vor der Herausforderung, seine militärische Unterstützung der Ukraine fortzusetzen, womöglich zu intensivieren und zugleich auf Trumps unberechenbare Diplomatie und Putins militärische Drohgebärden zu reagieren.

Ist ein Frieden in der Ukraine in absehbarer Zeit möglich - und wer bestimmt die Bedingungen? Welche Ziele verfolgen Trump und Putin? Was kann Europa ohne die USA bewirken? Welche Verantwortung trägt Deutschland in der EU?

Eva Lindenau diskutiert mit:

Ljudmyla Melnyk , Publizistin und Leiterin des Ukraine-Programms des "Instituts für Europäische Politik"

, Publizistin und Leiterin des Ukraine-Programms des "Instituts für Europäische Politik" Andrew Denison , US-amerikanischer Publizist und Politologe

, US-amerikanischer Publizist und Politologe Michael Thumann , außenpolitischer Korrespondent in Moskau, "Die Zeit"

, außenpolitischer Korrespondent in Moskau, "Die Zeit" Melanie Amann, stellvertretende Chefredakteurin, "Der Spiegel"

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell